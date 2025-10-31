Diváci Dunaja, k vašim službám sa obávajú smrti ďalšej postavy. Takto sa mal herec sám prezradiť

Obete bombardovania sú známe a v Dunaji, k vašim službám nastali kruté časy. Eva tragicky podľahla svojim zraneniam, no ešte predtým stihla porodiť dcérku Máriu, a tak sa spolu s Dávidom aspoň chvíľku mohli tešiť z dieťatka. Teraz sa herečka Petra Dubayová rozlúčila so seriálom a venovala posledné slová svojim kolegom.
„Evu budem mať vždy v sebe, taký jej kúsok. Lebo ja som jej mohla dať život a ona tak trochu zmenila ten môj,“ priznala herečka v príspevku na rozlúčku, v ktorom tiež vysvetlila, čo všetko jej tento projekt dal, od nových priateľov a cenné skúsenosti až po jej partnera Jakuba. Práve ten však strhol pozornosť od jej úprimných slov k dohadom o svojej postave.
Prezradil svoju smrť?
„Evi, Peti, nech nikdy a nikde nestretneš Walterov Klausov. Ďakujem ti za Dunaj aj za teba!“ komentoval Janko Koleník. „Eva Alene chýba. Navždy bude. Ľúbim. Silno objímam,“ pridala sa Lesana Krausková. Kristína Svarinská odkázala „Moja láska,“ a rovnako stručná, ale úprimná bola Jana Majeská s „Ľuuuuuubim.“
Sekcia komentárov sa popri fanúšikoch zaplnila aj hercami a nechýbal ani Dubayovej partner Jakub Jablonský, s ktorým má dcéru Vesnu. „See you soon,“ napísal. V preklade to znamená „Vidíme sa čoskoro.“ Keďže ostatní herci písali slová na rozlúčku slovami svojich postáv, diváci sa začali obávať, že sa takto Jakub rozhodol naznačiť, že ani Dávid už v seriáli dlho nepobudne.
Po Evinej smrti pritom na deti ostal sám a v súčasnosti sa ponúka otázka, kto mu s nimi pomôže. Ako sme totiž informovali v článku, malý Janko ani novorodená Mária nemajú v rodnom liste zapísaného otca, keďže by sa takto ocitli v ohrození. Janko je navyše oficiálne nahlásený ako nemanželský syn Waltera Klausa, vďaka Eve a Helge. Diváci tak v napätí čakajú, či Janko skončí v rodine Klausovcov a kto si papierovo osvojí Máriu, tak ako to v minulosti spravila Magda s Anninou Veronikou.
