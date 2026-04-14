Má vynikajúce hodnotenie, až 80 %. Nový seriál valcuje rebríčky sledovanosti

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Od scenáristu úspešných seriálov Yellowstone a Landman.

Diváci tvrdia, že seriál je absolútne fenomenálny a doslova ho zhltli. Chvália scenár, hercov aj prostredie. Udelili mu vysoké hodnotenie. „Milujem to,“ tvrdí jeden z divákov.

Od scenáristu obľúbeného seriálu Yellowstone

Nový americký seriál s názvom The Madison, ktorý sa radí do žánru rodinná dráma, dorazil na streamovaciu platformu SkyShowtime pred mesiacom a stále je najsledovanejším, ako sme si všimli na FlixPatrole. Okrem toho má vynikajúce hodnotenia.

Pôvodne mal byť moderným spin-offom a pokračovaním obľúbeného seriálu Yellowstone, ktorý patrí medzi 100 najlepších seriálov všetkých čias. Nakoniec je z neho samostatný seriál, ktorý však pripomína podobné westernové prostredie. Navyše ho napísal rovnaký scenárista Taylor Sheridan, ktorý má na svojom konte okrem seriálu Yellowstone aj úspešný seriál Landman.

Foto: MovieStillsDB

Podľa divákov je príbeh fenomenálny

Seriál sleduje život jednej newyorskej rodiny, ktorá sa spamätáva z obrovskej tragédie – jej dvaja členovia zahynuli pri leteckej havárii. Z toho dôvodu sa presťahujú na vidiek do údolia rieky Madison v juhozápadnej Montane, kde žijú na ranči.

Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili hodnotenie 80 % a na IMDb má rating 8.0/10. Z príbehu seriálu sú nadšení, tvrdia, že je napísaný fenomenálne a doslova ho zhltli. Údajne dostali poriadny „emocionálny výprask“.

„Sheridan vie rozprávať príbehy tak fenomenálne, že hltám čokoľvek, čo napíše. Rovnako fenomenálni sú herci aj prostredie seriálu.“

„Zhltol som to a dostal som poriadny emocionálny výprask. Zožralo ma to. Milujem to,“ chvália diváci.

