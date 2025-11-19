Seriál V zovretí má za sebou finále. Čísla aj reakcie divákov hovoria za všetko, takýto prepadák tu ešte nebol

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Finále V zovretí nemalo taký úspech, ako televízia čakala.

Televízia Markíza už roky stavia svoj program na nových projektoch z kriminálneho prostredia, pričom o tajomstvá z minulosti a drámu je vždy postarané. Po úspechu Klamstva, Zrady a Viny tento rok siahla po adaptácii, ktorú nazvala V zovretí. Už prvé reakcie divákov však naznačili, že nebude takým diváckym hitom ako jeho predchodcovia. Teraz máme za sebou finále a potvrdilo sa to. 

Ako informoval portál Mediaboom, priemerná sledovanosť tohto seriálu bola 315- až 330-tisíc divákov v univerzálnej cieľovke, zatiaľ čo jeho predchodcovia vedeli prekračovať 400-tisícovú hranicu. Už od začiatku tak bolo jasné, že sa na úspech Klamstva, Zrady či Viny nechytá. Čísla seriálu V zovretí však šli ešte nižšie a finále malo priemerne sledovať len 300-tisíc divákov.

Foto: TV Markíza

Reakcie divákov ukázali, kde je chyba

„Mrzí ma to, ale tento seriál bol za mňa najslabší,“ vyjadrila svoj názor diváčka pod príspevkom, v ktorom sa televízia pýtala na to, ako sa divákom páčil seriál. „Celý čas som čakala na niečo, čo napokon neprišlo,“ oznámila jej ďalšia. „Začiatok super a potom už celé prekombinované…“ pridala sa tretia. Toto slovo sa pritom objavilo v komentároch viackrát.

Napríklad: „Prekombinovaný toľkými klamstvami a negitivitou, poslednú časť som ani nepozerala, lebo už ma vôbec nezaujímalo, ako to „vyvrcholí“. Už aj pondelky budem mať vypnutú TV, tak ako po zbytok týždňa, niet tam totiž čo pozerať.“ Alebo: „Ja akosi neviem, o čom to vlastne bolo. Plno postáv na začiatku, človek sa v tom nevedel zorientovať, postupne mizli do stratena, dej bol absolútne nevyvážený. Čakala som aspoň nejaký prekvapivý zvrat na úplnom konci, ale nič nové sa neudialo, len vystresované dieťa vystrelilo z pušky. A tie patetické reči na záver… Nieeee.“

Foto: TV Markíza

„Mala som z toho rovnaký pocit a ten koniec absolútne o ničom,“ súhlasila diváčka a nebola jediná: „Je to také nijaké… Žiadny koniec.“

Ľudia tiež často opakovali, že sa im nepáčilo, aký veľmi negatívny bol dej seriálu a že tam bolo priveľa zla. Napríklad: „Strašne negatívna energia a zlo z toho išlo,“ alebo „Priveľa intríg a zla v jednej rodine.“

Samozrejme sa našli aj takí, ktorým sa seriál páčil. Napríklad: „Mne sa veľmi páčil. Na slovenské pomery super. Posledný diel bol síce dosť zaujímavo zakončený, ale tak… Čo už? Za mňa pozerateľný pondelkový večer. Som zvedavá, čo ho nahradí, lebo v telke cely týždeň už niet čo pozerať,“ alebo „Super seriál, tešila som sa na každý pondelok večer… Herci to zahrali super, klobúk dole… Môžete natočiť ďalší takýto skvelý seriál, budem sa tešiť.“ Ale aj táto skupina divákov mala výčitku.

„Veľmi dobrý, ale škoda, že neuvidíme ostatok…“ napísala sklamaná diváčka. Ako sme vás totiž informovali v článku, pôvodný seriál mal o sériu viac, a tak diváci teoreticky neuvidia dej, ktorý sa mohol zmestiť do ďalších šiestich epizód. V pôvodnej verzii sa Val (v slovenskej verzii Valéria) rozhodne začať odznova a nachádza lásku pri novom mužovi menom Paul. Jej šťastie však netrvá dlho, keďže sa tretia séria točí okolo smrti jej najmladšej dcéry Grace (v slovenskej verzii Gréta), pričom sa rýchlo ukazuje, že to nebola len nehoda.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Malo to byť špeciálne vydanie, no skončilo to katastrofou. Diváci nešetria slovami kritiky na Dámsky…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac