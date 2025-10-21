Filip Tůma na rovinu priznal, že záporné úlohy si užíva najviac. Vysvetlil, prečo ho Holubec tak veľmi baví

Foto: Instagram (filip_tumaa)

Frederika Lyžičiar
Z televíznych seriálov ho diváci poznajú ako zloducha, no v skutočnosti má k nemu ďaleko.

Herec, ktorého diváci poznajú z viacerých úspešných televíznych projektov, sa aktuálne objavuje nielen v seriáloch Dunaj, k vašim službám a Sľub, ale aj v šou Možné je všetko!

Okrem množstva práce sa musí vyrovnávať aj s tým, že niektorí fanúšikovia majú pocit, že televízie obsadzujú stále tých istých hercov. On si však z podobných komentárov ťažkú hlavu nerobí. Ako prezradil denníku Nový Čas, negatívne reakcie na sociálnych sieťach nečíta a berie ich s nadhľadom.

Foto: TV Markíza

Kritika ho vôbec nezaujíma

Na otázku, či ho mrzí vlna kritiky od časti divákov, reagoval veľmi priamo: „Ja to vôbec nečítam a je mi to úplne jedno, nech si píšu. Keď mi niekto povie normálnu kritiku, čo by robil inak, to je úplne v poriadku. Takže kritike sa nebránim, ale „hejt“ ma absolútne nezaujíma. Môžeme sa baviť, kto sa objavuje všade stále dookola, určite to nie sme len my. Je to plejáda rôznych kolegov, ktorí by mohli byť ešte viacej zhejtovaní, ale ani za nich to nie je absolútne fér.“

Foto: TV Markíza

Herec tak ukázal, že k populárnym menám v televíznom svete pristupuje s rešpektom, no zároveň si uvedomuje aj realitu dnešného mediálneho prostredia. Uvedomuje si tiež, akej kritike čelila jeho partnerka Nela Pocisková, ktorú diváci po nástupe do Dunaja neraz tvrdo skritizovali. Táto vlna negatívnych reakcií sa stala veľkou témou aj na sociálnych sieťach – herečka sa k nej napokon sama vyjadrila a priznala, že ju zasiahla.

Dva seriály, dve odlišné postavy

