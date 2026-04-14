Má vynikajúce hodnotenie, až 80 %. Nový seriál valcuje rebríčky sledovanosti

Diváci tvrdia, že seriál je absolútne fenomenálny a doslova ho zhltli. Chvália scenár, hercov aj prostredie. Udelili mu vysoké hodnotenie. „Milujem to,“ tvrdí jeden z divákov.
Od scenáristu obľúbeného seriálu Yellowstone
Nový americký seriál s názvom The Madison, ktorý sa radí do žánru rodinná dráma, dorazil na streamovaciu platformu SkyShowtime pred mesiacom a stále je najsledovanejším, ako sme si všimli na FlixPatrole. Okrem toho má vynikajúce hodnotenia.
Pôvodne mal byť moderným spin-offom a pokračovaním obľúbeného seriálu Yellowstone, ktorý patrí medzi 100 najlepších seriálov všetkých čias. Nakoniec je z neho samostatný seriál, ktorý však pripomína podobné westernové prostredie. Navyše ho napísal rovnaký scenárista Taylor Sheridan, ktorý má na svojom konte okrem seriálu Yellowstone aj úspešný seriál Landman.
Podľa divákov je príbeh fenomenálny
Seriál sleduje život jednej newyorskej rodiny, ktorá sa spamätáva z obrovskej tragédie – jej dvaja členovia zahynuli pri leteckej havárii. Z toho dôvodu sa presťahujú na vidiek do údolia rieky Madison v juhozápadnej Montane, kde žijú na ranči.
Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili hodnotenie 80 % a na IMDb má rating 8.0/10. Z príbehu seriálu sú nadšení, tvrdia, že je napísaný fenomenálne a doslova ho zhltli. Údajne dostali poriadny „emocionálny výprask“.
„Sheridan vie rozprávať príbehy tak fenomenálne, že hltám čokoľvek, čo napíše. Rovnako fenomenálni sú herci aj prostredie seriálu.“
„Zhltol som to a dostal som poriadny emocionálny výprask. Zožralo ma to. Milujem to,“ chvália diváci.
