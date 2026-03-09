Vzbura divákov Let’s Dance: Dva páry si podľa ľudí zaslúžili viac, nízke body od porotkyne spustili kritiku

Foto: Instagram (letsdance.markiza)

Dana Kleinová
Let’s Dance
Oba páry pritom dostali rovnaký počet bodov.

Diváci majú za sebou oficiálne prvé kolo tanečnej šou Let’s Dance, v ktorom si hľadali favoritov skutočne ťažko. Ide totiž o ročník najlepších tanečníkov, ktorí buď vyhrali predošlý ročník, v ktorom boli, alebo skončili na druhom mieste. Od začiatku tak bolo jasné, že tento rok bude šou na inej úrovni a výkony párov boli naozaj brutálne.

Negatívne komentáre na výkony tanečníkov a známych osobností by ste hľadali veľmi ťažko. Všetci sa totiž predviedli v najlepšom svetle a hoci boli diváci z ich výkonov ohúrení, v niektorých prípadoch tomu nezodpovedalo aj hodnotenie. Najviac bodov získala Zuzana Porubjaková s počtom 35, hneď za ňou boli Ján Koleník a Nela Pocisková, ktorí získali rovnako 34 bodov. Naopak najmenej bodov padlo 24 a takýto počet dostali až štyri páry.

Viac z témy Let’s Dance:
1.
Vladimír Kobielsky sa návratu do Let’s Dance bránil: Prehovoril o pochybnostiach aj ťažkej ceste späť
2.
Vladimír Kobielsky o návrate do Let’s Dance: Pôvodne do šou nechcel ísť, potom však nastal rozhodujúci zlom
3.
Juraj Mokrý po 17 rokoch prelomil mlčanie: Ostal pred bránami televízií a čakal na šancu
Zobraziť všetky články (54)

Podľa divákov si zaslúžili viac

Medzi pármi s nižším hodnotením boli aj Gabika Marcinková s Jaroslavom Ihringom a Kristián Baran s Eliškou Lenčešovou. V prípade oboch hviezd seriálu Sľub pritom diváci s týmito hodnoteniami nesúhlasili a tvrdili, že si práve tieto dva páry zaslúžili viac. Obzvlášť pri Kristiánovi boli nepríjemne prekvapení, keďže vyhral minulý rok a tak mali jeho tanečné schopnosti a predošlé hodnotenia čerstvo v pamäti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

„Prepáčte, ale ja som ničomu nerozumela. Veď tancovali brutálne, nezaslúžili si takú kritiku a už vôbec nie že od posledného kráľa parketu čakali viac. Veď je to náročné, nech si to najprv skúsia… boli úžasní,“ skonštatovala diváčka v komentároch. „Neštvite nás už. Veď to zatancoval super. Zaslúžil si viac,“ súhlasila ďalšia. Najviac pritom divákov mrzelo hodnotenie od Tatiany Drexler, ktorá tomuto páru uštedrila len 5 bodov.

„Dnešné hodnotenie jedna katastrofa, vidno koho pretláčajú a koho nie. Jedine Ďurovčík milo prekvapil, že nehodnotí podľa osobných sympatií. Pani Drexler ako vždy hrozná, ešte si to dnes vybije na Gabike a sme doma,“ predpovedala diváčka v noci a ako sa ukázalo, nízky počet bodov pri herečke predpovedala správne.

„Super tancoval, aj Gabika Marcinková, a tiež ju dodrbali,“ zhodnotila diváčka po vysielaní a pod príspevkom s týmto párom sa našli podobné komentáre ako pri Baranovi. Napríklad: „Na Slovensku je to vždy tak, že tí najlepší, najkrajší ľudia, sú vždy kritizovaní najviac. Gabriela je úplne úžasná a tie body (5?) za tento tanec? To už je osobné.“ alebo „Prečo také hodnotenie? Bolo to nádherné.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rozhodnutie, ktoré zmenilo jej kariéru. Gabriela Marcinková vysvetlila, prečo odmietla Hollywood

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac