Na streamovaciu službu príde nový dokument o Schumacherovi: Zmapuje dôležitú časť jeho kariéry

Streamovacia spoločnosť Netflix informovala, že 2. októbra vydá dokument o legendárnom jazdcovi F1 Michaelovi Schumacherovi. Film vznikol aj vďaka podpore jeho manželky Corinny a mapuje sezónu 1994, v ktorej ako 25-ročný pretekár získal prvý zo svojich siedmich titulov majstra sveta.
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Dôraz sa kladie na Schumacherovu cestu od outsidera k majstrovi sveta. Nemeckému pilotovi poznačili sezónu 1994 nielen športové úspechy, ale aj obvinenia z podvádzania jeho tímu Benetton či tragické udalosti vrátane smrteľných nehôd Rolanda Ratzenbergera a trojnásobného majstra sveta Ayrtona Sennu.
Viacero známych mien
Na tieto udalosti si v dokumente spomínajú Corinna, bývalý šéf tímu Benetton Flavio Briatore, niekdajší šéf F1 Bernie Ecclestone, bývalý jazdec David Coulthard a vtedajší Schumacherov manažér Willi Weber. Dokument sa zaoberá aj začiatkami takzvanej „Schumi-mánie“ v Nemecku. Schumacher v roku 1994 v kontroverznom finále sezóny v austrálskom Adelaide predstihol Brita Damona Hilla o jeden bod.
Na verejnosti sa neobjavil od roku 2013, keď utrpel vážne zranenie hlavy pri lyžovaní. Téme sme sa podrobne venovali v našom článku. Michael Schumacher sa 29. december 2013 vydal spolu s vtedy 14-ročným synom Mickom a rodinnými priateľmi na osudnú zjazdovku. Iba 500 metrov odtiaľ má v Meribel chatu.
Po 4 minútach od nehody, ktorá zmenila legendárnemu jazdcovi život, bola pri Schumacherovi horská služba. Ak by na hlave nemal prilbu a chránič chrbtice, tzv. korytnačku, neprežil by, uvádza Sportnet. Schumacher bol ešte pri vedomí, no je dezorientovaný a urýchlene je presúvaný do nemocnice.
Okamžite po nehode sa objavili dohady, že Schumacher si pomýlil zjazdovku s okruhom F1 a v zlom a náročnom teréne išiel príliš rýchlo a riskoval. Denník Bild ale tieto dohady vyvracal a podľa nich sa bývalý jazdec Ferrari pustil do hlbokého snehu, aby pomohol dcére jedného z kamarátov, ktorá spadla.
Nevšimol si kameň
Schumacher si v snehu nemal ako všimnúť kameň, ktorý ho po náraze vyhodil do vzduchu a následne spadol neďaleko dievčatka, a to tak nešťastne, že hlavou narazil na ďalší kameň. NDTV píše, že spadol na kameň z výšky asi 3,5 metra a jeho prilba sa rozbila na dve časti.
Po prevoze do nemocnice okamžite podstúpil dve operácie mozgu, dokonca mu museli do hlavy vyvŕtať dieru, aby sa znížil tlak. Neskôr bol prevezený do nemocnice v Grenobli a potom do Švajčiarska.
Bol uvedený do umelého spánku a začali sa objavovať správy, že jeho stav sa zlepšuje. Avšak rodina informácie o zdravotnom stave Schumachera dôkladne chráni, a to, ako je na tom legenda F1 v skutočnosti, vie len najbližšia rodina a ošetrujúci lekári.„Súkromie je súkromné, ako vždy hovoril. Je pre mňa veľmi dôležité, aby si stále užíval svoj súkromný život čo najviac. Michael nás vždy chránil a teraz my chránime jeho,“ povedala jeho manželka Corinna.
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