Iveta Malachovská a útek pred nápadníkom: O 20 rokov staršieho muža sa zbavila vtipným klamstvom

Iveta Malachovská je jednou z najznámejších a zároveň najdlhšie pôsobiacich tvárí slovenskej televízie. Za viac ako tri dekády v mediálnom svete si vybudovala nielen pevné meno moderátorky, ale aj status verejne rešpektovanej osobnosti. Zažila už všeličo a práve pred pár dňami si zaspomínala na jeden moment, ktorý jej utkvel v pamäti.
Aj známe tváre občas zažijú situácie, ktoré pobavia alebo prekvapia. Iveta Malachovská, stálica slovenskej televízie, ktorá nedávno prezradila tajomstvo svojej štíhlej postavy, porozprávala o nevšednej situácii, ktorej čelila. Nebolo to však nič nepríjemné, len ostala zaskočená, keďže to vôbec nečakala, ako prezradila v rozhovore pre Šarm.
Stretnutie s neznámym mužom
Nedávno sa konala premiéra filmu Šviháci, kam zavítala aj moderátorka Dámskeho klubu. Dej sa odohráva v kúpeľnom prostredí Piešťan, ktoré Iveta Malachovská dobre pozná. „Do Piešťan som začala chodiť ako pätnásťročná. V roku 1980 som bola prvýkrát, lebo som mala koxartrózu, no kĺb mi vymenili až nedávno. A kúpele sú úžasným miestom,“ uviedla Iveta a začala s opisom príbehu, na ktorý si pamätá dodnes.
Zažila totiž niečo, čo ju prekvapilo. „Pamätám si, že v pätnástich rokoch, nie, to bolo v sedemnástich, keď som bola v druhom ročníku, som sedela v kaviarni so spolubývajúcimi, dvoma dámami, jedna mala tridsaťpäť a druhá päťdesiat. Prišiel za mnou švihák a povedal dobrý deň, slečna, mohli by sme si zatancovať večer?“ pokračovala moderátorka, ktorá zbožňuje bahno a vyhýba sa v kúpeľoch škótskym strekom.
Keď sa na svojho nápadníka pozrela, hneď vedela, že je staršieho ročníka. „On mal tak podľa mňa tridsaťpäť, ale čo vám poviem, v sedemnástich starý človek. A ja mu hovorím, prepáčte, ale ja mám umelé koleno, neviem ho zohnúť, neviem chodiť. Potom som odtancovala a odskákala na tej jednej nohe, aby som sa tomuto kúpeľnému švihákovi vyhla,“ poznamenala Iveta Malachovská, ktorej nakoniec padlo vhod, že mala zdravotný problém, hoci to neznie najlepšie.
Stretnutie s týmto nápadníkom ukázalo, že život prináša malé, nečakané chvíle, ktoré dokážu rozveseliť a pobaviť. Aj keď ju v tej chvíli mohol muž obťažovať, nakoniec sa z nečakanej situácie dostala svojským spôsobom. Dnes už ide len o úsmevnú spomienku na časy mladosti.
