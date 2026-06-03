Hrozí úder na Tel Aviv: V Kuvajte horí letisko, nepokoje medzi Iránom a Izraelom nekončia

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Iránsky útok na Kuvajt si vyžiadal obeť a desiatky zranených.

Pri stredajšom dronovom a raketovom útoku Iránu na terminál medzinárodného letiska v metropole Kuvajtu zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli zranenia. Oznámilo to kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Kuvajtské ministerstvo zdravotníctva neskôr uviedlo, že zranenia utrpelo 63 ľudí. Dodalo sa, že v nemocniciach vykonali sedem „závažných urgentných operácií“. Kuvajtský rezort diplomacie dôrazne odsúdil „brutálne a pokračujúce“ iránske útoky s použitím balistických rakiet a bezpilotných lietadiel, z ktorých posledný sa opäť zameral na civilné a životne dôležité zariadenia. Zdôraznil, že Kuvajt si v reakcii na opakovanú iránsku agresiu vyhradzuje „plné a prirodzené právo“ podniknúť primerané kroky.

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Letisko po útoku obnovilo prevádzku

Najnovší iránsky útok na Kuvajt odsúdili aj Spojené arabské emiráty a Katar. Podľa oboch krajín ide o „flagrantné porušenie“ suverenity Kuvajtu, porušenie medzinárodného práva a hrozbu pre regionálnu bezpečnosť a stabilitu.

Foto: Profimedia

Medzinárodné letisko v Kuvajte medzitým oznámilo, že po krátkom prerušení spôsobenom iránskym útokom obnovilo lety spoločnosti Kuwait Airways z Terminálu 4. K tomuto kroku pristúpilo po dokončení posúdenia škôd technickými tímami a príslušnými orgánmi a po prijatí potrebných opatrení na zaistenie bezpečnosti prevádzky, informovala podľa televízie al-Džazíra kuvajtská agentúra KUNA.

Teherán hovorí o odvete za americké útoky

Stredajší útok na Kuvajt bol podľa Teheránu reakciou na minulotýždňové americké útoky na obchodnú loď, ktorú USA podozrievali z podpory operácií iránskych Revolučných gárd, a na komunikačnú infraštruktúru na iránskom ostrove Kešm, využívanú na útoky na americké a spojenecké plavidlá. USA tvrdia, že údery boli obranné a zamerané na obmedzenie schopností Iránu ohrozovať lodnú dopravu a americké sily v regióne.

Irán zaútočil dronmi a raketami na Kuvajt aj v pondelok. Irán v tejto súvislosti v stredu obvinil vlády Kuvajtu a Bahrajnu z toho, že sú priamo zodpovedné za spomínané americké útoky, pretože umožňujú Spojeným štátom využívať svoje územie a zdroje.

„Každá krajina, ktorá umožní agresorovi využívať svoje územie, námorný alebo vzdušný priestor alebo zariadenia a základne nachádzajúce sa na jej území na uskutočnenie alebo podporu vojenskej agresie proti Iránu, jednoznačne poruší základné pravidlá medzinárodného práva a zásady dobrých susedských vzťahov,“ píše sa vo vyhlásení iránskeho ministerstva zahraničných vecí.

Vzťahy medzi Iránom a arabskými štátmi v Perzskom zálive sú dlhodobo napäté, najmä v súvislosti s prítomnosťou amerických síl na ich území. Tieto krajiny zasa obviňujú Teherán z destabilizačných aktivít a útokov na svoju civilnú infraštruktúru.

Hizballáh pohrozil útokmi na Tel Aviv a Haifu

Pri izraelských útokoch neďaleko mesta Súr na juhu Libanonu v stredu zahynulo šesť ľudí, uviedol zdravotnícky zdroj. Libanonské militantné hnutie Hizballáh pohrozilo útokmi na izraelské mestá Tel Aviv a Haifa v prípade, že Izrael zaútočí na Bejrút. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

Zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, tvrdí, že pri dvoch útokoch Izraela v južnom Libanone zahynuli štyria Sýrčania a dvaja Palestínčania. Izrael pokračuje v útokoch v Libanone a najmä na jeho juhu napriek prímeriu, pričom tvrdí, že reaguje na porušovania prímeria zo strany libanonského militantného hnutia. Terčom izraelských úderov je aj Bejrút.

Foto: SITA/AP

Vysoký predstaviteľ libanonského militantného hnutia Hizballáh Mahmúd Kamátí v stredu pre katarskú televíznu stanicu Al-Araby povedal, že toto proiránske hnutie zaútočí na Tel Aviv a Haifu v prípade, že Izrael podnikne útoky na libanonskú metropolu.

Vyjadril sa tak po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanajhu v telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom povedal, že ak Hizballáh neprestane útočiť na izraelské mestá a občanov, Izrael zaútočí na „teroristické ciele“ v Bejrúte.

Napätie rastie aj počas rokovaní

V stredu Izrael oznámil zachytenie „nepriateľského vzdušného prostriedku,“ ktorý priletel z Libanonu. Podľa AFP ide o prvý takýto incident, o ktorom armáda židovského štátu informovala, za viac ako 24 hodín. Libanonské médiá v stredu okrem útokov na juhu krajiny informovali aj o úderoch v blízkosti hlavného mesta.

K útokom dochádza v čase, keď sa na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone v utorok začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. V poradí štvrté stretnutie podľa očakávaní potrvá dva dni.

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