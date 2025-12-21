Horská záchranná služba ratovala poľských turistov v Tatrách: Použila dron s termovíziou, pomáhali aj kynológovia

Večer 20. 12. 2025 museli poľskí turisti požiadať o pomoc horskú záchrannú službu. Cez deň sa vybrali z Troch studničiek na Kriváň, pomýlili si však chodník.
„Dvaja turisti šli napred a dvojica 19-ročných chlapcov pomaly zostupovala za nimi. Na Tri studničky však ani do neskorých večerných hodín pomalšia dvojica nedorazila. Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry počas noci pozemne a aj zo vzduchu pomocou dronu s termovíziou prepátravali Kôprovú dolinu a priľahlé lokality, no bez výsledku,“ informuje Horská záchranná služba.
V raných hodinách počas nasledujúceho dňa sa do pátrania zapojili aj siedmi kynológovia a jedenásť profesionálnych a dobrovoľných horských záchranárov. Turistov sa napokon podarilo nájsť v oblasti Kmeťovho vodopádu, našťastie, bez zranení. Boli transportovaní so Starého Smokovca, odkiaľ dokázali pokračovať samostatne.
