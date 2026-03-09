Trump nie je spokojný s výberom najvyššieho vodcu Iránu: Prezradil, či USA vyšlú pozemné jednotky

Útok na Irán
Povedal, že je „ďaleko od toho“, aby nariadil vyslať pozemné jednotky do Iránu. „O tom sme ešte nerozhodli,“ vyhlásil.

Americký prezident Donald Trump v pondelňajšom rozhovore pre denník The New York Post vyhlásil, že „nie je spokojný“ s výberom Modžtabu Chameneího za nového najvyššieho vodcu. Napriek tomu je „ďaleko od toho“, aby nariadil vyslať pozemné jednotky do Iránu, píše TASR.

Trump na otázku o ďalších krokoch týkajúcich sa nového iránskeho najvyššieho vodcu odmietol odpovedať. „To vám nepoviem. Nie som s ním spokojný,“ doplnil americký prezident.

Bez súhlasu jeho administratívy nový iránsky vodca „dlho vo funkcii nezostane“

Povedal, že je „ďaleko od toho“, aby nariadil vyslať pozemné jednotky do Iránu. „O tom sme ešte nerozhodli,“ vyhlásil.

Modžtabu Chameneího zvolilo do funkcie Zhromaždenie znalcov v nedeľu. Jeho otec a predchodca Alí Chameneí zahynul pri americko-izraelských útokoch na Irán 28. februára, hneď v prvý deň útokov. Najvyšším duchovným vodcom Iránu bol viac ako 37 rokov.

Foto: TASR/Iran state TV via AP

Modžtabá Chameneí útoky prežil, no okrem jeho otca pri nich zahynula aj jeho matka, manželka a dcéra.

Trump po spustení útokov na Irán opakovane vyhlásil, že sa chce podieľať na výbere jeho nového duchovného vodcu. Voľbu syna zabitého ajatolláha označil v stredu za „ľahkú váhu“ a „neprijateľnú voľbu“.

V rozhovore pre televíziu ABC News v nedeľu povedal, že bez súhlasu jeho administratívy nový iránsky vodca „dlho vo funkcii nezostane“.

