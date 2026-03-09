Irán sa vysmieva vojenskej operácii USA. Reaguje tak na rastúce ceny ropy

minister arakci

Foto: SITA AP Photo/Khalil Hamra

Michaela Olexová
TASR
Útok na Irán
„Po deviatich dňoch operácie Ohromujúca chyba sa ceny ropy zdvojnásobili, zatiaľ čo ceny všetkých komodít prudko stúpajú."

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok v príspevku na sociálnej sieti X výsmešne nazval americkú vojenskú operáciu „operáciou Ohromujúca chyba“ (Epic Mistake).

Poukázal tým na rast cien ropy spôsobený operáciou s oficiálnym názvom Ohromujúca zúrivosť (Epic Fury), píše TASR.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Trump nie je spokojný s výberom najvyššieho vodcu Iránu: Prezradil, či USA vyšlú pozemné jednotky
2.
Irán opäť útočil na krajinu NATO: Nad Tureckom zostrelili raketu, zasiahnuť musela protivzdušná obrana
3.
Ľudské telo spáli na kosť: Human Rights Watch obvinila Izrael z použitia bieleho fosforu pri útokoch v Libanone
Zobraziť všetky články (121)

Ceny ropy sa zdvojnásobili, ceny komodít stúpajú

„Po deviatich dňoch operácie Ohromujúca chyba sa ceny ropy zdvojnásobili, zatiaľ čo ceny všetkých komodít prudko stúpajú. Vieme, že USA plánujú útoky na naše ropné a jadrové zariadenia v nádeji, že tým zabránia obrovskému inflačnému šoku. Irán je na to pripravený,“ napísal Arákčí na sieti X.

Dodal, že „aj oni majú v zálohe mnoho prekvapení“.

Ceny ropy po začiatku konfliktu v Iráne 28. februára prudko stúpli. Jej producenti na Blízkom východe obmedzujú ťažbu, keďže doprava tankermi v Hormuzskom prielive je takmer zastavená.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump nie je spokojný s výberom najvyššieho vodcu Iránu: Prezradil, či USA vyšlú pozemné jednotky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac