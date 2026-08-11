Nevideli ste ich? Polícia pátra po 17-ročnej Daniele a 16-ročnej Adriane. Jedna z nich vyskočila z auta

Galantskí policajti pátrajú po nezvestnej 17-ročnej Daniele a nezvestnej 16-ročnej Adriane. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
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Daniela je nezvestná už dlhšie, Adriana vyskočila z auta
Daniela mala 2. augusta odísť zo zariadenia v meste Sereď, kde je v súčasnosti umiestnená, na neznáme miesto a odvtedy sa nikomu neozvala. Adrianu naposledy videli 9. augusta, keď mala vyskočiť z auta na kruhovom objazde v Galante. Odvtedy o sebe nikomu známemu nepodala žiadnu správu.
„Daniela je 168 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, má dlhé čierne vlasy v cope a hnedé oči. Má jazvy na rukách a nohách. Naposledy ju videli v bielej sukni, bielom crop tope a bielych teniskách,“ ozrejmila polícia.
Adriana je 165 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, má dlhé vlasy pod ramená a hnedé oči. „Má piercing v nose a tetovanie na lýtku. Na sebe mala oblečenú čiernu košeľu, biele krátke nohavice s modrými prúžkami, čierne tenisky a mala čiernu kapsičku,“ dodala polícia.
V prípade informácií o nezvestných je potrebné kontaktovať políciu na čísle 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.
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