Populárne slovenské kúpalisko čelí veľkej kritike. Prevádzkovateľ report z kontroly odmieta

Na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici sa uskutočnila ďalšia kontrolná obhliadka areálu, ktorá nadväzuje na prvú kontrolu z 15. mája, pri ktorej samospráva upozornila na viaceré vážne technické aj prevádzkové nedostatky a spochybnila pripravenosť areálu na letnú sezónu.
Druhý kontrolný deň podľa pozorovateľov ukázal, že napriek uplynutiu ďalších týždňov a priestoru na úpravy, ktorý má nájomca k dispozícii mimo hlavnej sezóny, nie sú podľa ich slov všetky práce dokončené a v areáli stále prebiehajú stavebné zásahy. O tom, ako to na kúpalisku vyzerá, sa dozviete v našom samostatnom článku.
Časť požiadaviek z predchádzajúcej kontroly zostáva podľa zistení nezapracovaná, keďže termíny na ich dokončenie sa posúvajú až do konca júla.
Jedným z bodov diskusie bola aj informácia, že nájomca podal projekt na rekonštrukciu starého detského bazénu cez Fond na podporu športu. Táto skutočnosť však vraj nebola vopred komunikovaná ani mestu, ktoré je vlastníkom areálu, ani verejnosti, čo vyvolalo otázky o transparentnosti postupu a o tom, v akom rozsahu boli zapojené samosprávne orgány do prípravy projektu.
Vyjadril sa aj prevádzkovateľ
„Čo sa týka projektu, ktorý sme predkladali, lebo bol deadline 30. 6., kde sa všetky možné organizácie na Slovensku, ktoré prevádzkujú umelé kúpaliská a akvaparky, môžu uchádzať, dokonca ešte aj hoteloví prevádzkovatelia, ktorí si robia nejaký bazén vonku, keďže sa môžu uchádzať so svojimi projektami o nenávratné finančné príspevky vo výške 80 % z výšky projektu, tak my nemáme dôvod ani povinnosť informovať o tom nášho prenajímateľa, nášho partnera, keďže k tomu projektu nepotrebujeme žiadny stavebný zámer ani nič také,“ vyjadril sa pre interez Juraj Sninský, konateľ spoločnosti Aqualand Slovakia s.r.o.
Diskusia sa dotkla aj celkového stavu areálu, ktorý bol už po prvej kontrole označený ako nedostatočne pripravený. Hoci časť nedostatkov bola postupne odstránená, viaceré úpravy sú podľa zistení realizované provizórne a stále pretrvávajú problémy s technickým stavom niektorých častí, vrátane kvality vody v bazénoch. Problémom sú vraj aj modré škvrny, ktoré sa opäť objavujú na plavkách návštevníkov.
Spoločnosť Aqualand Slovakia tieto zistenia odmieta a tvrdí, že kúpalisko spĺňa všetky hygienické a bezpečnostné normy.
„My sa riadime podľa orgánov, ktoré to majú na starosti – RÚVZ a Inšpektorát práce. Všetko spĺňame, máme rozhodnutia, nemáme žiadne pokuty, nemáme žiadne pripomienky,“ reaguje Juraj Sninský, konateľ spoločnosti Aqualand Slovakia s.r.o.
Kontrolóri okrem iného upozornili aj na nevyhovujúci stav jazera a bazénov. Podľa nich je veľkou škodou, že jazero nebolo navrátené pôvodnému účelu a zrevitalizované. V súčasnej „zelenej žaburine“ sa podľa nich nedá kúpať a nepôsobí esteticky.
Podľa Juraja Sninského je však jazero v poriadku a ľudia sa v ňom môžu bezpečne kúpať. „Laboratórium potvrdilo, že voda v jazere spĺňa biochemické a mikrobiologické kritériá na kúpanie. Problém je v paneloch na dne z 80. rokov, medzi ktorými rastú rastliny. Vizuálne to nevyzerá najlepšie, ale voda je v poriadku. Ľudia sa v tom jazere môžu kúpať.“
Zmluva na 30 rokov
Téma plážového kúpaliska v Banskej Bystrici rezonuje na verejnosti už dlhší čas. Mesto dlhodobo upozorňuje na nevýhodnú nájomnú zmluvu z roku 2007, podľa ktorej prenajalo súkromnej firme areál na 30 rokov.
