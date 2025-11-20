Diváci Dunaja si opäť našli dôvod sťažovať sa na postavu Nely Pociskovej. Herečka zareagovala na ich ironické otázky

Kritika na Nelu Pociskovú v Dunaji, k vašim službám sa začala objavovať dokonca ešte predtým, než vôbec mala za sebou prvý týždeň v seriáli. Ľuďom sa nepáčilo, že „hrá všade“ a neskôr neboli spokojní ani s jej výkonom v tomto seriáli, požadujúc, aby jej postavu Adely úplne vyškrtli. Nakoniec sa k týmto poznámkach vyjadrila aj samotná herečka a neprajníkom poslala tvrdý odkaz. Teraz sa situácia opakuje, avšak jej reakcia mnohých zaskočí.
„Slečna Brunovská niekedy aj vyzlečie tú uniformu, aspoň aby ju vyprala?“ objavovali sa v minulosti poznámky divákov, pričom niektorí zašli s humorom tak ďaleko, že dokonca písali komentáre ako „Musí smrdieť „jak“ bzdocha už,“ či „Netreba, veď ju bielidlom raz za čas strekne, dezinfekcia musí byť.“ Nie div, že sa k takýmto poznámkam nakoniec rozhodla vyjadriť aj samotná herečka.
Ako je to s oblečením Adely?
Už predtým herečka Nela Pocisková ukázala, že sa kritiky nebojí, a že keď sa ľudia pustia do nej, nemá problém im poskytnúť adekvátnu odpoveď. „Za posledný rok som hrala v jednom projekte, ktorý trval 3 mesiace, o čom to tam točíte, prosím vás? Asi vás musím strašne hnevať, keď som tak veľmi všade napriek tomu, že x kolegov robí o niekoľko projektov naraz viac, ale to je v poriadku,“ reagovala v minulosti na obvinenia, že hrá všade.
Teraz sa pre Markízu vyjadrila aj k ironickým poznámkam o tom, že jej postava Adely chodí stále v tom istom a že svoj klasický modrý oblek vymenila len raz a to za svadobné šaty. Redaktor sa jej opýtal, či si všimla, že diváci píšu, že nosí len dve uniformy – jednu svetlomodrú a jednu tmavomodrú.
„Sú zelené,“ opravila najprv Nela so smiechom, keďže podľa jej slov na televíznych obrazovkách vyzerajú inak. „Ona ich má viac tých zelených. Ale ona má len zelené. Ona má všetko zelené. Ona je len zelená. Ja ju volám frog (žaba, pozn. red.),“ pokračovala Nela vo vysvetľovaní. „Teraz už dostala aj zelené šaty. Obrovská zmena. Mám zo zelených kostýmov zelené šaty,“ poznamenala ironicky. „Ale takto si to želajú tvorcovia. Je to akási vízia tej vyššej moci, produkcie a tvorcov tohto seriálu, takže ja im plne dôverujem,“ dodala s tým, že sú všetky jej kostýmy krásne a elegantné.
Nie sú to tak len diváci, kto si všimol, že je Adela stále v tom istom, respektíve v tej istej farbe, ale aj samotná herečka.
Aj pod jej obhajobou sa však začali objavovať komentáre ako: „Aj mňa to irituje, že stále v jednom kostýme,“ alebo „Vo voľnom čase sú všetky Alenka, Klára, Tereza v civilnom, Kudličková chodí stále v jednom aj za matkou do sanatória.“
Nahlásiť chybu v článku