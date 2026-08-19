Obrovská tragédia v nelegálnej bani: Zosuv pripravil o život najmenej 100 ľudí

Zával v bani

Foto: X - Channel8English (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Záchranárske a pátracie tímy pracujú v náročných podmienkach.

Pri zosuve pôdy v nelegálnej bani na ťažbu zlata v Stredoafrickej republike (SAR) zahynulo v utorok najmenej 100 ľudí. S odvolaním sa na miestne zdroje o tom informovala agentúra AFP. Pátranie po prípadných preživších pokračuje, píše TASR.

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K banskému nešťastiu došlo v prefektúre Nana-Mambere v pohraničí medzi SAR a Kamerunom. V bani sa v čase tragédie nachádzalo „mnoho ľudí,“ informovali miestne médiá, ktoré predtým písali o nižších desiatkach obetí.

Hrozia ďalšie závaly

Záchranárske a pátracie tímy pracujú v náročných podmienkach a trosky odstraňujú ručne pre obavy, že ťažká technika by mohla spôsobiť zosuvy alebo závaly šácht, ktoré sú zatiaľ nepoškodené. Jeden z miestnych baníkov označil incident za katastrofický.

Podobné nešťastia sú v Stredoafrickej republike bohatej na nerastné suroviny pomerne bežné. V polovici marca si zosuv pôdy v bani na hranici s Kamerunom vyžiadal niekoľko mŕtvych. Ďalších približne 20 ľudí zahynulo vo februári na severovýchode krajiny.

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