Slovensko malo „potichu“ vstúpiť do koalície na podporu Ukrajiny: Fico ju predtým tvrdo odmietal

Premiér Fico a Volodymyr Zelenskyj

Fico a Zelenskyj v septembri 2025. Foto: SITA/Úrad vlády SR

Roland Brožkovič
Vláda o vstupe do koalície neinformovala.

Hoci sa tomu naša krajina dlho bránila, Slovensko napokon zrejme vstúpilo do koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Tá združuje štáty podporujúce Ukrajinu vo vojne s Ruskom.

Informoval o tom portál euBrief, pre ktorý to potvrdila francúzska ambasáda. Premiér Fico o koalícii predtým tvrdil, že ide o „klub vojnových štváčov“. Slovensko podľa francúzskej ambasády dostalo pozvánku na stretnutie a nie len že ju využilo, ale aj vstúpilo do koalície. Slovensko mal zastupovať veľvyslanec. Portál oslovil aj ministerstvá zahraničných vecí a obrany, no zmysluplnej reakcie sa nedočkal.

Veľmi podobné vyjadrenia ako Fico má pritom o koalícii aj Vladimir Putin. Kremeľ ostro kritizoval stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s lídrami krajín podporujúcich Kyjev na samite v Paríži. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil takzvanú Koalíciu ochotných za zoskupenie štátov, ktoré podľa neho nemajú záujem o ukončenie vojny.

Podobne sa vyjadruje aj Rusko

„Je to koalícia vojnových štváčov,“ vyhlásil Peskov. Podľa neho ide o krajiny, ktoré chcú „pokračovať vo vojne“ a svojimi krokmi prispievajú k ďalšej eskalácii konfliktu. Kremeľ zároveň uviedol, že bude pozorne sledovať výsledky rokovaní a ďalšie kroky účastníkov samitu.

Premiér Fico a ruský prezident Vladimir Putin
Fico a Putin v roku 2025. Foto: TASR/AP

„Sú to krajiny, ktoré podnikajú nepriateľské kroky proti Rusku, preto budeme veľmi pozorne sledovať ich konanie,“ povedal Peskov. Koalícia ochotných združuje štáty podporujúce Ukrajinu vo vojne s Ruskom. Jej predstavitelia na samite 13. až 14. júla rokovali o ďalšej vojenskej, finančnej a politickej podpore Kyjeva, ako aj o možnostiach posilnenia európskej bezpečnosti. Moskva dlhodobo kritizuje západnú podporu Ukrajine a tvrdí, že dodávky zbraní a ďalšia pomoc predlžujú konflikt.

Na stretnutí bol prítomných aj český premiér Andrej Babiš. Ten spochybnil prínos koalície ochotných a tiež novej koalície protivzdušnej obrany, ktorá vznikla pred dvoma týždeň v Paríži. Na otázku, či sa do nej ČR nezapojí, odpovedal, že sa z nej zrejme stane len ďalšia z „deklarácií, z ktorých nič nevypadne“ a v takých byť nepotrebuje. Zdôraznil však, že je nutné, aby Európa spolupracovala na výrobe systéme podobnom americkému Patriotu tak, ako sa to stalo pri projekte Airbus.

Babiš najskôr zdôraznil, že o vzniku koalície a rokovaní jej členov sa dozvedel až po pristátí v Paríži minulý týždeň, kam prišiel na rokovanie koalície ochotných. Údajne mu o tom vopred nepovedali českí úradníci, aj keď to vedeli. „12. mája bol nejaký rozhovor o tej koalícii, kde to úradníci vyhodnotili, že to nie je dôležité a ja som o tom nebol informovaný. Dnes ráno som o tom hovoril s ministerstvom obrany a je neuveriteľné, že táto vec nikdy nebola na Bezpečnostnej rade štátu… Mimochodom, výsledok účasti ČR v koalícii ochotných je nula,“ vyhlásil český premiér.

Bulharsko vystupuje

Z koalícia ochotných sa však aj vystupuje. Bulharsko oznámilo už viac nebude súčasťou krajín, ktoré sa zaviazali poskytnúť Ukrajine väčšiu podporu v boji proti ruskej agresii. Vystúpenie z koalície oznámil bulharský premiér Rumen Radev, informovala agentúra Bloomberg.

Radev otvorene kritizuje poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá už viac než štyri roky odoláva ruskej invázii. Opakovane odmieta tvrdenia, že v súvislosti s vojnou preberá postoj Ruska. Sám sa označuje za zástancu „pragmatických“ vzťahov s Moskvou.

„Nie sme súčasťou koalície, ktorá trvá na pokračovaní finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine,“ povedal Radev novinárom. Riešenie rusko-ukrajinského konfliktu podľa neho nespočíva v jeho predlžovaní vojenskými prostriedkami, ale „v silnej diplomatickej misii, ktorá konečne ukončí eskaláciu“.

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