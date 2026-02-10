Menej peňazí zväzom, viac deťom: Minister Huliak chystá veľké zmeny v športe, ktoré majú odľahčiť vrecká rodičov

Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) chce navrhnúť významnú zmenu financovania športu na Slovensku. Iniciatíva má podľa ministra Rudolfa Huliaka priniesť viac peňazí športovcom a ich rodičom.
„Vzhľadom na podfinancovanie športových klubov, hlavne čo sa týka detí a mládeže, sme sa rozhodli navrhnúť významnú zmenu vo financovaní športu na Slovensku. Túto iniciatívu sme nazvali ‚Menej peňazí zväzom, viac peňazí deťom a ich rodičom‘. Nie je predsa možné, aby napríklad Slovenský futbalový zväz dával na svoju administratívu rovnakú sumu ako na mládež a jej rozvoj. Na SFZ prejedia 3,5 milióna eur ročne a toľko isto dajú na šport mládeže. Dnes je zákon o športe nastavený tak, že je prekážkou medzi ministerstvom a klubmi. Podľa zákona totiž riešime zväzy, ktorých je zhruba 80 a neriešime kluby, ktorých sú tisíce. Posielame desiatky miliónov eur športovým zväzom a tie dávajú klubom a športovcom len 20 percent z toho, čo im štát dá, čo je žalostne málo,“ povedal Huliak.
Chce, aby sa športové kluby financovali ako umelecké školy
Minister športu chce postaviť do centra záujmu kluby a nie športové zväzy. Šport by sa podľa neho mohol financovať podobne ako základné umelecké školy.
„V kluboch sa odohráva 99 percent športu. V kuse riešime profesionálov, ale 99 percent športu je spodná časť pyramídy, tam sa rodia budúci reprezentanti Slovenska. Zoberme si šport s dotáciou od štátu 200.000 eur ročne, pričom 20 percent rozdelí medzi kluby, ktoré tvoria aktívni športovci. Vo zväze je 100 klubov a zväz im rozdelí celkovo 40.000 eur. To predstavuje sumu 400 eur na každý klub, z ktorej sa nedajú platiť tréneri, nájom a ani normálne fungovať. Pätnásť percent peňazí, ktoré dáva štát do športu, „prežerie“ administratíva. Je to takmer 10 miliónov eur ročne. Počet zamestnancov športových zväzov sa rokmi zvýšil desaťnásobne. Absolvoval som množstvo stretnutí so zástupcami športových zväzov a takmer v každom z nich prebiehajú boje o moc a peniaze. Treba nastaviť normálnu rovnováhu medzi financovaním klubov a športových zväzov, nemôžu všetko platiť rodičia. Oni a ich deti sú v značnej miere ochudobnené zlým prerozdelením financií,“ dodal Huliak na utorňajšej tlačovej konferencii.
Huliak hovoril aj o audite v Národnom športovom centre (NŠC), pričom v tejto súvislosti informoval o okamžitom odvolaní riaditeľa Vladimíra Balušku a jeho zástupcu Juraja Sýkoru. Dôvodom je podľa neho zistené etické zlyhanie. „Čo sa týka auditu v Národnom športovom centre, nezistili sme porušenie zákona o verejnom obstarávaní alebo porušenie transparentnosti. Všetko bolo v súlade so zákonom. Bolo však zistené etické zlyhanie, ktoré nebudem verejne komentovať, ale rozhodol som sa konať a dnešným dňom odvolávam riaditeľa NŠC a jeho zástupcu. Robím tak vždy, keď zistím porušenie zákona alebo etické zlyhanie,“ vysvetlil Huliak.
Nahlásiť chybu v článku