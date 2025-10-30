Odhalila život po súťaži. Finalistka SuperStar prezradila, aké zmeny sa u nej udiali a odtajnila, ako tvorí hudbu

Foto: Reprofoto TASR, Instagram.com/petra_humenanska

Jana Petrejová
Vyšla s pravdou von, čo sa u nej stalo a kde čerpá energiu.

Už 20 rokov ubehlo od veľkého ošiaľu, ktorý spôsobila spevácka talentová šou, ktorej súčasťou bola tiež Petra Humeňanská. Nesmelé mladé dievča prišlo na kasting a jej hlas a nespochybniteľný talent ju doviedli až do finále. Hudbe ostala verná až doteraz a spev vníma ako dar. V priebehu rokov nastali zmeny u nej nielen v hudobnej brandži, ale aj v súkromí. 

Petra Humeňaská, ktorú preslávila súťaž SuperStar i duet s Mirom Jarošom s názvom Na dne mora, zažila vo svojom živote jeden veľmi zlomový a kľúčový bod a stala sa mamou. „Tak, mení to človeka, určite, keď sa stane mamou. Je to vysokotransformačné. Milujem svoju dcérku nadovšetko. Samozrejme, máme obdobie vzdoru, takže je to niekedy zaujímavé,“ uviedla speváčka v markizáckom Teleráne.

Ako a kde čerpá energiu?

Čo sa týka hudby, stala sa autorkou a jej slová naznačujú, ako ju miluje. „Stále to má podľa mňa tú hĺbku, lebo ja za tými piesňami hľadám to, že aby sme precítili, že sme nadovšetko milovaní, lebo tento svet je za mňa niekedy plný chaosu a veľmi rýchly. Je úplne úžasné, že dokážeme spomaliť, keď ako keby dosadneme a ideme cez naše srdce. A to sa snažím prinášať cez moju hudbu,“ priznala otvorene Petra.

Zdá sa, že tvorba hudby si vyžaduje dostatok energie a nápadov. A k tomu jej dopomáha pobyt v prírode. „Veľmi rada a veľa času trávim pri vode v prírode, ak sa dá. Však s dcérkou je to najlepšie vonku. A keď sa prejdeme v prírode, tak ja tam načerpám energiu a cítim sa potom úplne tak, že mám chuť všetkých objímať,“ dodala a pokračovala: „Aj som dosť typ spoločenský a komunikatívny a takto to čerpám hlavne v prírode, a tiež som veľmi rodinne založená.“ 

A práve to prenáša do hudby, do hlasu i emócií. So skladateľom, režisérom a producentom Rasťom Dubovským, ktorý taktiež prišiel do rannej relácie, pripravuje momentálne nové autorské skladby. „Uvidíme, či to bude celý album, takže to potom tak z toho vyplynie. O chvíľu zaznie novinka, nazvala som ju Modlitba,“ prezradila Petra.

Bez spevu nemôže byť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac