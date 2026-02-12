Diváci sa musia pripraviť na zmeny: Ak sa našim bude dariť, Sľub a Dunaj si v najbližšie dni nepozriete

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Hokejový úspech Slovákov môže v najbližších dňoch nečakane zamiešať programom.

Včera diváci prišli o jednu z epizód Sľubu, keďže seriál vo vysielaní nahradili Rodinné prípady. Bolo to z dôvodu vysielania zápasu, v ktorom Slováci predviedli fantastický výkon a zvíťazili nad Fínskom 4:1. Dva góly strelil Juraj Slafkovský, jeden pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička.

Televízia Markíza sa už k podobnému kroku v minulosti uchýlila a z dôvodu vysielania veľkých športových udalostí nahradila vo vysielaní nielen Sľub, ale tiež Dunaj, k vašim službám. Ako to bude počas ZOH závisí od toho, ako sa bude našim hokejistom dariť v najbližších zápasoch, informuje portál Mediaboom.

Kedy môže dôjsť k výpadku

Olympijský hokejový turnaj naberie hneď od začiatku rýchly spád, keďže základné skupiny vyvrcholia už v nedeľu. Výsledky určia štyroch priamych postupujúcich do štvrťfinále, zatiaľ čo zvyšných osem mužstiev čaká baráž o zvyšné miestenky. Práve tieto kvalifikačné súboje môžu výrazne ovplyvniť najbližšie vysielacie plány televízií.

Kvalifikácia na štvrťfinále je naplánovaná na utorok 17. februára, pričom v jeden deň ponúkne štyri zápasy so začiatkom o 12:10, 16:40 a 21:10. V prípade, ak by sa do bojov o štvrťfinále zaradilo Slovensko a pripadol naň podvečerný zápas, je možné, že by Markíza opäť vyradila z vysielania Sľub.

Foto: TV Markíza

Ak by sa tento zápas odvysielal až večer, neovplyvnilo by to Sľub, ale druhý dobový seriál z dielne televízie Markíza. Operatívne by totiž v utorok dala pauzu Dunaju, k vašim službám. Prekrýval by sa totiž s celým predzápasovým štúdiom aj prvou tretinou.

Zmeny vo vysielaní by mohli spôsobiť aj štvrťfinálové boje. Tie sa odohrajú o deň neskôr v stredu 18. februára, a to v časoch o 12:10, 16:40, 18:10 a 21:10. Čiže v prípade, že Slovensko postúpi medzi osmičku najlepších, je dosť možné, že z vysielania opäť vypadne Sľub. Práve tento seriál je pritom v najväčšom ohrození, čo sa týka vysielania, keďže otázny je tiež dátum piatok 20. februára, kedy sú naplánované semifinálové stretnutia. Uskutočnia sa od 16:40 a 21:10.

