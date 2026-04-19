Európsky film má vysoké hodnotenie 72 %. Nájdete ho na streamovacej službe

Víkend je v plnom prúde a ak ste vyžmýkaní z celého týždňa, môžete si dobiť baterky príjemnou prechádzkou v prírode a následne dobrým filmom, ktorý vám spríjemní večer. Máme pre vás tip na snímku, o ktorej ste možno nepočuli, no stojí za to ju vidieť. A užijete si ju z pohodlia obývačky, pretože si ju viete pustiť na obrazovkách streamovacej služby Edisonline.
Hovoríme o filme s drsným názvom Je mi zo seba zle (Sick of Myself), ktorý pochádza z nórsko-švédskej koprodukcie z roku 2022. Kombinuje žánre drámy, komédie a hororu, a keď zistíte jeho zápletku, rýchlo pochopíte, akým spôsobom.
Je mi zo seba zle je satirickou komédiou, v ktorej centre stojí pár Signe a Thomas, o ktorom môžeme pokojne hovoriť ako o toxickom. Thomasovi sa podarí presadiť sa ako umelcovi, na čo Signe podnikne kontroverzný krok. Aby získala späť svoje postavenie, úmyselne ochorie.
Znie to šialene? Áno. Je to dobrý film?
Podľa hodnotení divákov, jednoznačne. Na ČSFD mu svieti hodnotenie 72 % a na IMDb rating 7,1/10. Viacerí diváci poznamenali, že zbožňujú tento typ spoločenskej kritiky, pripravte si však pevný žalúdok, pretože niektoré scény sú poriadne drsné.
„Je to komédia taká temná, že je to takmer horor. Nielen horor: horor o tele,“ veľmi vnímavo podotkol jeden zo slovenských recenzentov.
V uplynulých dňoch sme vám odporúčali aj nový film s názvom Veľká odvážna nádherná cesta (A Big Bold Beautiful Journey), ktorý patrí na platforme HBO Max medzi najsledovanejšie, nový americký seriál s názvom The Madison, ktorý dorazil na streamovaciu platformu SkyShowtime pred mesiacom a stále je najsledovanejším, alebo tretiu sériu Eufórie (Euphoria), ktorá sa vrátila na obrazovky HBO Max po viac než štyroch rokoch.
