Irán zostrelil náš vrtuľník, tvrdí Trump: Spojené štáty podľa neho nemôžu zostať bez reakcie

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že vrtuľník Apache, ktorý sa v pondelok zrútil neďaleko Hormuzského prielivu, zostrelil Irán. Zároveň upozornil, že Spojené štáty „musia“ zareagovať. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Naše ozbrojené sily ma práve informovali, že Iránci v noci zostrelili jeden z našich vysoko sofistikovaných vrtuľníkov Apache, ktorý hliadkoval nad Hormuzským prielivom. Na palube boli dvaja piloti, obaja sú v poriadku a vyviazli bez zranení. Spojené štáty však musia nevyhnutne na tento útok reagovať,“ napísal Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social.
Posádku zachránili americké sily
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) uviedlo, že dvaja členovia posádky vrtuľníka Apache „boli zachránení americkými silami po tom, ako ich vrtuľník havaroval neďaleko pobrežia Ománu“. Námorný dron lokalizoval oboch pilotov po tom, ako boli vo vode približne dve hodiny, uviedol hovorca CENTCOM Tim Hawkins. Dodal, že išlo o prvú známu záchranu bezposádkovým plavidlom na mori vykonanú americkým vojskom.
Boeing AH-64 Apache je útočný vrtuľník s dvojčlennou posádkou, vyzbrojený laserom navádzanými raketami Hellfire alebo neriadenými strelami Hydra. Tieto stroje patria medzi kľúčové v americkej armáde pri blokovaní tankerov smerujúcich do a z iránskych prístavov, čím sa snažia vyvinúť tlak na Teherán, aby pristúpil na dohodu. Vrtuľníky využívajú aj Spojené arabské emiráty pri zostreľovaní iránskych dronov, konštatuje AP.
Ide už o druhý prípad v tomto roku
Apache sa zrútil krátko po ukončení najnovších vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom. Agentúra AFP pripomenula, že ide o druhý americký pilotovaný letecký prostriedok, ktorého zostrelenie USA oficiálne pripísali Iránu. V apríli armáda USA informovala o strate stíhačky F-15.
Piloti zrúteného vrtuľníka sú v poriadku
Piloti amerického vrtuľníka Apache, ktorý sa v pondelok zrútil neďaleko Hormuzského prielivu, sú v poriadku a v bezpečí, uviedol prezident Donald Trump v New Yorku po zápase Národnej basketbalovej asociácie (NBA). Vyhlásil tiež, že rokovania s Iránom o uzavretí dohody prebiehajú „veľmi dobre“, informuje TASR podľa televízie Sky News.
Okolnosti nehody vrtuľníka americkej armády zostávajú nateraz nejasné, zdôrazňuje agentúra AP. Informáciu ako prvý priniesol s odvolaním sa na dva zdroje denník The New York Times (NYT). Iránske štátne médiá incident potvrdili bez ďalších podrobností. Okrem zdravotného stavu pilotov Trump potvrdil, že hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Dodal, že Izrael a Irán na seba nebudú útočiť aspoň týždeň.
„Dostal ranu (Netanjahu – pozn. TASR) a vrátil ju, a ja mu to nemôžem zazlievať,“ poznamenal Trump. „Ale ranu dostal, úder vrátil a teraz to ukončili. Takže sa jednoducho nechajú na pokoji ešte asi týždeň alebo tak nejako,“ pokračoval.
Rokovania s Iránom pokračujú
Americký prezident potvrdil, že Spojené štáty sa nachádzajú „v záverečnej fáze toho, čo bude veľmi, veľmi dobrá dohoda, ktorá v žiadnom prípade, v žiadnej forme ani v žiadnej podobe nedovolí jadrové zbrane“.
„A Hormuzský prieliv sa otvorí hneď. Otvorí sa ihneď po podpísaní, čo by mohlo byť o dva alebo tri dni,“ skonštatoval.
Trumpove vyjadrenia prišli v čase, kedy sa Blízky východ spamätáva z pondelkových vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom. Podľa agentúry AP to bola doteraz najväčšia rana pre krehké prímerie, ktoré na Blízkom východe platí od apríla.
Nahlásiť chybu v článku