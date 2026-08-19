Obrovská tragédia v nelegálnej bani: Zosuv pripravil o život najmenej 100 ľudí

Pri zosuve pôdy v nelegálnej bani na ťažbu zlata v Stredoafrickej republike (SAR) zahynulo v utorok najmenej 100 ľudí. S odvolaním sa na miestne zdroje o tom informovala agentúra AFP. Pátranie po prípadných preživších pokračuje, píše TASR.
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K banskému nešťastiu došlo v prefektúre Nana-Mambere v pohraničí medzi SAR a Kamerunom. V bani sa v čase tragédie nachádzalo „mnoho ľudí,“ informovali miestne médiá, ktoré predtým písali o nižších desiatkach obetí.
Hrozia ďalšie závaly
Záchranárske a pátracie tímy pracujú v náročných podmienkach a trosky odstraňujú ručne pre obavy, že ťažká technika by mohla spôsobiť zosuvy alebo závaly šácht, ktoré sú zatiaľ nepoškodené. Jeden z miestnych baníkov označil incident za katastrofický.
Horrific! Dozens of people buried alive at a gold mine in Africa
The tragedy occurred near the border between the Central African Republic and Cameroon.
People may still be trapped underground.According to local authorities, a landslide struck an artisanal gold mine. pic.twitter.com/E62r39ahJn
— NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026
Podobné nešťastia sú v Stredoafrickej republike bohatej na nerastné suroviny pomerne bežné. V polovici marca si zosuv pôdy v bani na hranici s Kamerunom vyžiadal niekoľko mŕtvych. Ďalších približne 20 ľudí zahynulo vo februári na severovýchode krajiny.
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