Zamestnávatelia vyzvali koalíciu: Ak parlament odmietne zrušenie transakčnej dane, budeme ju tu mať ešte pol roka

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Zamestnávatelia tlačia na zrušenie transakčnej dane.

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzvali strany vládnej koalície, aby na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR (NR SR) podporili zrušenie dane z finančných transakcií, aj keď ide o opozičný návrh.

Upozornili, že pokiaľ túto legislatívu odmietnu, rovnaký návrh nebude možné opätovne predložiť počas nasledujúcich šiestich mesiacov, čo si slovenská ekonomika podľa nich nemôže dovoliť.

„RÚZ dlhodobo upozorňuje, že transakčná daň predstavuje nesystémové a protirastové opatrenie, ktoré zvyšuje náklady podnikateľov, znižuje konkurencieschopnosť slovenských firiem a ďalej zhoršuje podnikateľské prostredie v období, keď ekonomika potrebuje presný opak – zásadné opatrenia na podporu ekonomického rastu,“ zdôraznila únia v stanovisku.

Výber dane zaostal za očakávaniami

Negatívne dôsledky transakčnej dane podľa RÚZ potvrdzujú aj samotné výsledky jej výberu. Ministerstvo financií (MF) SR pôvodne odhadovalo, že výnos dane v roku 2025 dosiahne 517 miliónov eur, reálny výber však predstavoval iba 349 miliónov eur.

Ilustračná foto: Unsplash

„Transakčná daň zásadne poškodzuje ekonomiku, znižuje konkurencieschopnosť podnikov a zároveň ani neprináša očakávaný prínos pre verejné financie. Slovensko dnes potrebuje opatrenia podporujúce rast a konkurencieschopnosť, nie ďalšie zaťažovanie ekonomiky neúspešnými experimentmi,“ vyhlásili zamestnávatelia.

RÚZ chce škrty vo výdavkoch štátu

Výpadok príjmov po zrušení transakčnej dane je podľa RÚZ potrebné kompenzovať predovšetkým znížením výdavkov štátu a verejnej správy, nie ďalším zvyšovaním daňového zaťaženia ekonomiky a podnikateľského sektora.

„Ak predstavitelia vlády skutočne myslia svoje vyhlásenia o podpore ekonomiky, podnikania a konkurencieschopnosti vážne, majú teraz príležitosť to potvrdiť konkrétnym hlasovaním v parlamente. Slovensko si ďalších šesť mesiacov nefunkčnej transakčnej dane jednoducho nemôže dovoliť,“ dodali zamestnávatelia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V obľúbenej lokalite sa pohybuje medveď: Pri pobyte v prírode buďte opatrní

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac