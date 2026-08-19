Na streamovaciu službu príde nový dokument o Schumacherovi: Zmapuje dôležitú časť jeho kariéry

Michael Schumacher

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Netflix
Dôraz sa v dokumente kladie na Schumacherovu cestu od outsidera k majstrovi sveta.

Streamovacia spoločnosť Netflix informovala, že 2. októbra vydá dokument o legendárnom jazdcovi F1 Michaelovi Schumacherovi. Film vznikol aj vďaka podpore jeho manželky Corinny a mapuje sezónu 1994, v ktorej ako 25-ročný pretekár získal prvý zo svojich siedmich titulov majstra sveta.

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Dôraz sa kladie na Schumacherovu cestu od outsidera k majstrovi sveta. Nemeckému pilotovi poznačili sezónu 1994 nielen športové úspechy, ale aj obvinenia z podvádzania jeho tímu Benetton či tragické udalosti vrátane smrteľných nehôd Rolanda Ratzenbergera a trojnásobného majstra sveta Ayrtona Sennu.

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Viacero známych mien

Na tieto udalosti si v dokumente spomínajú Corinna, bývalý šéf tímu Benetton Flavio Briatore, niekdajší šéf F1 Bernie Ecclestone, bývalý jazdec David Coulthard a vtedajší Schumacherov manažér Willi Weber. Dokument sa zaoberá aj začiatkami takzvanej „Schumi-mánie“ v Nemecku. Schumacher v roku 1994 v kontroverznom finále sezóny v austrálskom Adelaide predstihol Brita Damona Hilla o jeden bod.

Michael Schumacher
Foto: TASR/AP

Na verejnosti sa neobjavil od roku 2013, keď utrpel vážne zranenie hlavy pri lyžovaní. Téme sme sa podrobne venovali v našom článku. Michael Schumacher sa 29. december 2013 vydal spolu s vtedy 14-ročným synom Mickom a rodinnými priateľmi na osudnú zjazdovku. Iba 500 metrov odtiaľ má v Meribel chatu.

Po 4 minútach od nehody, ktorá zmenila legendárnemu jazdcovi život, bola pri Schumacherovi horská služba. Ak by na hlave nemal prilbu a chránič chrbtice, tzv. korytnačku, neprežil by, uvádza Sportnet. Schumacher bol ešte pri vedomí, no je dezorientovaný a urýchlene je presúvaný do nemocnice.

Okamžite po nehode sa objavili dohady, že Schumacher si pomýlil zjazdovku s okruhom F1 a v zlom a náročnom teréne išiel príliš rýchlo a riskoval. Denník Bild ale tieto dohady vyvracal a podľa nich sa bývalý jazdec Ferrari pustil do hlbokého snehu, aby pomohol dcére jedného z kamarátov, ktorá spadla.

Nevšimol si kameň

Schumacher si v snehu nemal ako všimnúť kameň, ktorý ho po náraze vyhodil do vzduchu a následne spadol neďaleko dievčatka, a to tak nešťastne, že hlavou narazil na ďalší kameň. NDTV píše, že spadol na kameň z výšky asi 3,5 metra a jeho prilba sa rozbila na dve časti.

Michael Schumacher
Foto: archív TASR

Po prevoze do nemocnice okamžite podstúpil dve operácie mozgu, dokonca mu museli do hlavy vyvŕtať dieru, aby sa znížil tlak. Neskôr bol prevezený do nemocnice v Grenobli a potom do Švajčiarska.

Bol uvedený do umelého spánku a začali sa objavovať správy, že jeho stav sa zlepšuje. Avšak rodina informácie o zdravotnom stave Schumachera dôkladne chráni, a to, ako je na tom legenda F1 v skutočnosti, vie len najbližšia rodina a ošetrujúci lekári.„Súkromie je súkromné, ako vždy hovoril. Je pre mňa veľmi dôležité, aby si stále užíval svoj súkromný život čo najviac. Michael nás vždy chránil a teraz my chránime jeho,“ povedala jeho manželka Corinna.

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