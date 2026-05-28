Ostali zaskočení z čísla na papieri. Dôchodkový vek z prognózy si môžete overiť pomocou kalkulačky

Dana Kleinová
V súčasnosti už má časť obyvateľstva v rukách dôchodkovú prognózu, ktorá im okrem scenárov výšky ich budúcich penzií odhalila aj to, kedy by mohli približne do dôchodku odísť. V niektorých prípadoch pritom ide o naozaj vysoký vek a zatiaľ čo predošlé generácie boli zvyknuté odchádzať do dôchodku ešte pred dosiahnutím 60, budúce sa rýchlo približujú k dôchodkovému veku 70 rokov.

Časti obyvateľstva, ktorá má zatiaľ odrobených len minimum rokov a tým pádom má aj nízky rozsah zaplateného poistenia, prišli dôchodkové prognózy s vysokým dôchodkovým vekom. Napríklad sme informovali o prípade študentky, ktorej vyšiel dôchodkový vek 69 rokov, a v našom prípade to bol vek 68 rokov.

Tieto čísla sú síce zatiaľ len orientačné, no viete si ich overiť aj pomocou šikovnej kalkulačky, ktorá vám presne vysvetlí aj to, ako sa k tomuto číslu dostala. Berie totiž do úvahy viacero scenárov, ktoré môžu v budúcnosti nastať, a ponúkne vám viacero možností toho, ako by sa mohla situácia o desiatky rokov vyvinúť.

Kalkulačka, ktorá overí váš dôchodkový vek

Kalkulačka dôchodkového veku od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) berie do úvahy rôzne scenáre vývoja budúcej dĺžky života. A to možnosť, že:

  • dĺžka života v starobe bude rásť podľa súčasných očakávaní demografov,
  • dĺžka života v starobe bude rásť rýchlejšie, než sa dnes predpokladá,
  • dĺžka života v starobe bude rásť pomalšie, než sa dnes predpokladá,
  • dĺžka života v starobe ostane na dnešnej úrovni,
  • dĺžka života v starobe sa bude skracovať.

Stačí, ak do nej zadáte svoj dátum narodenia, pohlavie, počet vychovaných detí a kliknete na „vypočítať“. Následne uvidíte svoj odhadovaný dôchodkový vek, dátum, kedy by ste presne mohli do dôchodku odísť, a tiež odpočet, koľko času do tohto dňa ostáva.

Ako to vlastne funguje

V súčasnosti sa seniori, ktorí sa chystajú do dôchodku, ešte riadia tabuľkou dôchodkového veku od Sociálnej poisťovne. Tá však platí len pre poistencov narodených do roku 1966. Pre mladších poistencov priniesol rok 2025 zmenu. Pre ľudí narodených v roku 1967 a neskôr sa zvyšovanie dôchodkového veku opäť odvíja od strednej dĺžky života.

Zníženie dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, zostalo zachované. Dôchodkový vek ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na päť rokov dopredu.

Prvý takto určený dôchodok je známy od 1. júla 2025, kedy bol oznámený dôchodkový vek platný pre poistencov narodených v roku 1967 – 64 rokov a jeden mesiac. Nedávno Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo vyhlášku č. 72/2026 Z. z., ktorá stanovila dôchodkový vek pre ďalší ročník. Ľudia narodení v roku 1968 pôjdu do dôchodku vo veku 64 rokov a 2 mesiace.

Zatiaľ sa tak zdá, že sa dôchodkový vek bude s každým rokom posúvať o mesiac. Či sa tento vzorec potvrdí, je však otázne. Jedno je však jasné – s každým rokom bude toto číslo stúpať.

