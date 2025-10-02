Roky spomienok môžu zmiznúť: Obľúbená aplikácia zavádza poplatky za uložené fotky a videá, ľudia zúria a hovoria o podraze

Snapchat bol doteraz miestom, kde ste si mohli uchovávať spomienky zadarmo. Dovolenky, narodeniny, prvé lásky či bežné momenty zo života sa dali uložiť do digitálneho archívu Memories. To sa však mení. Aplikácia po rokoch zavádza novinku a kto má uložených viac ako 5 gigabajtov dát, bude musieť platiť.
Podľa portálu BBC ide o jednu z najväčších zmien v histórii platformy. Spoločnosť Snap nezverejnila presné ceny pre Európu, no prvé údaje hovoria jasne. Balík so 100 gigabajtmi úložiska bude stáť 1,99 dolára, teda približne 1,48 eura mesačne. Predplatné Snapchat Plus s 250 gigabajtmi vyjde na 3,99 dolára, čo je asi 2,96 eura mesačne.
Zo spomienok sa stáva platený luxus
Funkcia Memories existuje od roku 2016 a pre mnohých používateľov sa stala digitálnym fotoalbumom. Fotografie a videá, ktoré by inak zmizli po 24 hodinách, sa dali uchovať navždy. Snap uvádza, že od jej spustenia si ľudia uložili viac ako bilión spomienok. Bezplatný archív sa však končí.
Ak prekročíte limit 5 gigabajtov, aplikácia vás vyzve, aby ste prešli na platený balík. Podľa Snapu je tento krok potrebný na to, aby mohla spoločnosť investovať do rozvoja platformy. „Prechod od bezplatnej služby k platenej nikdy nie je jednoduchý, no veríme, že používatelia v tom nájdu hodnotu,“ uviedla samotná spoločnosť.
Vlna kritiky od používateľov
Na sociálnych sieťach sa okamžite zdvihla vlna hnevu. Mnohí tvrdia, že je nespravodlivé nútiť ich vybrať si medzi platením a stratou spomienok, ktoré si odkladali celé roky. Pre tých, ktorí majú uložených desiatky gigabajtov, to môže znamenať poriadne vysoké účty.
@milesabovetech At this point everything is a subscription… #milesabovetech #snapchat #techtok #tachgadgets #iphone ♬ original sound – Chelsea Weed
Snap reaguje, že väčšiny ľudí sa zmena vôbec nedotkne. Drvivá väčšina používateľov má údajne uložených menej než 5 gigabajtov dát. Tí, ktorí limit presiahnu, budú mať rok dočasného úložiska a možnosť všetko si stiahnuť do svojich zariadení.
Pridajú sa aj iné sociálne siete?
Snapchat má dnes vyše 900 miliónov aktívnych používateľov mesačne. Konkurenti ako Instagram a TikTok ich však majú ešte viac. Podľa odborníkov je len otázkou času, kedy sa spoplatňovanie úložiska stane normou aj na iných platformách.
„Cesta k plateniu za úložisko na sociálnych sieťach je nevyhnutná. V ére, keď šírime menej, ale ukladáme viac, je to prirodzený vývoj,“ uviedol pre BBC Drew Benvie zo spoločnosti Battenhall.
