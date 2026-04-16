V slovenskom meste vznikla unikátna prevádzka. Nakúpite bez toho, aby ste vošli do predajne

Známa sieť Starbucks posúva svoj koncept na Slovensku na novú úroveň. V Žiline otvorila historicky prvú prevádzku typu Drive Thru nielen u nás, ale aj v Českej republike. Ide o výrazný krok, ktorý mení spôsob, akým si zákazníci môžu vychutnať svoju obľúbenú kávu.
Nová kaviareň vyrástla v Žiline, konkrétne v areáli OC Klokan, a celkový počet pobočiek kaviarní Starbucks na Slovensku sa tým zvýšil na 16. Za jej prevádzkou stojí spoločnosť AmRest, ktorá patrí medzi najväčších reštauračných operátorov v Európe.
Bez vystupovania
Nový koncept je totožný napríklad s Drive Thru modelom fastfoodových reťazcov. Zákazník nemusí vystúpiť z auta. Objedná si priamo z okienka a pokračuje ďalej v ceste.
Mesto nie je náhodný výber. Žilina patrí medzi najrušnejšie dopravné body na Slovensku. Stretávajú sa tu hlavné ťahy, prechádzajú tisíce ľudí denne a ide o prirodzený uzol pre región aj tranzit. Prevádzka stojí v blízkosti staníc, štadióna MŠK Žilina aj závodu Kia Slovakia.
Práve kombinácia dopravy a pohybu ľudí zohrala pri výbere kľúčovú úlohu. Regionálny riaditeľ spoločnosti Starbucks pre Slovensko a Česko Grzegorz Kazmierczak k tomu uviedol, že cieľom bolo nájsť miesto, kde ľudia fungujú rýchlo a prakticky počas celého dňa.
„Žilina je mestom, ktoré sa nikdy nezastavuje, a presne preto sme si ju vybrali pre tento prelomový projekt. Keď sme premýšľali o tom, kde uviesť formát Drive Thru na trh, hľadali sme miesto, kde ľudia skutočne žijú v pohybe. Žilina je dopravnou tepnou, je to križovatka diaľnic, vlakov a každodenného života desiatok tisíc ľudí z celého regiónu. Chceme byť súčasťou ich rána, ich cesty do práce, či osviežením počas cesty do krásnej prírody Vysokých Tatier. A teraz to môžeme urobiť novým, ešte pohodlnejším spôsobom vďaka prevádzke Drive Thru,“ uviedol Grzegorz Kazmierczak, regionálny riaditeľ spoločnosti Starbucks pre Slovensko a Českú republiku.
Aj keď Starbucks rozširuje sieť a skúša nové formáty, slovenský trh zatiaľ nepatrí medzi jeho kľúčové. Tržby sa síce podľa portálu FinStat pohybujú okolo 10 miliónov eur ročne a rastú, konkurencia je však silná. Dominujú najmä lokálne kaviarne a lacnejšie alternatívy typu McCafé spoločnosti McDonald’s. Aj preto môže byť Drive Thru v Žiline skôr testom, či sa dá osloviť zákazník, ktorý doteraz Starbucks obchádzal.
Ponuka ostáva rovnaká
Nový formát nemení to podstatné. V ponuke zostáva klasický Starbucks sortiment. Káva zo 100-percentnej arabiky, studené aj teplé nápoje, jedlo aj sezónne produkty. Nechýbajú ani rastlinné alternatívy mlieka či vegánske možnosti. Firma zároveň pokračuje v motivovaní zákazníkov k používaniu vlastných pohárov, za čo ponúka malú zľavu.
Otvorenie Drive Thru v Žiline je zaujímavý koncept, ktorý ukáže, či má tento model na Slovensku širší potenciál. V zahraničí ide o bežnejšiu vec, no domáci trh bol doteraz skôr o klasických kaviarňach v centrách miest a v nákupných centrách. Ak sa nový koncept osvedčí, nie je vylúčené, že podobné prevádzky pribudnú aj inde.
