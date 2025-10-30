Odhalila život po súťaži. Finalistka SuperStar prezradila, aké zmeny sa u nej udiali a odtajnila, ako tvorí hudbu

Už 20 rokov ubehlo od veľkého ošiaľu, ktorý spôsobila spevácka talentová šou, ktorej súčasťou bola tiež Petra Humeňanská. Nesmelé mladé dievča prišlo na kasting a jej hlas a nespochybniteľný talent ju doviedli až do finále. Hudbe ostala verná až doteraz a spev vníma ako dar. V priebehu rokov nastali zmeny u nej nielen v hudobnej brandži, ale aj v súkromí.
Petra Humeňaská, ktorú preslávila súťaž SuperStar i duet s Mirom Jarošom s názvom Na dne mora, zažila vo svojom živote jeden veľmi zlomový a kľúčový bod a stala sa mamou. „Tak, mení to človeka, určite, keď sa stane mamou. Je to vysokotransformačné. Milujem svoju dcérku nadovšetko. Samozrejme, máme obdobie vzdoru, takže je to niekedy zaujímavé,“ uviedla speváčka v markizáckom Teleráne.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako a kde čerpá energiu?
Čo sa týka hudby, stala sa autorkou a jej slová naznačujú, ako ju miluje. „Stále to má podľa mňa tú hĺbku, lebo ja za tými piesňami hľadám to, že aby sme precítili, že sme nadovšetko milovaní, lebo tento svet je za mňa niekedy plný chaosu a veľmi rýchly. Je úplne úžasné, že dokážeme spomaliť, keď ako keby dosadneme a ideme cez naše srdce. A to sa snažím prinášať cez moju hudbu,“ priznala otvorene Petra.
Zdá sa, že tvorba hudby si vyžaduje dostatok energie a nápadov. A k tomu jej dopomáha pobyt v prírode. „Veľmi rada a veľa času trávim pri vode v prírode, ak sa dá. Však s dcérkou je to najlepšie vonku. A keď sa prejdeme v prírode, tak ja tam načerpám energiu a cítim sa potom úplne tak, že mám chuť všetkých objímať,“ dodala a pokračovala: „Aj som dosť typ spoločenský a komunikatívny a takto to čerpám hlavne v prírode, a tiež som veľmi rodinne založená.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
A práve to prenáša do hudby, do hlasu i emócií. So skladateľom, režisérom a producentom Rasťom Dubovským, ktorý taktiež prišiel do rannej relácie, pripravuje momentálne nové autorské skladby. „Uvidíme, či to bude celý album, takže to potom tak z toho vyplynie. O chvíľu zaznie novinka, nazvala som ju Modlitba,“ prezradila Petra.
Nahlásiť chybu v článku