Hlavu hore, čaká nás vesmírne divadlo: Tento deň si poznačte do kalendára, vrcholiť budú Orionidy, najkrajšie nebeské predstavenie

Ilustračná foto: Flickr (Kanon Serizawa)

Nina Malovcová
Vesmír
Jesenná nočná obloha ukáže svoju najkrajšiu podobu.

Jeseň prináša nielen farebné stromy, ale aj jedno z najkrajších predstavení, ktoré pre nás pripravuje samotný vesmír. Na nočnej oblohe sa už čoskoro rozžiari roj Orionidov. Padajúce hviezdy, ktoré v skutočnosti nesú odkaz legendárnej Halleyho kométy, sa postarajú o nezabudnuteľný vizuálny zážitok.

Ako uvádza NASA, prvé meteory z tohto roja sme mohli spozorovať už 2. októbra a ich aktivita potrvá do 12. novembra. Najkrajší zážitok však ponúkne noc okolo 21. októbra, keď oblohou preletí aj niekoľko desiatok meteorov za hodinu. Podľa American Meteor Society patria Orionidy medzi najvýraznejšie jesenné úkazy.

Svetelné šípy na tmavej oblohe

Predstavenie Orionidov nie je len o krátkom záblesku. Typické sú pre ne žiarivé biele stopy, ktoré dokážu na chvíľu zostať na oblohe, akoby tam niekto kreslil svetelným perom. Najlepšie ich uvidíte na tmavých miestach ďaleko od svetiel miest, s pohľadom upretým k súhvezdiu Orion.

Podľa arXiv sa raz za približne dvanásť rokov ich intenzita zvýši, čo znamená, že niekedy nám vesmír dopraje ešte bohatšie divadlo. To robí každý rok trochu iným a nikdy presne neviete, koľko padajúcich hviezd sa vám podarí zachytiť.

Foto: Brocken Inaglory, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Orionidy fascinovali ľudí už v starovekej Číne, kde sa o nich dochovali prvé písomné zmienky. Do európskej astronómie vstúpili až v devätnástom storočí zásluhou Alexandra Stewarta Herschela, vnuka objaviteľa Uránu Willama Herschela. Podľa Royal Museums Greenwich bol práve on tým, kto posunul výskum meteorických rojov na novú úroveň a priblížil nám ich pôvod.

Dar z Halleyho kométy

To najkrajšie na Orionidoch je fakt, že sú pozostatkom jednej z najslávnejších komét. Ako vysvetľuje EarthSky, pri pohľade na Orionidy sledujeme v skutočnosti čiastočky prachu, ktoré Halleyho kométa zanechala pri svojich dávnych preletoch okolo Slnka.

Keď sa teda počas októbrovej noci zadívate na oblohu a uvidíte, ako cez ňu preletí svetelný šíp, sledujete spojenie našej planéty s kométou, ktorá sa vracia len raz za sedemdesiatšesť rokov.

