Problém známych balených vôd pretrváva: Ak ju máte doma, skontrolujte na obale jeden kľúčový údaj

Ako sme vás už informovali, spoločnosť Budiš musela pred pár dňami z predaja stiahnuť až tri svoje výrobky, konkrétne išlo o dojčenské vody. Napriek tomu sa stále môžu nachádzať na trhu, preto pred kúpou skontrolujte dátum a čas ich výroby.
Spoločnosť Budiš vtedy oznámila, že laboratórnou analýzou bol vo výrobku Zlatíčko – pramenitá voda vhodná na prípravu stravy pre dojčatá, šarža L5100327, zistený obsah 0,1 ml/l jablčného octu, čo viedlo k zmene senzorických vlastností výrobku. Spoločnosť preto pristúpila k stiahnutiu uvedeného výrobku z trhu.
Ďalším šetrením zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne informáciu dopĺňame, že ide o výrobky, ktoré boli vyrobené počas technologickej chyby, a to v časovom rozmedzí od 11.00 do 11.30 h.
Vráťte ich do miesta predaja
Spoločnosť ďalej oznámila prijatie dobrovoľných opatrení na stiahnutie výrobkov z trhu Zlatíčko dojčenská voda nesýtená 2 l, šarža 5060527, DMT 06. 05. 2027, EAN 8586000055995 a Saguaro dojčenská voda nesýtená 1,5 l, šarža 5280427, DMT 28. 04. 2027, EAN 4056489528722 z dôvodu prekročenia maximálneho limitu kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 22 °C a 37 °C.
Preto odporúčajú spotrebiteľom v prípade šarže L5100327 skontrolovať časový údaj uvedený za šaržou a overiť, či sa nachádza v časovom rozmedzí od 11.00 do 11.30 h.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva overujú stiahnutie vyššie uvedených výrobkov z trhu v Slovenskej republike. Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.
Nahlásiť chybu v článku