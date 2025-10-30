Všetky obete sú známe, no v Dunaji, k vašim službám teraz svitá nová otázka. Jednu z postáv čaká obrovská zodpovednosť

Obete bombardovania sú známe a v Dunaji, k vašim službám nastali kruté časy. Spolu s Hanákom a Otom tragicky zahynula aj Eva. Tá bola síce najprv pri vedomí a zdalo sa, že má nádej, nakoniec však svojmu stavu podľahla. Ešte predtým ale stihla porodiť, a tak sa spolu s Dávidom aspoň chvíľku mohli z dieťatka tešiť.
Dlhé mesiace sa riešilo, ako herečka Petra Dubayová opustí seriál. Verilo sa pritom, že sa doň bude môcť po materskej dovolenke vrátiť. To sa však už nestane. Hoci sa zdalo, že Eva bombardovanie prežije, jej stav sa náhle skomplikoval a ukázalo sa, že je na tom horšie, než sa na prvý pohľad zdalo. Ešte predtým však stihla porodiť dcérku Máriu, ktorá dostala meno po Dávidovej babičke.
Na deti nemá nárok
Eva s Dávidom majú synčeka Janka, ktorý je momentálne na vidieku aj s Kláriným Filipkom. Janko ale v rodnom liste nemá zapísaného otca. V minulých sériách, keď o neho mala Eva obavy, sa však rozhodla pre riskantný krok a s Helginou pomocou ho nahlásila ako Walterovho syna. Tak nik nemohol pochybovať o jeho pôvode a nemohol skončiť v transporte. Po Evinej smrti je preto jediným oficiálnym pokrvným príbuzným malého Janka len Klaus.
Čo sa týka Márie, tá bude pravdepodobne vedená ako sirota, podobne ako to bolo s Anninou Veronikou. Tú si nakoniec osvojila Magda, aby mohla ostať v rodine, a takisto o jej skutočných rodičoch vedia len tí najbližší. Teraz prichádza na rad otázka, kto sa rovnako ako Magda, obetuje a na papieri sa stane rodičom malej Márie, ale pravdepodobne tiež malého Janka.
Možností sa ponúka hneď niekoľko. Ujať by sa ich mohla napríklad Klára, ale tiež Alenka, ktorá má po bombardovaní výčitky svedomia a je pravdepodobné, že si bude vyčítať aj Evinu smrť, hoci jej nemohla zabrániť. Tak či onak bude musieť niekto Dávidovi pomôcť, keďže na deti nemá nárok a navyše stále nosí židovské označenie, čím by deti mohol vystaviť nebezpečenstvu, ak by sa k nim priznal.
Nahlásiť chybu v článku