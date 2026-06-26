Počet obetí sa zvýšil na 235 a stále rastie: Zranili sa tisíce ľudí, letiská museli uzavrieť

Počet obetí dvoch silných zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 235, uviedlo vo štvrtok večer miestneho času tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Zranenia utrpelo ďalších vyše 4300 ľudí, píše TASR na základe správ agentúry AFP a televízie CNN.
„K 19.00 h sme dnes ošetrili viac ako 4300 zranených ľudí… a prijali sme približne 235 pacientov, ktorí prišli bez vitálnych funkcií alebo zomreli po príchode do našich zdravotníckych zariadení,“ uviedol venezuelský minister zdravotníctva Carlos Alvarado.
Za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy s epicentrom približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas patrili medzi najsilnejšie vo Venezuele za viac než sto rokov.
Došlo aj k rabovaniu
V mestách naprieč severnou Venezuelou vybehli do ulíc vydesení občania, z ktorých mnohí prehľadávali trosky v snahe nájsť nezvestných. Hromady trosiek podľa televíznych záberov prekopávali záchranári pomocou elektrického náradia. Rodriguezová vyzvala stavebné spoločnosti, aby pre záchranné operácie poskytli ťažkú techniku.
Agentúra AFP informovala, že v zasiahnutej oblasti došlo k vyplieneniu najmenej jedného obchodu. Novinári agentúry na mieste videli, ako muži a ženy z čiastočne vyhoreného supermarketu vychádzali s plnými taškami tovaru.
Vláda USA vo štvrtok prisľúbila Venezuele humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) neskôr oznámilo, že na pomoc s logistikou posiela do oblasti dopravné lietadlá a dve vojnové lode.
„Tieto sily budú poskytovať špecializované služby mobility a podporu zamestnancom americkej vlády, pátracím a záchranným tímom a americkým medzirezortným partnerom pri posudzovaní škôd, lokalizácii zranených a poskytovaní kritickej, život zachraňujúcej pomoci,“ napísalo velenie na sociálnej sieti X.
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Z dôvodu silných zemetrasení došlo aj k poškodeniu infraštruktúry vrátane medzinárodného letiska pri Caracase. Medzinárodné letiská vo Venezuele sú dočasne uzavreté, čo môže viesť k narušeniu dopravy
Rezort slovenskej diplomacie odporúča ľuďom, ak sa nachádzajú v krajine, aby sledovali pokyny miestnych orgánov a bezpečnostných zložiek, overili si stav svojho letu v leteckej spoločnosti a počítali s možnými zdržaniami a so zmenami v leteckej, železničnej aj cestnej doprave. Zároveň majú zachovávať zvýšenú opatrnosť pri pohybe v zasiahnutých oblastiach.
„V prípade núdze môžete kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978,“ uviedlo MZVEZ. Linka je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
Krajine pomohol aj Pápež Lev XIV., ktorý venoval Venezuele „počiatočnú“ finančnú pomoc vo výške 100 000 eur, oznámil vo štvrtok Vatikán. Finančné prostriedky pochádzajú z Apoštolskej almužny – vatikánskeho úradu, ktorý v mene pápeža vykonáva charitatívnu činnosť a poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi. Ide o „počiatočný príspevok“ určený na podporu záchranných prác, uviedol spravodajský web Vatican News.
Naposledy zasiahlo Venezuelu silnejšie zemetrasenie 29. októbra 1900. Malo magnitúdu 7,7 a „spôsobilo rozsiahle škody na kostoloch, verejných budovách a domoch v meste“, uviedlo USGS. Krajina leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú Karibská a Juhoamerická platňa. K silnému zemetraseniu tam došlo aj v roku 1967, keď v Caracase spadlo viacero budov a zahynulo celkovo 240 ľudí. Doteraz najväčšie otrasy však v krajine zaznamenali ešte v roku 1812, keď zahynulo 30 000 ľudí.
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