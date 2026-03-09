Irán sa vysmieva vojenskej operácii USA. Reaguje tak na rastúce ceny ropy

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok v príspevku na sociálnej sieti X výsmešne nazval americkú vojenskú operáciu „operáciou Ohromujúca chyba“ (Epic Mistake).
Poukázal tým na rast cien ropy spôsobený operáciou s oficiálnym názvom Ohromujúca zúrivosť (Epic Fury), píše TASR.
Ceny ropy sa zdvojnásobili, ceny komodít stúpajú
„Po deviatich dňoch operácie Ohromujúca chyba sa ceny ropy zdvojnásobili, zatiaľ čo ceny všetkých komodít prudko stúpajú. Vieme, že USA plánujú útoky na naše ropné a jadrové zariadenia v nádeji, že tým zabránia obrovskému inflačnému šoku. Irán je na to pripravený,“ napísal Arákčí na sieti X.
9 days into Operation Epic Mistake, oil prices have doubled while all commodities are skyrocketing. We know the U.S. is plotting against our oil and nuclear sites in hopes of containing huge inflationary shock. Iran is fully prepared.
And we, too, have many surprises in store. pic.twitter.com/UNQu0fVZE2
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 9, 2026
Dodal, že „aj oni majú v zálohe mnoho prekvapení“.
Ceny ropy po začiatku konfliktu v Iráne 28. februára prudko stúpli. Jej producenti na Blízkom východe obmedzujú ťažbu, keďže doprava tankermi v Hormuzskom prielive je takmer zastavená.
Nahlásiť chybu v článku