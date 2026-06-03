Hrozí úder na Tel Aviv: V Kuvajte horí letisko, nepokoje medzi Iránom a Izraelom nekončia

Pri stredajšom dronovom a raketovom útoku Iránu na terminál medzinárodného letiska v metropole Kuvajtu zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli zranenia. Oznámilo to kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Kuvajtské ministerstvo zdravotníctva neskôr uviedlo, že zranenia utrpelo 63 ľudí. Dodalo sa, že v nemocniciach vykonali sedem „závažných urgentných operácií“. Kuvajtský rezort diplomacie dôrazne odsúdil „brutálne a pokračujúce“ iránske útoky s použitím balistických rakiet a bezpilotných lietadiel, z ktorých posledný sa opäť zameral na civilné a životne dôležité zariadenia. Zdôraznil, že Kuvajt si v reakcii na opakovanú iránsku agresiu vyhradzuje „plné a prirodzené právo“ podniknúť primerané kroky.
Letisko po útoku obnovilo prevádzku
Najnovší iránsky útok na Kuvajt odsúdili aj Spojené arabské emiráty a Katar. Podľa oboch krajín ide o „flagrantné porušenie“ suverenity Kuvajtu, porušenie medzinárodného práva a hrozbu pre regionálnu bezpečnosť a stabilitu.
Medzinárodné letisko v Kuvajte medzitým oznámilo, že po krátkom prerušení spôsobenom iránskym útokom obnovilo lety spoločnosti Kuwait Airways z Terminálu 4. K tomuto kroku pristúpilo po dokončení posúdenia škôd technickými tímami a príslušnými orgánmi a po prijatí potrebných opatrení na zaistenie bezpečnosti prevádzky, informovala podľa televízie al-Džazíra kuvajtská agentúra KUNA.
Teherán hovorí o odvete za americké útoky
Stredajší útok na Kuvajt bol podľa Teheránu reakciou na minulotýždňové americké útoky na obchodnú loď, ktorú USA podozrievali z podpory operácií iránskych Revolučných gárd, a na komunikačnú infraštruktúru na iránskom ostrove Kešm, využívanú na útoky na americké a spojenecké plavidlá. USA tvrdia, že údery boli obranné a zamerané na obmedzenie schopností Iránu ohrozovať lodnú dopravu a americké sily v regióne.
Irán zaútočil dronmi a raketami na Kuvajt aj v pondelok. Irán v tejto súvislosti v stredu obvinil vlády Kuvajtu a Bahrajnu z toho, že sú priamo zodpovedné za spomínané americké útoky, pretože umožňujú Spojeným štátom využívať svoje územie a zdroje.
„Každá krajina, ktorá umožní agresorovi využívať svoje územie, námorný alebo vzdušný priestor alebo zariadenia a základne nachádzajúce sa na jej území na uskutočnenie alebo podporu vojenskej agresie proti Iránu, jednoznačne poruší základné pravidlá medzinárodného práva a zásady dobrých susedských vzťahov,“ píše sa vo vyhlásení iránskeho ministerstva zahraničných vecí.
Vzťahy medzi Iránom a arabskými štátmi v Perzskom zálive sú dlhodobo napäté, najmä v súvislosti s prítomnosťou amerických síl na ich území. Tieto krajiny zasa obviňujú Teherán z destabilizačných aktivít a útokov na svoju civilnú infraštruktúru.
Hizballáh pohrozil útokmi na Tel Aviv a Haifu
Pri izraelských útokoch neďaleko mesta Súr na juhu Libanonu v stredu zahynulo šesť ľudí, uviedol zdravotnícky zdroj. Libanonské militantné hnutie Hizballáh pohrozilo útokmi na izraelské mestá Tel Aviv a Haifa v prípade, že Izrael zaútočí na Bejrút. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, tvrdí, že pri dvoch útokoch Izraela v južnom Libanone zahynuli štyria Sýrčania a dvaja Palestínčania. Izrael pokračuje v útokoch v Libanone a najmä na jeho juhu napriek prímeriu, pričom tvrdí, že reaguje na porušovania prímeria zo strany libanonského militantného hnutia. Terčom izraelských úderov je aj Bejrút.
Vysoký predstaviteľ libanonského militantného hnutia Hizballáh Mahmúd Kamátí v stredu pre katarskú televíznu stanicu Al-Araby povedal, že toto proiránske hnutie zaútočí na Tel Aviv a Haifu v prípade, že Izrael podnikne útoky na libanonskú metropolu.
Vyjadril sa tak po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanajhu v telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom povedal, že ak Hizballáh neprestane útočiť na izraelské mestá a občanov, Izrael zaútočí na „teroristické ciele“ v Bejrúte.
Napätie rastie aj počas rokovaní
V stredu Izrael oznámil zachytenie „nepriateľského vzdušného prostriedku,“ ktorý priletel z Libanonu. Podľa AFP ide o prvý takýto incident, o ktorom armáda židovského štátu informovala, za viac ako 24 hodín. Libanonské médiá v stredu okrem útokov na juhu krajiny informovali aj o úderoch v blízkosti hlavného mesta.
K útokom dochádza v čase, keď sa na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone v utorok začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. V poradí štvrté stretnutie podľa očakávaní potrvá dva dni.
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