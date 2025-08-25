Drsné stretnutie so žralokom v Chorvátsku: Predátor sa pustil do lode a ukradol rybárovi úlovok

Na rybolov pri chorvátskom ostrove Žirje nebude miestny rybár spomínať s úsmevom. To, čo malo byť pokojné dopoludnie strávené na mori, sa zmenilo na dramatický boj o úlovok aj o samotnú loď. Obrovský žralok mu najprv uchmatol tuniaka priamo pred očami, a keď s ním skoncoval, začal si všímať aj loď, na ktorej rybár sedel.
Ako uvádza denník Dnevnik, dramatická situácia sa odohrala približne 13 kilometrov od pobrežia. „Narazili sme na skupinu tuniakov, a keď sme jedného ťahali von, uvidel som, ako sa k nám zrazu blíži mohutný tieň. Nemohol som uveriť vlastným očiam. Obrovský žralok rybu okamžite rozťal na polovicu,“ spomína rybár, ktorému pritom vraj behal mráz po chrbte.
Útok, ktorý pripomínal film Čeľuste
Keď sa dravec zmocnil väčšiny ryby, jeho pozornosť sa obrátila na loď. „Hľadal, čo ďalšie by mohol napadnúť a zjesť. Keďže nablízku bola loď, pustil sa do nej,“ opísal rybár. „Bolo to ako vo filme Čeľuste. V jednej chvíli som si myslel, že skočí priamo k nám,“ dodal.
Podľa odborníkov išlo o žraloka mako. „Tento jedinec mal na sebe kus siete, ktorá mu spôsobila zranenie, niesol viac starých jaziev a v tlame mal dve udice. To naznačuje, že počas života sa veľmi často dostával do konfliktu s rybármi,“ vysvetlil morský biológ Pero Ugarković pre portál 24sata.
Najväčší mako, akého videli v Jadrane
Ugarković zároveň upozornil, že hoci sa žralok mako v Jadrane prirodzene vyskytuje, priamy kontakt s ním je výnimočný. „Tento jedinec, ktorého sa podarilo natočiť, je možno najväčší, akého som kedy v Jadrane videl. Obrovské exempláre sa zvyčajne držia ďaleko od pobrežia, mladšie kusy sa občas zatúlajú aj do prielivov,“ dodal.
Drsné stretnutie na mori v ňom zanechalo hlbokú stopu. „Bolo to naozaj dramatické. Neviem, či sa ešte niekedy odvážim plávať ďalej od klasických pláží,“ priznal rybár.
