Dominika Cibulková upozornila na zabijaka energie, ktorý vás počas dňa spomalí. Toto rozhodne nepatrí na tanier

Má za sebou vyše roka, počas ktorého zvádzala boj s prebytočnými kilami, nad ktorými zvíťazila. Po tenisových kurtoch hlási výhru aj v oblasti chudnutia, takže veľmi dobre vie, čo človeka nasmeruje do cieľa. V rámci svojej novej aplikácie sa snaží dávať rady ostatným na ceste za novým „ja“, vďaka ktorému nielenže schudnú, ale osvoja si aj zdravý životný štýl. Tentokrát zdôraznila dôležitosť raňajok, ktoré by sa nemali podceňovať.

Prvé jedlo dňa, ktoré si doprajete po tom, čo otvoríte oči, sa už odjakživa považuje za najdôležitejšie. Raňajky nás nakopnú do nového dňa, naštartujú metabolizmus, a tiež zaistia dostatok energie, z ktorej môže človek čerpať celé dopoludnie a netrápi ho hlad. Má to však jeden háčik. Platí to len v prípade, ak si naložíte na tanier tie správne potraviny, na čo upozornila v najnovšom videu bývalá tenistka Dominika Cibulková.

Raňajky, ktorým treba dať stopku

Dvojnásobná mamička využíva sociálne siete posledné týždne aj na to, aby svojim fanúšikom predala informácie zo sveta zdravého životného štýlu, ktoré sa naučila ona. Podarilo sa jej zhodiť 25 kíl a hoci to nebolo vôbec jednoduché, čo sama aj priznala, nakoniec to zvládla. Disciplinovaná, konzistentná a bojovná je nielen tam, kde sú stredobodom pozornosti výkony športovcov a tenisové rakety s loptičkami zase účinnými zbraňami. Dokázala to aj v chudnutí, ktoré netrvalo najkratšie, ale hlavné je, že vytrvala a počkala si na výsledok.

Na cestu k novej figúre sa nevybrala sama. Sprevádzal ju kondičný tréner, a tiež výživová poradkyňa Zuzka Lišková, ktorá ju naučila mnohé dôležité veci v stravovaní. Okrem iného aj o raňajkách, nad ktorými netreba len mávnuť rukou. „Nie nadarmo sa hovorí, že raňajky vám vedia pekne naštartovať deň, ale vedia ho aj riadne do… Ak si niekto dá takéto niečo s takýmto niečím na raňajky, to je „no go“,“ povedala vo videu na Instagrame počas toho, ako držala v jednej ruke kolový nápoj a v druhej tanier s niekoľkými kúskami klobásy alebo salámy a s bielym pečivom. Práve to sú podľa nej zlé raňajky.

Ktoré potraviny si vybrať?