Počasie sa zlomí v priebehu hodín: Po teplotách nad 30 °C hrozia krúpy, vietor aj prívalové zrážky

Búrkové mraky nad slovenským mestom.

Foto: redakcia interez (Nina Malovcová)

Nina Malovcová
Slovensko zasiahnu silné búrky aj krúpy.

Tropické teploty nad 30 °C a vzápätí búrky s potenciálom spôsobovať škody. Presne takýto vývoj počasia čaká Slovensko v najbližších hodinách. Do našej oblasti totiž smeruje studený front, ktorý naruší stabilné počasie a prinesie výraznú zmenu.

Podľa portálu iMeteo bude pred studeným frontom nad naše územie prúdiť veľmi teplý vzduch. Ten spôsobí nielen vysoké teploty, ale zároveň vytvorí ideálne podmienky na vznik búrok, ktoré môžu byť na viacerých miestach výrazné. Meteorológovia však ešte predtým očakávajú, že vzduch sa počas dňa výrazne prehreje. Teploty sa na mnohých miestach dostanú nad 30 °C, pričom práve nahromadená energia v atmosfére poskytne búrkam dostatok paliva na ich rozvoj.

Najskôr príde horúčava, potom prvé búrky

Podľa predpovedí bude počas dopoludnia na Slovensku ešte prevládať polooblačné až oblačné počasie. Situácia sa však začne meniť v popoludňajších hodinách, keď od západu dorazí studený front. Prvé prehánky a búrky sa začnú vytvárať na západnom a severozápadnom Slovensku.

Postupne sa budú rozširovať smerom na východ a do večera môžu zasiahnuť veľkú časť územia krajiny. Predpovedné modely naznačujú, že jednotlivé búrkové bunky sa môžu spájať do väčších celkov. Nie je preto vylúčené ani vytvorenie rozsiahlejšieho búrkového systému, ktorý bude postupovať smerom k severovýchodu.

Hrozia krúpy, silný vietor aj prívalové zrážky

Nebezpečenstvo nebude predstavovať len samotný dážď. Búrky môžu sprevádzať krúpy, prudké nárazy vetra a intenzívne zrážky. Najmä vietor môže lokálne spôsobovať materiálne škody. Silnejšie poryvy dokážu lámať konáre stromov a v niektorých prípadoch môžu poškodiť aj majetok.

Krúpy napadané v tráve.
Ilustračná foto: TASR – AP

Riziko predstavujú aj prívalové zrážky, ktoré môžu v krátkom čase priniesť väčšie množstvo vody. Situáciu bude podporovať aj vysoká energia nahromadená v atmosfére. Najvýraznejšia nestabilita sa očakáva predovšetkým v západnej časti Slovenska, kde majú búrky najväčší potenciál zosilnieť.

V utorok bude naďalej veľmi teplo

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude v utorok spočiatku karpatská oblasť ešte v nevýraznom poli vyššieho tlaku vzduchu, zároveň však bude cez strednú Európu postupovať na východ studený front spojený s tlakovou nížou nad Nórskom.

Počas noci bude prevažne jasno až polojasno, postupne sa však začne zväčšovať oblačnosť. Cez deň bude polooblačno až oblačno a najmä v západnej polovici Slovenska sa miestami vyskytnú prehánky alebo dážď. Ojedinele sa môžu objaviť aj intenzívne búrky.

Najvyššia denná teplota dosiahne 27 až 32 °C. Chladnejšie bude na Kysuciach, Orave, Liptove a hornom Spiši, kde sa teploty budú pohybovať okolo 25 °C.

Po prechode studeného frontu sa počasie výrazne zmení. Streda prinesie na mnohé miesta viac oblačnosti, dážď, prehánky a ojedinele aj ďalšie búrky. Zatiaľ čo v utorok budú teploty atakovať hranicu 32 °C, v stredu sa na mnohých miestach ochladí len na 15 až 22 °C.

Teplejšie zostane najmä na juhu a východe Slovenska, kde môžu teploty ešte dosiahnuť 22 až 29 °C. Ochladenie bude sprevádzať severný vietor, ktorý ešte viac zvýrazní pocit zmeny počasia.

Upršané počasie môže pokračovať aj vo štvrtok

Ani záver pracovného týždňa zatiaľ neprinesie návrat stabilného letného počasia. Vo štvrtok meteorológovia predpovedajú prevažne oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, pričom na začiatku dňa ešte môžu doznievať aj búrky. Nočné teploty klesnú na 15 až 10 °C, v niektorých dolinách aj k 8 °C. Cez deň sa vzduch zohreje len na 17 až 23 °C, na severe môže byť ešte chladnejšie.

Ľudia pod dáždnikom počas lejaku.
Foto: TASR/ANSA

Počasie sa cez víkend upokojí, letné horúčavy sa však nevrátia

Po prechode studeného frontu by sa situácia mala postupne stabilizovať. Podľa predpovede SHMÚ bude od piatka do nedele prevažne polooblačno až oblačno. Úplne bez zrážok však víkend nebude. Meteorológovia očakávajú, že najmä počas dňa sa miestami vyskytnú prehánky a ojedinele aj búrky. Nepôjde však o takú výraznú situáciu, aká sa očakáva na začiatku týždňa pri prechode studeného frontu.

Nočné teploty budú klesať na 15 až 10 °C, v údoliach miestami aj na 5 °C. Cez deň sa vzduch zohreje na príjemných 20 až 26 °C, na severe Slovenska sa teploty môžu pohybovať len okolo 18 °C. Po tropických teplotách a následných búrkach tak Slovensko čaká pokojnejšie počasie s miernejšími teplotami, ktoré budú pre polovicu júna typické.

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