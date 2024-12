Dominika Cibulková sa rozhodla pre veľký krok. Išla s kožou na trh a odhalila, čo sa naozaj skrýva za jej premenou

Bývalá tenistka ukázala svojim fanúšikom na sociálnej sieti, že nie je všetko také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Hoci mnohí vidia jej výsledky, málokto vie, čím všetkým si musela prejsť. Vzostupy a pády patria k chudnutiu, ona sa však nevzdala a potvrdila, že odhodlanie a pevná vôľa jej nechýbajú aj mimo tenisových kurtov.

Boj s prebytočnými kilogramami nebol jednoduchý ani pre dvojnásobnú mamičku Dominiku Cibulkovú, ktorá sa dnes pýši vyformovanou postavou. Ručička na váhe jej ukazuje minimálne o 20 kilogramov menej, no to nie je všetko, čo dosiahla. Ako sa pochválila v príbehoch na Instagrame, zmenilo sa jej tiež množstvo a podiel tuku v tele. Dôležitý bol ten viscelárny, ktorý obaľuje vnútorné orgány, a nie je ho vidieť.

Kto jej pomohol?

Dominika je k fanúšikom úprimná, o čom svedčia zverejnené výsledky. “Dominika pred 14 mesiacmi a dnes,” napísala bývalá tenistka k popisku k sérii videí a fotografií. Zároveň prezradila bližšie, kto stojí za jej premenou, ku ktorej sa dopracovala.

“Viete, kto je táto žena? Je to jedna z pár osôb, ktorej vďačím za moju aktuálnu formu. @zuzanaliskova_jedzbystro je výživová poradkyňa, ktorá sa mi od začiatku starala o stravu, pretože strava je 50 % úspechu pri redukcii váhy, je to odborníčka a veľká profíčka v tom, čo robí, jej cieľom je aj to, aby si to človek vedel udržať dlhodobo, pretože len vtedy to má skutočne zmysel, takže nastavenie stravy od nej nie je žiadna šialená neudržateľná diéta – ale niečo, čo sa stane vaším životným štýlom,” uviedla.

Čo je podľa nej najdôležitejšie pri chudnutí?