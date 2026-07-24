Stačilo jedno stretnutie so Zelenským a zmenila názor: Influencerka dovtedy šírila ruskú propagandu

S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa vo štvrtok v Kyjeve stretla americká konzervatívna influencerka Laura Loomer, ktorá dlhodobo bagatelizovala ruskú inváziu. Tento týždeň však uviedla, že sa mýlila a zmenila názor na Ukrajinu a Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Žila som v mediálnej bubline a ruské médiá ma prostredníctvom sociálnych sietí ovplyvňovali tak, aby som tým veciam (o Ukrajine a Zelenskom) uverila,“ napísala v pondelok na sieti X, kde ju sledujú takmer dva milióny ľudí.
Loomer podľa svojich slov na Ukrajinu pricestovala s cieľom pokúsiť sa nájsť dôkazy na podporu tvrdení, ktoré jej „vtĺkali do hlavy“. „Ak ich nenájdem, dám o tom vedieť všetkým, aby aj oni mohli spoznať pravdu,“ uviedla. Už v prvý deň návštevy vraj videla „fotografie mŕtvych kňazov v Buči, ktorých zavraždilo Rusko“.
Šírila ruskú propagandu
Influencerka sa označuje za investigatívnu novinárku. Okrem toho, že podľa AP celé roky zľahčovala vpád ruských síl na Ukrajinu, medzi svojimi podporovateľmi šírila ruskú propagandu a kritizovala podporu USA pre obranu Ukrajiny, ktorú označovala napríklad za „krajinu plnú obhajcov nacistov“. Ide pritom o argument, ktorý používalo Rusko na ospravedlnenie svojej invázie, pripomenula agentúra. Obrat v názore Američanky preto označila za ohromujúci.
Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Lytvyn stretnutie Zelenského a Loomer potvrdil a uviedol, že jej návštevu nezorganizoval žiadny ukrajinský vládny úrad. Prezidentova kancelária sa podľa Lytvyna prvýkrát dozvedela o Loomerovej návšteve Ukrajiny až zo sociálnych médií.
„Práve som zažila svoj prvý letecký útok na Ukrajine. Húkajú sirény. Pre každého Ukrajinca je to každodenná realita. Cítim sa ako totálna hlupaňa, že som posledných päť rokov bagatelizovala utrpenie Ukrajincov. Často som hovorila, že ma to nezaujíma. Keď sa na to spätne pozerám, nebolo to odo mňa veľmi pekné,“ pripustila v utorkovom príspevku. Zelenského kancelária v ten istý deň na sieti X napísala, že je dôležité, že Loomer počas svojej cesty „vidí situáciu na vlastné oči takú, aká skutočne je“.
Influencerka navštívila aj kláštorný komplex Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO. V júni stavbu vážne poškodil ruský útok, ktorý v Kyjeve pripravil o život piatich ľudí. Moskva zodpovednosť za úder poprela a bez predloženia dôkazov tvrdila, že komplex zasiahla jedna z ukrajinských protivzdušných rakiet Patriot americkej výroby.
What actually happened behind closed doors after the explosive Oval Office meeting between Ukraine’s President Zelensky @ZelenskyyUa, President Trump @POTUS and Vice President @JDVance?
President Zelensky finally opens up in our exclusive interview.
Full interview drops soon! pic.twitter.com/R6pLPmqQ5j
— Laura Loomer (@LauraLoomer) July 23, 2026
Loomer vo videu nakrútenom vnútri lavry obvinila ruského prezidenta Vladimira Putina z pokrytectva, keď svoju vlasť vykresľoval ako prokresťanskú. „Prosto si nemyslím, že by ste mali mať právo tvrdiť, že bránite kresťanstvo, ak sa snažíte zasiahnuť Ježiša Krista úderom z dronu,“ uviedla.
Útočia obaja
Najmenej 25 ľudí medzitým utrpelo zranenia pri ruských útokoch vo štvrtok v meste Záporožie na juhu Ukrajiny. Podľa gubernátora Záporožskej oblasti Ivana Fedorova je zranených aj šesť mladistvých vrátane trojmesačného dieťaťa, informuje TASR podľa správy agentúry DPA. Fedorov na platforme Telegram uviedol, že Rusko zhodilo na mesto päť kĺzavých bômb, v dôsledku čoho sú poškodené obytné budovy a súkromné zdravotnícke zariadenie.
Útočila aj Ukrajina. Jej drony v piatok zasiahli sklad neďaleko Petrohradu a zapríčinili požiar, pre ktorý sa nad týmto mestom valil hustý dym. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá a zábery na sociálnych sieťach, píše TASR. „Petrohrad sa stal terčom útoku vojenských bezpilotných lietadiel… úder zasiahol objekty civilnej infraštruktúry,“ uviedol gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko na sociálnych sieťach.
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