Európsky film má vysoké hodnotenie 72 %. Nájdete ho na streamovacej službe

Foto: Oslo Pictures

Zuzana Veslíková
Tip na film
Ak hľadáte originálnu snímku, táto vám bude po chuti.

Víkend je v plnom prúde a ak ste vyžmýkaní z celého týždňa, môžete si dobiť baterky príjemnou prechádzkou v prírode a následne dobrým filmom, ktorý vám spríjemní večer. Máme pre vás tip na snímku, o ktorej ste možno nepočuli, no stojí za to ju vidieť. A užijete si ju z pohodlia obývačky, pretože si ju viete pustiť na obrazovkách streamovacej služby Edisonline.

Hovoríme o filme s drsným názvom Je mi zo seba zle (Sick of Myself), ktorý pochádza z nórsko-švédskej koprodukcie z roku 2022. Kombinuje žánre drámy, komédie a hororu, a keď zistíte jeho zápletku, rýchlo pochopíte, akým spôsobom.

Viac z témy Tip na film:
1.
„Dokonalý film existuje.“ Vyšiel pred vyše 40 rokmi, mladí Slováci ho možno nikdy nevideli
2.
Jeden z najlegendárnejších filmov sa vracia. Opäť ho ovládne Tom Cruise
3.
„Celá Lucerna burácala smiechom“. Nový český film ponúka poriadne napínavý príbeh
Zobraziť všetky články (433)

Je mi zo seba zle je satirickou komédiou, v ktorej centre stojí pár Signe a Thomas, o ktorom môžeme pokojne hovoriť ako o toxickom. Thomasovi sa podarí presadiť sa ako umelcovi, na čo Signe podnikne kontroverzný krok. Aby získala späť svoje postavenie, úmyselne ochorie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Syk Pike (Sick of Myself) (@sykpike)

Znie to šialene? Áno. Je to dobrý film?

Podľa hodnotení divákov, jednoznačne. Na ČSFD mu svieti hodnotenie 72 % a na IMDb rating 7,1/10. Viacerí diváci poznamenali, že zbožňujú tento typ spoločenskej kritiky, pripravte si však pevný žalúdok, pretože niektoré scény sú poriadne drsné.

„Je to komédia taká temná, že je to takmer horor. Nielen horor: horor o tele,“ veľmi vnímavo podotkol jeden zo slovenských recenzentov.

Nevynechajte ani nové zaujímavé tituly

V uplynulých dňoch sme vám odporúčali aj nový film s názvom Veľká odvážna nádherná cesta (A Big Bold Beautiful Journey), ktorý patrí na platforme HBO Max medzi najsledovanejšie, nový americký seriál s názvom The Madison, ktorý dorazil na streamovaciu platformu SkyShowtime pred mesiacom a stále je najsledovanejším, alebo tretiu sériu Eufórie (Euphoria), ktorá sa vrátila na obrazovky HBO Max po viac než štyroch rokoch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Diváci tvrdia, že príbeh nového filmu je veľmi originálny a zaujímavý. Má slávne herecké obsadenie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov

