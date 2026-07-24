Stačilo jedno stretnutie so Zelenským a zmenila názor: Influencerka dovtedy šírila ruskú propagandu

Influencerka Laura Loomer na stretnutí so Zelenským

Foto: X - @LauraLoomer

Roland Brožkovič
TASR
"Cítim sa ako totálna hlupaňa," uviedla influencerka Laura Loomer.

S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa vo štvrtok v Kyjeve stretla americká konzervatívna influencerka Laura Loomer, ktorá dlhodobo bagatelizovala ruskú inváziu. Tento týždeň však uviedla, že sa mýlila a zmenila názor na Ukrajinu a Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

„Žila som v mediálnej bubline a ruské médiá ma prostredníctvom sociálnych sietí ovplyvňovali tak, aby som tým veciam (o Ukrajine a Zelenskom) uverila,“ napísala v pondelok na sieti X, kde ju sledujú takmer dva milióny ľudí.

Loomer podľa svojich slov na Ukrajinu pricestovala s cieľom pokúsiť sa nájsť dôkazy na podporu tvrdení, ktoré jej „vtĺkali do hlavy“. „Ak ich nenájdem, dám o tom vedieť všetkým, aby aj oni mohli spoznať pravdu,“ uviedla. Už v prvý deň návštevy vraj videla „fotografie mŕtvych kňazov v Buči, ktorých zavraždilo Rusko“.

Šírila ruskú propagandu

Influencerka sa označuje za investigatívnu novinárku. Okrem toho, že podľa AP celé roky zľahčovala vpád ruských síl na Ukrajinu, medzi svojimi podporovateľmi šírila ruskú propagandu a kritizovala podporu USA pre obranu Ukrajiny, ktorú označovala napríklad za „krajinu plnú obhajcov nacistov“. Ide pritom o argument, ktorý používalo Rusko na ospravedlnenie svojej invázie, pripomenula agentúra. Obrat v názore Američanky preto označila za ohromujúci.

Influencerka Laura Loomer na Ukrajine
Foto: X – @LauraLoomer/X – @SergiyKyslytsya

Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Lytvyn stretnutie Zelenského a Loomer potvrdil a uviedol, že jej návštevu nezorganizoval žiadny ukrajinský vládny úrad. Prezidentova kancelária sa podľa Lytvyna prvýkrát dozvedela o Loomerovej návšteve Ukrajiny až zo sociálnych médií.

„Práve som zažila svoj prvý letecký útok na Ukrajine. Húkajú sirény. Pre každého Ukrajinca je to každodenná realita. Cítim sa ako totálna hlupaňa, že som posledných päť rokov bagatelizovala utrpenie Ukrajincov. Často som hovorila, že ma to nezaujíma. Keď sa na to spätne pozerám, nebolo to odo mňa veľmi pekné,“ pripustila v utorkovom príspevku. Zelenského kancelária v ten istý deň na sieti X napísala, že je dôležité, že Loomer počas svojej cesty „vidí situáciu na vlastné oči takú, aká skutočne je“.

Influencerka navštívila aj kláštorný komplex Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO. V júni stavbu vážne poškodil ruský útok, ktorý v Kyjeve pripravil o život piatich ľudí. Moskva zodpovednosť za úder poprela a bez predloženia dôkazov tvrdila, že komplex zasiahla jedna z ukrajinských protivzdušných rakiet Patriot americkej výroby.

Loomer vo videu nakrútenom vnútri lavry obvinila ruského prezidenta Vladimira Putina z pokrytectva, keď svoju vlasť vykresľoval ako prokresťanskú. „Prosto si nemyslím, že by ste mali mať právo tvrdiť, že bránite kresťanstvo, ak sa snažíte zasiahnuť Ježiša Krista úderom z dronu,“ uviedla.

Útočia obaja

Najmenej 25 ľudí medzitým utrpelo zranenia pri ruských útokoch vo štvrtok v meste Záporožie na juhu Ukrajiny. Podľa gubernátora Záporožskej oblasti Ivana Fedorova je zranených aj šesť mladistvých vrátane trojmesačného dieťaťa, informuje TASR podľa správy agentúry DPA. Fedorov na platforme Telegram uviedol, že Rusko zhodilo na mesto päť kĺzavých bômb, v dôsledku čoho sú poškodené obytné budovy a súkromné zdravotnícke zariadenie.

Útočila aj Ukrajina. Jej drony v piatok zasiahli sklad neďaleko Petrohradu a zapríčinili požiar, pre ktorý sa nad týmto mestom valil hustý dym. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá a zábery na sociálnych sieťach, píše TASR. „Petrohrad sa stal terčom útoku vojenských bezpilotných lietadiel… úder zasiahol objekty civilnej infraštruktúry,“ uviedol gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko na sociálnych sieťach.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poľsko chce vyrábať rakety pre Patriot s USA a Ukrajinou: Drony zasiahli sklad pri Petrohrade,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac