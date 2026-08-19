„Ľudia si zvykli zarobiť veľa, no míňať v Chorvátsku málo,“ hnevá sa ekonóm. Reaguje na sťažnosť turistu

Čoraz viac ľudí sa ozýva, že Chorvátsko už nie je to, čo bývalo a za rastúce ceny nenúka kvalitu, akú si návštevníci predstavujú. Turista z Frankfurtu sa posťažoval, že sem chodí už roky, no už odmieta platiť za ilúzie domácich. Chorvátsky ekonóm na jeho sťažnosť tvrdo zareagoval.
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Snaha o zisk za každú cenu
Ako informuje web Kroatien Nachrichten, nemecký podnikateľ Christoph priznal, že do Chorvátska chodí už 18 rokov. Na ostrove Brač si dokonca kúpil aj dom a začlenil sa do miestnej komunity. Chorvátsko tak považuje za svoj druhý domov. V miestnom turizme si však všimol trend, ktorý mu robí vrásky na čele.
Tvrdí, že snaha o zisk za každú cenu a komercializácia postupne narúšajú základy spôsobu života, ktorý si tu tak veľmi obľúbil. Mení sa každodenný život, ale aj mentalita ľudí. Hlavná turistická sezóna bola podľa neho kedysi len časťou života, nie jeho celým zmyslom. Kedysi si ľudia aj počas nej našli čas na spoločné večere či spontánne stretnutia.
Hnevá ho, že aj jednoduché jedlá v reštauráciách stoja od 20 do 35 eur. Situácia je podľa Christopha jednoducho absurdná: „Som z Frankfurtu. Aj tam poznáme vysoké ceny. Ak jednoduché jedlo na Brači stojí toľko ako jedlo v centre Frankfurtu, je pre mňa ako podnikateľa ťažké to z ekonomického hľadiska vysvetliť.“ Vraj už to nie je o tom, ako poskytnúť dobré služby za férovú cenu, ale o tom, ako čo najviac zodrať turistov.
Naozaj musí byť všetko spoplatnené?
Dodáva, že ľudia sa nesťažujú na ceny preto, lebo na veci nemajú peniaze, ale preto, lebo za ne nedostávajú dobrú protihodnotu. Podľa Christopha to vidno všade, aj na drobných detailoch, ako sú sprchy na plážach. „Človek vyšiel z mora, spláchol zo seba soľ a šiel domov, nikto sa nad tým nepozastavoval. Teraz je sprcha spoplatnená. Jedno euro nikoho nezruinuje. Otázka však je, či musí byť naozaj úplne všetko spoplatnené,“ zamýšľa sa.
„Čevapi sa nestalo luxusným jedlom len preto, lebo zrazu stojí 25 eur. Reštaurácia nie je luxusná len preto, lebo za večeru dáte 100 eur,“ dodáva. Apeluje na podnikateľov, aby si radšej udržali autenticitu a dôveru ľudí a nesnažili sa len za každú cenu zarobiť na všetko o euro viac.
Chorvátsky ekonóm ostro reaguje
Na Christophove vyjadrenia sa rozhodol reagovať chorvátsky ekonóm Petar. Podľa webu Slobodna Dalmacija rozumie Christophovej nostalgii za časmi, kedy boli služby naozaj lacnejšie a dostupnejšie. Chorvátsko však podľa neho prechádza obrovskou ekonomickou a sociálnou transformáciou.
Petar je prekvapený, že podľa Christopha by mali byť sprchy na plážach bezplatné. Voda aj údržba potrubia na ostrove niečo stoja, a ak za to neplatí používateľ, zaplatiť to musí niekto iný. Dodáva, že v Chorvátsku je sprístupnených mnoho krásnych miest, zatiaľ čo inde v Európe musí turista zaplatiť vstupný poplatok.
Myslí si, že je nesprávne porovnávať, že je dnes niečo drahšie ako v minulosti a ignorovať, za koľko vecí sa tu platiť nemusí, kým vo zvyšných častiach Európy áno. „Keď si hosť na ostrove Brač dá obed na terase, pri mori, na čerstvom vzduchu, s výhľadom na Jadranské more a v prostredí, ktoré mu ponúka zážitok, aký vo Frankfurte nezažije, neplatí len za jedlo. Platí za polohu, prostredie, atmosféru a zážitok,“ dodáva.
„Ste pokrytec, pretože ste sa naučili dobre zarábať vo Frankfurte a utrácať menej v Chorvátsku. Naša životná úroveň sa ale pomaly vyrovnáva s európskym priemerom,“ ostro kritizuje ekonóm.
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