Ficovi by počty nepriali, vládnuť by napriek výhre nemohol: Prieskum odhalil zásadný problém koalície

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Nina Malovcová
Smer by voľby vyhral, no vládu by podľa prieskumu nezložil.

Ak by sa parlamentné voľby konali v máji, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom viac ako 19 % hlasov. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry Ixactly pre Televíziu Markíza. Hoci by strana Roberta Fica skončila na prvom mieste, výsledky zároveň naznačujú, že zostavenie novej vlády by bolo mimoriadne komplikované.

O výsledkoch prieskumu agentúry Ixactly informovala samotná televízia. Podľa zverejneného modelu by totiž ani prípadná spolupráca strán, ktoré sú dnes považované za prirodzených partnerov Smeru, nestačila na získanie parlamentnej väčšiny.

Tesne za víťazným Smerom-SD by skončilo Progresívne Slovensko, ktoré by zaostalo o menej ako jeden percentuálny bod. Na treťom mieste by sa umiestnila Republika so ziskom približne 11 % hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj ďalšie politické subjekty. Hnutie Slovensko a Hlas-SD by získali približne po 9 % hlasov.

Smeru by na väčšinu nestačili ani partneri

Okolo hranice šiestich až siedmich percent by sa pohybovali SaS, Demokrati a KDH. Naopak, mimo parlamentu by podľa prieskumu zostali SNS, Sme rodina aj Aliancia. Práve neúspech SNS by výrazne zamiešal kartami pri možnom skladaní vlády.

Foto: YouTube – Úrad vlády SR

Ak by sa po voľbách spojili Smer-SD, Republika a Hlas-SD, spoločne by mali 65 poslancov. Na vytvorenie väčšinovej vlády by im chýbalo ešte 11 mandátov. Prieskum tak ukazuje, že ani víťazstvo vo voľbách nemusí automaticky znamenať možnosť vládnuť. Súčasná koalícia by totiž prišla o jedného z partnerov, keďže SNS by sa podľa modelu do parlamentu vôbec nedostala.

Opozícia by vedela vytvoriť väčšinu

Výrazne lepšie by podľa prepočtu mandátov skončila opozícia. Ak by sa spojilo Progresívne Slovensko s ďalšími opozičnými stranami, päťčlenná koalícia by mala v parlamente 83 poslancov. Kľúčovým hráčom by sa pritom stalo Hnutie Slovensko. Bez poslancov Igora Matoviča by bolo zostavenie väčšinovej vlády výrazne náročnejšie a povolebné rokovania by sa mohli ešte viac skomplikovať.

Nový prieskum tak naznačuje, že Slovensko by po ďalších parlamentných voľbách mohlo čakať mimoriadne napäté obdobie. Aj napriek tesnému víťazstvu jednej strany by totiž cesta k stabilnej vláde nemusela byť vôbec jednoduchá.

Ľudia obracajú každé euro: Domácnosti šetria už aj na potravinách, nie je to dobrá správa

