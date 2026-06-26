Niektoré školy odovzdajú vysvedčenia skôr: Deťom začnú prázdniny, do tried sa vrátia 1. septembra

Školské lavice

Ilustračná foto: TASR (František Iván)

Lucia Mužlová
TASR
Už o pár dní sa začínajú letné prázdniny.

Nový školský rok 2026/2027 sa začne 1. septembra a potrvá do 30. júna 2027. Už o pár dní žiakov čakajú letné dvojmesačné prázdniny. Niektoré školy však odovzdajú vysvedčenia skôr.

Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách, niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už v piatok alebo v pondelok (29. 6.). Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR s tým, že rozdielny termín konca školského vyučovania nebol určený zo strany rezortu školstva.

Koniec školského roka poznačil aj 8. máj

Rozdielny dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody ukončia vyučovanie pre žiakov skôr.

Minister školstva Tomáš Drucker
Foto: SITA/Milan Illík

Koncoročné vysvedčenie dostane celkovo 749 091 žiakov základných a stredných škôl, vrátene špeciálnych škôl. Na základných školách si svoje koncoročné hodnotenie podľa údajov z rezortu školstva preberie 522 022 žiakov a na stredných školách to bude 227 069 žiakov. „Po prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevezme 61 757 prváčikov základných škôl,“ uviedli z ministerstva školstva.

Medzi najväčšie školy na Slovensku s počtom žiakov patrí Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave s viac ako 1460 žiakmi a Gymnázium na Bilíkovej ulici v Bratislave s 1183 žiakmi.

V školskom roku 2025/2026 eviduje ministerstvo školstva 68 630 učiteľov základných a stredných škôl. „Počas obdobia školských prázdnin čerpajú učitelia riadnu dovolenku v rozsahu ustanovenom Zákonníkom práce. Časť letných prázdnin zároveň využívajú na prípravu nového školského roka, vzdelávanie, administratívne činnosti a ďalšie pracovné povinnosti súvisiace s chodom školy,“ dodalo ministerstvo školstva.

Žiaci budú mať počas júla a augusta letné prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia opäť začiatkom septembra, kedy sa začína školský rok 2026/2027.

Prehľad prázdnin na školský rok 2026/2027

jesenné – od 29. októbra 2026 do 30. októbra 2026, nástup do školy 2. novembra 2026
vianočné – od 23. decembra 2026 do 7. januára 2027, nástup do školy 8. januára 2027
jarné

  • Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj – od 15. februára 2027 do 19. februára 2027, nástup do školy 22. februára 2027
  • Košický a Prešovský kraj – od 22. februára 2027 do 26. februára 2027, nástup do školy 1. marca 2027
  • Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj – od 1. marca 2027 do 5. marca 2027, nástup do školy 8. marca 2027

veľkonočné – od 25. marca 2027 do 30. marca 2027- nástup do školy 31. marec
letné – od 1. júla 2027 do 31. augusta 2027, nástup do školy 1. septembra 2027

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