Zabudnite na Santorini. Až 5 gréckych ostrovov je rovnako krásnych, navyše sú lacnejšie a menej preplnené

Ostrov Paros

Paros, foto: Pexels

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
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Typicky grécke bielo-modré dedinky, veľkolepé útesy, tyrkysové more, dychberúce západy slnka a priam až gýčovú romantiku ako na ostrove Santorini, môžete zažiť až na 5 ďalších gréckych ostrovoch. No čo je najlepšie, nepraskajú vo švíkoch.

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Santorini vymeňte za Serifos

Euronews zostavil rebríček krásnych európskych ostrovov, kde sa vyhnete davom ľudí. Každý z nich portál zároveň prirovnal k inému. V rebríčku sa objavil aj mimoriadne navštevovaný grécky ostrov Santorini, ktorý milujú cestovatelia z celého sveta. Cestovateľskí experti tvrdia, že novodobé Santorini je grécky ostrov Serifos.

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Ostrov Santorini leží v Egejskom mori a patrí do súostrovia Kyklady. Je to vulkanický ostrov s charakteristickými bielymi dedinkami, ktoré tvoria biele kamenné domčeky s modrými kupolami postavené na útesoch. Jeho jedinečný vzhľad je výsledkom obrovskej sopečnej erupcie, pri ktorej sa časť pôvodného ostrova prepadla do mora. Vznikla tak kaldera – rozsiahla zatopená sopečná priehlbina obklopená strmými útesmi.

Santorini pri západe slnka
Santorini, foto: Pexels

Santorini môžete poznať najmä vďaka virálnym fotografiám na sociálnych sietach, ktoré zobrazujú veľkolepé západy slnka. Väčšina týchto fotografií však pochádza z dedinky s názvom Oia, ktorá sa nachádza na severnom konci ostrova. Charakterizujú ju biele domčeky s modrými strechami, úzke uličky, jaskynné domy vytesané do sopečného svahu, malé obchody a reštaurácie s jedinečnými výhľadmi na kalderu.

Santorini je zároveň mimoriadne romantickým ostrovom a vyhľadávajú ho najmä páry. Je obľúbenou destináciou na romantické dovolenky, zásnuby, výročia či svadobné cesty. Jeho obrovskou nevýhodou však je, že ho každoročne navštevuje enormný počet turistov z celého sveta, preto je tu často hlava na hlave a napríklad na západ slnka ľudia čakajú v radoch. Navyše sa tento veľký záujem turistov odráža aj na vysokých cenách.

Viacerí cestovateľskí experti však tvrdia, že rovnako krásny je aj ďalší grécky ostrov, ktorým je Serifos. Aj Serifos je súčasťou súostrovia Kyklady a nachádza sa v Egejskom mori. Na rozdiel od Santorini však pôsobí oveľa pokojnejším dojmom, je autentickejší a čo je najlepšie, je tu oveľa menej turistov. Takže tu budete mať aj väčšie súkromie.

Ostrov Serifos
Serifos, foto: An. Antoniou, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Serifos je charakteristický členitou hornatou krajinou, skalnatým pobrežím, množstvom krásnych zátok a tradičnými bielymi domčekmi s modrými okenicami. Najväčším lákadlom ostrova je jeho hlavné mesto Chora, kde na dovolenkárov čakajú úzke kamenné uličky, biele domčeky, malé námestia, kostolíky a výhľady na Egejské more, ktoré vytvárajú typickú kykladskú atmosféru.

Santorini pripomína aj grécky ostrov Milos

Skúsený cestovateľ, ktorý navštívil až 14 gréckych ostrovov, pričom tvrdí, že najkrajším z nich je ostrov Tinos, zas radí Santorini vymeniť za grécky ostrov Milos, ktorý sa s ním vraj tiež podobá. Je však menej turisticky preplnený, preto je aj vhodnou alternatívou.

Milos patrí medzi najkrajšie ostrovy Kyklad a je známy najmä svojou jedinečnou sopečnou krajinou, dramatickými skalnými útvarmi a množstvom malých zátok. Práve vulkanický pôvod ostrova spôsobuje, že jeho pobrežie má nezvyčajný tvar. Nachádzajú sa tu aj skaly v rôznych farbách – od bielej cez červenú až po žltú.

Typické bielo-modré grécke domčeky
Ilustračné foto: Pexels

Niektorí cestovatelia však ostrov Santorini prirovnávajú aj k ďalším gréckym ostrovom – Paros, Folegandros a Amorgos. Aj na ostrove Paros na vás čakajú charakteristické biele domy s modrými strechami a tiež krásne pláže. Na ostrove Folegandros si užijete dramatické útesy a nádherné výhľady. No a ostrov Amorgos okrem typických gréckych bielo-modrých dediniek ponúka aj veľkolepé tyrkysové more.

Takže, ak túžite po romantike ako na ostrove Santorini, ale zároveň chcete súkromie, vyberte sa radšej na ostrovy Serifos, Milos, Paros, Folegandros či Amorgos, ktoré zatiaľ nie sú až tak turisticky navštevované, čo sa bezpochyby odrazí aj na nižších cenách.

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