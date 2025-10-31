Diváci Dunaja, k vašim službám sa obávajú smrti ďalšej postavy. Takto sa mal herec sám prezradiť

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Herečka sa rozlúčila so seriálom, no diváci viac diskutujú o odkaze jej kolegu.

Obete bombardovania sú známe a v Dunaji, k vašim službám nastali kruté časy. Eva tragicky podľahla svojim zraneniam, no ešte predtým stihla porodiť dcérku Máriu, a tak sa spolu s Dávidom aspoň chvíľku mohli tešiť z dieťatka. Teraz sa herečka Petra Dubayová rozlúčila so seriálom a venovala posledné slová svojim kolegom.

„Evu budem mať vždy v sebe, taký jej kúsok. Lebo ja som jej mohla dať život a ona tak trochu zmenila ten môj,“ priznala herečka v príspevku na rozlúčku, v ktorom tiež vysvetlila, čo všetko jej tento projekt dal, od nových priateľov a cenné skúsenosti až po jej partnera Jakuba. Práve ten však strhol pozornosť od jej úprimných slov k dohadom o svojej postave.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Všetky obete sú známe, no v Dunaji, k vašim službám teraz svitá nová otázka. Jednu z postáv čaká obrovská zodpovednosť
2.
Barbora Andrešičová a Ivan Šándor prehovorili o scéne, ktorá zlomila srdcia divákov. Čo čaká Irenu a Imricha teraz?
3.
Už by stačilo. Nielenže sa podľa divákov Dunaj, k vašim službám mení na telenovelu, no prekáža im jedna vec
Zobraziť všetky články (254)

Prezradil svoju smrť?

„Evi, Peti, nech nikdy a nikde nestretneš Walterov Klausov. Ďakujem ti za Dunaj aj za teba!“ komentoval Janko Koleník. „Eva Alene chýba. Navždy bude. Ľúbim. Silno objímam,“ pridala sa Lesana Krausková. Kristína Svarinská odkázala „Moja láska,“ a rovnako stručná, ale úprimná bola Jana Majeská s „Ľuuuuuubim.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)

Sekcia komentárov sa popri fanúšikoch zaplnila aj hercami a nechýbal ani Dubayovej partner Jakub Jablonský, s ktorým má dcéru Vesnu. „See you soon,“ napísal. V preklade to znamená „Vidíme sa čoskoro.“ Keďže ostatní herci písali slová na rozlúčku slovami svojich postáv, diváci sa začali obávať, že sa takto Jakub rozhodol naznačiť, že ani Dávid už v seriáli dlho nepobudne.

Po Evinej smrti pritom na deti ostal sám a v súčasnosti sa ponúka otázka, kto mu s nimi pomôže. Ako sme totiž informovali v článku, malý Janko ani novorodená Mária nemajú v rodnom liste zapísaného otca, keďže by sa takto ocitli v ohrození. Janko je navyše oficiálne nahlásený ako nemanželský syn Waltera Klausa, vďaka Eve a Helge. Diváci tak v napätí čakajú, či Janko skončí v rodine Klausovcov a kto si papierovo osvojí Máriu, tak ako to v minulosti spravila Magda s Anninou Veronikou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Odhalila život po súťaži. Finalistka SuperStar prezradila, aké zmeny sa u nej udiali a odtajnila,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac