Zamestnávatelia vyzvali koalíciu: Ak parlament odmietne zrušenie transakčnej dane, budeme ju tu mať ešte pol roka

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzvali strany vládnej koalície, aby na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR (NR SR) podporili zrušenie dane z finančných transakcií, aj keď ide o opozičný návrh.
Upozornili, že pokiaľ túto legislatívu odmietnu, rovnaký návrh nebude možné opätovne predložiť počas nasledujúcich šiestich mesiacov, čo si slovenská ekonomika podľa nich nemôže dovoliť.
„RÚZ dlhodobo upozorňuje, že transakčná daň predstavuje nesystémové a protirastové opatrenie, ktoré zvyšuje náklady podnikateľov, znižuje konkurencieschopnosť slovenských firiem a ďalej zhoršuje podnikateľské prostredie v období, keď ekonomika potrebuje presný opak – zásadné opatrenia na podporu ekonomického rastu,“ zdôraznila únia v stanovisku.
Výber dane zaostal za očakávaniami
Negatívne dôsledky transakčnej dane podľa RÚZ potvrdzujú aj samotné výsledky jej výberu. Ministerstvo financií (MF) SR pôvodne odhadovalo, že výnos dane v roku 2025 dosiahne 517 miliónov eur, reálny výber však predstavoval iba 349 miliónov eur.
„Transakčná daň zásadne poškodzuje ekonomiku, znižuje konkurencieschopnosť podnikov a zároveň ani neprináša očakávaný prínos pre verejné financie. Slovensko dnes potrebuje opatrenia podporujúce rast a konkurencieschopnosť, nie ďalšie zaťažovanie ekonomiky neúspešnými experimentmi,“ vyhlásili zamestnávatelia.
RÚZ chce škrty vo výdavkoch štátu
Výpadok príjmov po zrušení transakčnej dane je podľa RÚZ potrebné kompenzovať predovšetkým znížením výdavkov štátu a verejnej správy, nie ďalším zvyšovaním daňového zaťaženia ekonomiky a podnikateľského sektora.
„Ak predstavitelia vlády skutočne myslia svoje vyhlásenia o podpore ekonomiky, podnikania a konkurencieschopnosti vážne, majú teraz príležitosť to potvrdiť konkrétnym hlasovaním v parlamente. Slovensko si ďalších šesť mesiacov nefunkčnej transakčnej dane jednoducho nemôže dovoliť,“ dodali zamestnávatelia.
Nahlásiť chybu v článku