Podľa právnych analýz, s ktorými mali možnosť oboznámiť sa mestskí poslanci, je táto zmluva pre mesto výrazne nevýhodná. Výrazne obmedzuje možnosti samosprávy zasahovať do prevádzky a fungovania areálu.
„Jednoducho čelíme rôznym hejtom a rôznym bojom na miestnej komunálnej úrovni, kedy jedna partia ľudí vlastne útočí na súčasné vedenie mesta, aby urobilo všetko preto, aby súčasný nájomca už toto neprevádzkoval, ale aby to prevádzkovalo mesto. Ale my si pamätáme, ako to bolo pred 20 rokmi, keď to mesto prevádzkovalo,“ vyjadril sa Sninský ku zmluve.
„Mesto teraz nemusí dotovať toto kúpalisko, ktoré dotovalo každý rok štyrmi miliónmi vtedajších slovenských korún. Teraz nemusí dotovať nič. My sme tu preinvestovali kopu peňazí, aj do majetku mesta. Platíme síce symbolické nájomné, ale každý rok platíme okolo 18-tisíc eur na dani z nehnuteľností, ktoré súvisia s aktivitami na tomto kúpalisku. To je padelové centrum a bowlingové centrum, kde sú celoročné možnosti využitia, aby to slúžilo verejnosti.“
Pri kontrole sa vraj očakávalo, že nájomca nadviaže na minuloročné úpravy a tento rok pristúpi k výraznejším zásahom. Minulý rok zrekonštruoval sociálne zariadenia a odstránil čiernu skládku za bufetmi. Zároveň mal ústne prisľúbiť, že v tomto roku zrealizuje ďalšie úpravy – konkrétne rekonštrukciu prezliekarní a časti toaliet. Kontrolóri tvrdia, že nájomca to teraz popiera a tvrdí, že nič také nesľúbil, a obviňuje ich z klamstva.
„My sme minulý rok urobili dosť podstatné renovácie sociálnych zariadení, ale neviem o tom, že by sme my prisľúbili, že budeme riešiť šatne,“ argumentuje Sninský.
Ďalej tvrdí, že investície do kúpaliska by zvýšili cenu vstupného. Argumentuje tým, že chce nechať ľuďom nižšie vstupné a ponechať priestor čo najviac otvorený návštevníkom.
„Keď investujete do niečoho, tak potom to má vplyv aj na cenu vstupného, ako napríklad v Tatralandii je cena vstupného 42 eur na osobu na deň pre dospelého človeka, u nás je 12 eur. Tak to je obrovský rozdiel a vzhľadom na to, že chceme, aby sme poskytovali služby čo najväčšiemu počtu ľudí, robiť také opatrenia, ktoré nebudú mať vplyv na cenu.“
„Potom urobíme niečo za milión eur alebo za dva milióny eur a bude to mať vplyv na to, že sa cena zdvihne z 12 eur na 20 eur. Toto nechceme robiť. Ľudia sú tu spokojní, my vieme, že by sme tu vedeli preinvestovať kopu prostriedkov, ale kto sem bude chodiť? Myslím si, že drahých akvaparkov je dosť a my chceme, aby si to zachovalo verejnoprospešný charakter,“ vyjadril sa Sninský ku kritike o nedostatočných investíciách.
Plaváreň investuje
Odlišná situácia v meste je na mestskej plavárni. Napriek rekordnej návštevnosti plánuje banskobystrická plaváreň aj tento rok využiť letnú prestávku na rozsiahlu modernizáciu a údržbu.
Od 6. júla do najneskôr 9. augusta 2026 bude zariadenie pre verejnosť zatvorené. Informovalo o tom mesto na svojom webe.
Podľa údajov mestskej spoločnosti MBB, a. s., zaznamenala plaváreň za prvých päť mesiacov roku 2026 až 160 881 vstupov. Ide o porovnateľné čísla s vlaňajšou rekordnou sezónou, čo potvrdzuje trvalý vysoký záujem verejnosti.
„Naším cieľom nie je iba odstrániť bežné opotrebenie zariadení. Každoročnú letnú odstávku využívame aj na modernizáciu technológií, preventívne servisné zásahy a obnovu vybavenia,“ uviedol Dušan Argaláš, riaditeľ MBB, a. s.
Podľa jeho slov chce spoločnosť aj naďalej udržiavať vysoký štandard služieb, bezpečnosť návštevníkov a spoľahlivú prevádzku. Ak sa podarí práce ukončiť skôr, plaváreň by mohla otvoriť verejnosti ešte pred 9. augustom 2026.
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