Dominika Cibulková priznala najväčší problém počas chudnutia, ktorý ju takmer zastavil. Tomuto nevedela povedať „nie“

O máloktorej známej osobnosti sa hovorí v súvislosti s chudnutím tak, ako o bývalej športovkyni. Jej meno sa skloňuje vo všetkých možných médiách, v ktorých odkrýva tajomstvo svojej výraznej premeny. Napokon, 23 kíl nie je práve najmenej, nie div, že chce každý zistiť, čím všetkým si prešla. Hoci to navonok vyzerá, že chudnutie bolo pre bývalú tenistku bezproblémové, opak je pravdou.

Aj dvojnásobná mamička Dominika Cibulková sa ocitla v situáciách, ktoré boli zaťažkávajúcou skúškou. Zrejme ju mali preveriť, či naozaj zvládne to, čo si zaumieni, no ona potvrdila silnú osobnosť a cieľavedomosť. Nenechala sa zlomiť, a tak o tom otvorene prehovorila v Dámskom klube pre STVR, čím pravdepodobne chcela dať najavo, že ide o úplne normálnu vec, no treba zaťať zuby a nepoľaviť.

Čo ju motivovalo?

Pred viac ako rokom nastal veľký zlom v jej živote, kedy sa rozhodla radikálne zmeniť svoj životný štýl. Aj keď sa na sociálnych sieťach propaguje obezita a nadváha, ktorá je v poriadku, pričom dôležité je milovať svoje telo, Dominika s tým nesúhlasí. „Myslím si, že treba dávať do popredia to, že treba byť zdravý. To je to najdôležitejšie,“ uviedla a pokračovala: „Človek to musí chcieť sám. Najlepšie rozhodnutie je to, keď si to človek sám povie,“ znela odpoveď bývalej športovkyne, kto ju motivoval k zmene. „Chcela som sa cítiť dobre a najmä zdravo,“ doplnila.

Toto si nevedela odoprieť