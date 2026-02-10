Historický moment na olympiáde: V Miláne štartuje matka so synom, Sarah bude najstaršou lyžiarkou v dejinách

Zimné olympijské hry 2026
Matka a syn budú súťažiť v rovnakom športe.

Prvýkrát v histórii budú na tej istej zimnej olympiáde štartovať matka so synom. Mexičania Sarah Schleperová a Lasse Gaxiola sa na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v alpskom lyžovaní.

Pre Schleperovú to bude už siedmy štart pod piatimi kruhmi. Na slávnej zjazdovke Tofane sa predstaví v super-G a obrovskom slalome. Vo veku takmer 47 rokov sa stane najstaršou alpskou lyžiarkou v histórii zimných olympiád. Pre 18-ročného Gaxiolu pôjde o olympijskú premiéru, v Bormiu sa postaví na štart slalomu.

Hrdá mama

Schleperová bola počas otváracieho ceremoniálu mexickou vlajkonosičkou. „Bola som veľmi hrdá, keď som ešte pred pochodovaním na štadióne v Cortine uvidela na veľkoplošnej obrazovke môjho syna. Plakala som od dojatia. Mala som radosť z toho, aký je zlatý a mladý. Pri mojom olympijskom debute som mala toľko rokov ako teraz on, bol to emotívny moment,“ vyznala sa Schleperová pre portál olympics.com.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa The Female Quotient® (@femalequotient)

