Polícia našla auto hrôzy: Žena mala byť v jeho kufri uväznená celé dni, jej únoscu zadržali

Prípad, ktorý v uplynulých dňoch otriasol Slovenskom, má ďalší posun. Polícia vypátrala vozidlo, v ktorom mal 37-ročný muž niekoľko dní väzniť ženu v kufri auta.
O novom vývoji informovala Polícia SR – Banskobystrický kraj na sociálnej sieti .„Polícia vozidlo od zistenia spáchaného skutku intenzívne hľadala,“ uviedli policajti.
Auto vypátrali počas pátracej akcie
Hľadané vozidlo sa podarilo nájsť v okrese Krupina. Polícia ho zaistí pre potreby ďalšieho vyšetrovania. „Dnes sa počas pátracej akcie podarilo hľadané vozidlo kriminalistom vypátrať v okrese Krupina a bude zaistené pre potreby ďalšieho vyšetrovania,“ informovala polícia.
Okresný súd v Banskej Bystrici medzičasom rozhodol o vzatí obvineného do väzby. Polícia ho stíha pre zločin obmedzovania osobnej slobody v súbehu so zločinom lúpeže, s prečinom ublíženia na zdraví, nebezpečného vyhrážania aj neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. „V prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony, z tohto dôvodu nie je možné zo strany polície poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.
Ženu mal uniesť po zoznámení cez zoznamku
Ako sme vás už informovali, muž sa mal so 44-ročnou ženou zoznámiť cez zoznamku. Následne ju mal uniesť z Revúcej, zviazať reťazami a niekoľko dní ju držať v kufri auta. Žene mal fyzicky ubližovať, oblievať ju studenou vodou a žiadať od nej peniaze. Z jej účtu sa mu podľa televízie podarilo získať finančné prostriedky. Obeť utrpela zranenia aj zlomeniny v oblasti tváre.
Žene sa napokon podarilo utiecť vo chvíli, keď si únosca potreboval vymeniť auto. Požiadala o pomoc okolie a svedkovia privolali políciu. Muža následne po naháňačke zadržali.
