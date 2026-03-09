Vzbura divákov Let’s Dance: Dva páry si podľa ľudí zaslúžili viac, nízke body od porotkyne spustili kritiku

Diváci majú za sebou oficiálne prvé kolo tanečnej šou Let’s Dance, v ktorom si hľadali favoritov skutočne ťažko. Ide totiž o ročník najlepších tanečníkov, ktorí buď vyhrali predošlý ročník, v ktorom boli, alebo skončili na druhom mieste. Od začiatku tak bolo jasné, že tento rok bude šou na inej úrovni a výkony párov boli naozaj brutálne.
Negatívne komentáre na výkony tanečníkov a známych osobností by ste hľadali veľmi ťažko. Všetci sa totiž predviedli v najlepšom svetle a hoci boli diváci z ich výkonov ohúrení, v niektorých prípadoch tomu nezodpovedalo aj hodnotenie. Najviac bodov získala Zuzana Porubjaková s počtom 35, hneď za ňou boli Ján Koleník a Nela Pocisková, ktorí získali rovnako 34 bodov. Naopak najmenej bodov padlo 24 a takýto počet dostali až štyri páry.
Podľa divákov si zaslúžili viac
Medzi pármi s nižším hodnotením boli aj Gabika Marcinková s Jaroslavom Ihringom a Kristián Baran s Eliškou Lenčešovou. V prípade oboch hviezd seriálu Sľub pritom diváci s týmito hodnoteniami nesúhlasili a tvrdili, že si práve tieto dva páry zaslúžili viac. Obzvlášť pri Kristiánovi boli nepríjemne prekvapení, keďže vyhral minulý rok a tak mali jeho tanečné schopnosti a predošlé hodnotenia čerstvo v pamäti.
„Prepáčte, ale ja som ničomu nerozumela. Veď tancovali brutálne, nezaslúžili si takú kritiku a už vôbec nie že od posledného kráľa parketu čakali viac. Veď je to náročné, nech si to najprv skúsia… boli úžasní,“ skonštatovala diváčka v komentároch. „Neštvite nás už. Veď to zatancoval super. Zaslúžil si viac,“ súhlasila ďalšia. Najviac pritom divákov mrzelo hodnotenie od Tatiany Drexler, ktorá tomuto páru uštedrila len 5 bodov.
„Dnešné hodnotenie jedna katastrofa, vidno koho pretláčajú a koho nie. Jedine Ďurovčík milo prekvapil, že nehodnotí podľa osobných sympatií. Pani Drexler ako vždy hrozná, ešte si to dnes vybije na Gabike a sme doma,“ predpovedala diváčka v noci a ako sa ukázalo, nízky počet bodov pri herečke predpovedala správne.
„Super tancoval, aj Gabika Marcinková, a tiež ju dodrbali,“ zhodnotila diváčka po vysielaní a pod príspevkom s týmto párom sa našli podobné komentáre ako pri Baranovi. Napríklad: „Na Slovensku je to vždy tak, že tí najlepší, najkrajší ľudia, sú vždy kritizovaní najviac. Gabriela je úplne úžasná a tie body (5?) za tento tanec? To už je osobné.“ alebo „Prečo také hodnotenie? Bolo to nádherné.“
