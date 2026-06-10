Po amerických úderoch prišla odveta: Irán hlási útoky na základne v Bahrajne, Jordánsku aj Kuvajte

Iránske Revolučné gardy v stredu oznámili, že zasiahli americké ciele v Bahrajne a Jordánsku. Reagovali tak na americké útoky na islamskú republiku a upozornili na „tvrdšiu odvetu“, ak budú USA pokračovať vo svojich úderoch. Americká armáda medzičasom oznámila ukončenie svojich útokov na Irán.
TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News. „Vojnový štváč americký režim pod falošnými zámienkami zaútočil v skorých ranných hodinách na niekoľko bodov v Džásku, Siriku a na ostrove Kešm, pričom poškodil telekomunikačný stožiar v Siriku a zničil dve vodné nádrže v meste,“ uviedli gardy vo svojom vyhlásení, ktoré odvysielali iránske médiá.
Revolučné gardy hovoria o dronovom útoku
Revolučné gardy dodali, že v reakcii na tento „zákerný krok nepriateľa“ podnikli dronový útok na 5. flotilu amerického námorníctva v Bahrajne. Bahrajnské ministerstvo vnútra oznámilo, že v krajine sa rozozvučali poplašné sirény. Obyvateľov vyzvalo, aby zachovali pokoj a presunuli sa na najbližšie bezpečné miesto.
Gardy podľa svojho vyhlásenia „zasiahli a zničili“ štyri hlavné ciele vrátane stanovíšť stíhačiek F-35 na leteckej základni a amerického vojenského veliteľského centra v al-Azrak v Jordánsku. Kuvajtská armáda na sieti X oznámila, že systémy protivzdušnej obrany zasahujú proti „nepriateľským vzdušným cieľom“. Revolučné gardy tvrdia, že zasiahli kuvajtskú leteckú základňu, ktorá hostí americké jednotky, informuje denník The Guardian.
Arákčí pohrozil Spojeným štátom odvetou
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v noci na stredu pohrozil Spojeným štátom odvetnými údermi. USA v utorok zaútočili na Irán v reakcii na zostrelenie amerického vrtuľníka neďaleko Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a príspevku Arákčího na sieti X.
„Napriek svojim porážkam na bojisku sa USA rozhodli otestovať naše odhodlanie,“ napísal šéf iránskej diplomacie po tom, čo americká armáda oznámila začiatok útokov na Irán. „Naše ozbrojené sily nenechajú žiadny útok ani hrozbu bez odpovede. Opustite náš región, ak chcete byť v bezpečí. Dejiny Perzského zálivu majú mnoho kapitol o krutých osudoch cudzích narušiteľov,“ dodal Arákčí.
USA označili operáciu za primeranú reakciu
Minister sa tak vyjadril po tom, čo americká armáda zaútočila na islamskú republiku, pričom uviedla, že ide o „primeranú odpoveď“ na zostrelenie vrtuľníka Apache neďaleko Hormuzského prielivu. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa tento vrtuľník v pondelok zostrelil Irán. Iránska televízia IRIB medzičasom informovala o zastavení útokov zo strany USA.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v stredu na sieti X oznámilo, že jeho jednotky ukončili útoky proti Iránu, ktoré podnikli v reakcii na zostrelenie vrtuľníka armády USA v blízkosti Hormuzského prielivu, píše TASR.
„Jednotky CENTCOM zasiahli iránsku protivzdušnú obranu, pozemné kontrolné stanice a radarové sledovacie zariadenia v blízkosti Hormuzského prielivu presne navádzanou muníciou z bojových lietadiel amerického letectva a námorníctva,“ tvrdí armáda.
Iránske médiá informovali o ďalších výbuchoch
Podľa ústredného velenia bola táto operácia „primeranou reakciou na nedávne útoky na americké sily a medzinárodné obchodné lode prechádzajúce regionálnymi vodami“. CENTCOM tvrdí, že americké sily sú naďalej ostražité a pripravené brániť sa proti „neopodstatnenej“ iránskej agresii.
Začiatok útokov oznámila armáda v utorok po tom, čo americký prezident Donald Trump uviedol, že USA musia reagovať na zostrelenie vrtuľníka Apache neďaleko Hormuzského prielivu, ktorý podľa neho v pondelok zostrelil Irán. Pred ukončením týchto úderov informovali iránske médiá o ďalších výbuchoch neďaleko Hormuzského prielivu. Podľa portálu Axios išlo o tretiu vlnu amerických útokov.
Agentúry Mehr a Fárs hlásili výbuchy z ostrova Kešm a prístavného mesta Bandar Abbás, ktoré je podľa denníka The Guardian strategickým mestom v Hormuzskom prielive a sídlia v ňom iránske námorné sily. USA uskutočnili tieto údery napriek krehkému prímeriu s Iránom, ktoré je v platnosti od 8. apríla. K útokom taktiež došlo po tom, čo Irán a Izrael v nedeľu a v pondelok podnikli vzájomné údery.
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