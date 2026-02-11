Iveta Malachovská a útek pred nápadníkom: O 20 rokov staršieho muža sa zbavila vtipným klamstvom

Foto: Istagram.com/ivetamalachovskaofficial, STVR

Jana Petrejová
Po rokoch odhalila zaujímavú situáciu, ktorá sa jej stala.

Iveta Malachovská je jednou z najznámejších a zároveň najdlhšie pôsobiacich tvárí slovenskej televízie. Za viac ako tri dekády v mediálnom svete si vybudovala nielen pevné meno moderátorky, ale aj status verejne rešpektovanej osobnosti. Zažila už všeličo a práve pred pár dňami si zaspomínala na jeden moment, ktorý jej utkvel v pamäti. 

Aj známe tváre občas zažijú situácie, ktoré pobavia alebo prekvapia. Iveta Malachovská, stálica slovenskej televízie, ktorá nedávno prezradila tajomstvo svojej štíhlej postavy, porozprávala o nevšednej situácii, ktorej čelila. Nebolo to však nič nepríjemné, len ostala zaskočená, keďže to vôbec nečakala, ako prezradila v rozhovore pre Šarm.

Stretnutie s neznámym mužom

Nedávno sa konala premiéra filmu Šviháci, kam zavítala aj moderátorka Dámskeho klubu. Dej sa odohráva v kúpeľnom prostredí Piešťan, ktoré Iveta Malachovská dobre pozná. „Do Piešťan som začala chodiť ako pätnásťročná. V roku 1980 som bola prvýkrát, lebo som mala koxartrózu, no kĺb mi vymenili až nedávno. A kúpele sú úžasným miestom,“ uviedla Iveta a začala s opisom príbehu, na ktorý si pamätá dodnes.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa STVR official (@stvr__official)

Zažila totiž niečo, čo ju prekvapilo. „Pamätám si, že v pätnástich rokoch, nie, to bolo v sedemnástich, keď som bola v druhom ročníku, som sedela v kaviarni so spolubývajúcimi, dvoma dámami, jedna mala tridsaťpäť a druhá päťdesiat. Prišiel za mnou švihák a povedal dobrý deň, slečna, mohli by sme si zatancovať večer?“ pokračovala moderátorka, ktorá zbožňuje bahno a vyhýba sa v kúpeľoch škótskym strekom.

Keď sa na svojho nápadníka pozrela, hneď vedela, že je staršieho ročníka. „On mal tak podľa mňa tridsaťpäť, ale čo vám poviem, v sedemnástich starý človek. A ja mu hovorím, prepáčte, ale ja mám umelé koleno, neviem ho zohnúť, neviem chodiť. Potom som odtancovala a odskákala na tej jednej nohe, aby som sa tomuto kúpeľnému švihákovi vyhla,“ poznamenala Iveta Malachovská, ktorej nakoniec padlo vhod, že mala zdravotný problém, hoci to neznie najlepšie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Kika Malachovská (@kika_malach)

Stretnutie s týmto nápadníkom ukázalo, že život prináša malé, nečakané chvíle, ktoré dokážu rozveseliť a pobaviť. Aj keď ju v tej chvíli mohol muž obťažovať, nakoniec sa z nečakanej situácie dostala svojským spôsobom. Dnes už ide len o úsmevnú spomienku na časy mladosti.

