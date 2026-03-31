Žiadna kritika, len slzy šťastia. Koniec Pána profesora divákov odrovnal. Zhodli sa na jednom

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Po šiestich rokoch sa príbeh uzavrel.

Po šiestich sériách je obľúbený rodinný seriál na konci a pridáva sa k ďalším úspešným projektom TV Markízy, ako boli v minulosti napríklad Oteckovia alebo Mama na prenájom. Navyše tento seriál poskytol príležitosti menám, ktoré sú dnes divákom viac než známe.

Adam Bardy, Adriana Brnčalová, Diana Ristová či Martin Klinčúch, všetci seriáloví študenti neskôr našli úspech v iných seriáloch TV Markízy a dnes sú stálicami televíznych obrazoviek. Ďalším takýmto menom je tiež Krištof Králik, moderátor Ruže pre nevestu. Hlavnou dvojicou počas všetkých sérií však ostali Tomáš Maštalír a Gabika Marcinková a práve s nimi sa divákom najťažšie lúčilo.

Foto: TV Markíza

Seriál, ktorý ich totálne dostal

Zatiaľ čo iné seriály sa bežne stretávajú s kritikou a nie vždy finále sadne každému, ako napríklad seriál V zovretí, ktorý diváci označili za prekombinovaný a finálne vyvrcholenie sa páčilo len málokomu, čo sa odrazilo aj na sledovanosti, v prípade Pána Profesora by ste negatívne reakcie hľadali len ťažko.

Hoci sa chvíľu zdalo, že je hlavná hrdinka Klaudia v ohrození života, nakoniec všetko dobre dopadlo a v závere sa nielen Samo Vozár, ale tiež diváci poslednýkrát stretli s prvou skupinou študentov, ktorí sa v seriáli objavili. Kruh sa tak uzavrel a televízia Markíza sa postarala o perfektné finále s čím podľa komentárov súhlasia aj diváci.

„Ďakujem za skvelý seriál Pán profesor. Celú časť som preplakal, bolo to autentické a úprimné, aj so silnou témou. A ten záver ma dostal, seriál mi bude dosť chýbať, lebo sa dotýkal tém, ktoré občas riešim a zamýšľam sa nad nimi aj ja vo vlastnom živote,“ odkázal divák. „Veľká škoda, že seriál končí! I keď je školská realita trochu iná (viem, o čom hovorím), každý diel bol niečím zaujímavý. Bol to silný koniec, plný emócií, sily, nádeje a lásky! ĎAKUJEM,“ pridala sa diváčka.

Viacerí sa pritom zhodli na tom, že by uvítali ešte ďalšiu sériu a so seriálom sa im bude lúčiť ťažko. „Videl som úplne všetky časti, najlepší seriál, čo som pozeral,“ prehlásil divák.

Pozri aj:
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slováci a Česi v zahraničí
Lacné letenky
1 na 1
Na nože
Najnovšie články

