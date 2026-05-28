Polícia našla auto hrôzy: Žena mala byť v jeho kufri uväznená celé dni, jej únoscu zadržali

Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿

Nina Malovcová
Hľadané vozidlo sa podarilo nájsť v okrese Krupina.

Prípad, ktorý v uplynulých dňoch otriasol Slovenskom, má ďalší posun. Polícia vypátrala vozidlo, v ktorom mal 37-ročný muž niekoľko dní väzniť ženu v kufri auta.

O novom vývoji informovala Polícia SR – Banskobystrický kraj na sociálnej sieti .„Polícia vozidlo od zistenia spáchaného skutku intenzívne hľadala,“ uviedli policajti.

Auto vypátrali počas pátracej akcie

Hľadané vozidlo sa podarilo nájsť v okrese Krupina. Polícia ho zaistí pre potreby ďalšieho vyšetrovania. „Dnes sa počas pátracej akcie podarilo hľadané vozidlo kriminalistom vypátrať v okrese Krupina a bude zaistené pre potreby ďalšieho vyšetrovania,“ informovala polícia.

Okresný súd v Banskej Bystrici medzičasom rozhodol o vzatí obvineného do väzby. Polícia ho stíha pre zločin obmedzovania osobnej slobody v súbehu so zločinom lúpeže, s prečinom ublíženia na zdraví, nebezpečného vyhrážania aj neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. „V prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony, z tohto dôvodu nie je možné zo strany polície poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.

Ženu mal uniesť po zoznámení cez zoznamku

Ako sme vás už informovali, muž sa mal so 44-ročnou ženou zoznámiť cez zoznamku. Následne ju mal uniesť z Revúcej, zviazať reťazami a niekoľko dní ju držať v kufri auta. Žene mal fyzicky ubližovať, oblievať ju studenou vodou a žiadať od nej peniaze. Z jej účtu sa mu podľa televízie podarilo získať finančné prostriedky. Obeť utrpela zranenia aj zlomeniny v oblasti tváre.

Žene sa napokon podarilo utiecť vo chvíli, keď si únosca potreboval vymeniť auto. Požiadala o pomoc okolie a svedkovia privolali políciu. Muža následne po naháňačke zadržali.

Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
