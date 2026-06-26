Počet obetí sa zvýšil na 235 a stále rastie: Zranili sa tisíce ľudí, letiská museli uzavrieť

Zábery na dôsledky zemetrasenia

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Z dôvodu silných zemetrasení došlo aj k poškodeniu infraštruktúry vrátane medzinárodného letiska pri Caracase.

Počet obetí dvoch silných zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 235, uviedlo vo štvrtok večer miestneho času tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Zranenia utrpelo ďalších vyše 4300 ľudí, píše TASR na základe správ agentúry AFP a televízie CNN.

„K 19.00 h sme dnes ošetrili viac ako 4300 zranených ľudí… a prijali sme približne 235 pacientov, ktorí prišli bez vitálnych funkcií alebo zomreli po príchode do našich zdravotníckych zariadení,“ uviedol venezuelský minister zdravotníctva Carlos Alvarado.

Za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy s epicentrom približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas patrili medzi najsilnejšie vo Venezuele za viac než sto rokov.

Došlo aj k rabovaniu

V mestách naprieč severnou Venezuelou vybehli do ulíc vydesení občania, z ktorých mnohí prehľadávali trosky v snahe nájsť nezvestných. Hromady trosiek podľa televíznych záberov prekopávali záchranári pomocou elektrického náradia. Rodriguezová vyzvala stavebné spoločnosti, aby pre záchranné operácie poskytli ťažkú techniku.

Následky zemetrasenia vo Venezuele
Foto: SITA/AP
Keďže išlo o mimoriadne masívne zemetrasenie, s našimi otázkami sme sa obrátili na seizmológa Kristiána Csicsaya z Ústavu vied o Zemi SAV. Ten nám prezradil, či je odhad o 100-tisíc obetiach reálny, čo sa dá očakávať v najbližších hodinách a informoval aj o zemetraseniach u nás. Rozhovor si prečítate na tomto odkaze.

Agentúra AFP informovala, že v zasiahnutej oblasti došlo k vyplieneniu najmenej jedného obchodu. Novinári agentúry na mieste videli, ako muži a ženy z čiastočne vyhoreného supermarketu vychádzali s plnými taškami tovaru.

Vláda USA vo štvrtok prisľúbila Venezuele humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) neskôr oznámilo, že na pomoc s logistikou posiela do oblasti dopravné lietadlá a dve vojnové lode.

„Tieto sily budú poskytovať špecializované služby mobility a podporu zamestnancom americkej vlády, pátracím a záchranným tímom a americkým medzirezortným partnerom pri posudzovaní škôd, lokalizácii zranených a poskytovaní kritickej, život zachraňujúcej pomoci,“ napísalo velenie na sociálnej sieti X.

Odporúčania pre Slovákov

Z dôvodu silných zemetrasení došlo aj k poškodeniu infraštruktúry vrátane medzinárodného letiska pri Caracase. Medzinárodné letiská vo Venezuele sú dočasne uzavreté, čo môže viesť k narušeniu dopravy

Následky zemetrasenia vo Venezuele
Foto: SITA/AP

Rezort slovenskej diplomacie odporúča ľuďom, ak sa nachádzajú v krajine, aby sledovali pokyny miestnych orgánov a bezpečnostných zložiek, overili si stav svojho letu v leteckej spoločnosti a počítali s možnými zdržaniami a so zmenami v leteckej, železničnej aj cestnej doprave. Zároveň majú zachovávať zvýšenú opatrnosť pri pohybe v zasiahnutých oblastiach.

„V prípade núdze môžete kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978,“ uviedlo MZVEZ. Linka je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Krajine pomohol aj Pápež Lev XIV., ktorý venoval Venezuele „počiatočnú“ finančnú pomoc vo výške 100 000 eur, oznámil vo štvrtok Vatikán. Finančné prostriedky pochádzajú z Apoštolskej almužny – vatikánskeho úradu, ktorý v mene pápeža vykonáva charitatívnu činnosť a poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi. Ide o „počiatočný príspevok“ určený na podporu záchranných prác, uviedol spravodajský web Vatican News.

Naposledy zasiahlo Venezuelu silnejšie zemetrasenie 29. októbra 1900. Malo magnitúdu 7,7 a „spôsobilo rozsiahle škody na kostoloch, verejných budovách a domoch v meste“, uviedlo USGS. Krajina leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú Karibská a Juhoamerická platňa. K silnému zemetraseniu tam došlo aj v roku 1967, keď v Caracase spadlo viacero budov a zahynulo celkovo 240 ľudí. Doteraz najväčšie otrasy však v krajine zaznamenali ešte v roku 1812, keď zahynulo 30 000 ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Niektoré školy odovzdajú vysvedčenia skôr: Deťom začnú prázdniny, do tried sa vrátia 1. septembra

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
Práca snov
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac