Diváci Bez servítky neskrývajú nadšenie. Podľa nich sa zlepšila úroveň relácie, takto by mal vyzerať každý týždeň

Nový týždeň odštartovala veselá partia ľudí, na ktorých je radosť pozerať. Diváci nešetria chválami na súťažiacich, ktorí sa rozhodli predviesť kuchárske umenie a ponúknuť svojim hosťom kulinársky zážitok. Tentokrát sa stretli cukrári i pekári, ktorí ukázali, ako sa vedia baviť. Už prvý deň diváci tušili, že tento týždeň bude iný v porovnaní s predošlými. Podľa ich slov konečne TV Joj stavila na „normálnych“ ľudí, ktorí sú príjemní a majú dobrú náladu.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Čoraz viac sa začali na sociálnej sieti objavovať nepríjemné komentáre, ktoré narážali na súťažiacich. Kuchárska relácia Bez servítky podľa divákov už nie je to, čo kedysi a má ďaleko od varenia. Je to skôr šou, v ktorej sa ukazujú kontroverzné známe osobnosti alebo jednoducho ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť. Začiatkom marca vypenili po tom, čo navaril jeden zo súťažiacich. Očividne im zdvihol tlak a prirovnali ho k potupe celej relácie. Tvorcom nakoniec odkázali, že sa môžu hanbiť za výber hostí.

Nestalo sa tak len raz, čo ostali zhrození, akých súťažiacich zvolila produkcia Bez servítky. Tentokrát sa karta obrátila v prospech relácie. Diváci sa dočkali novej partie ľudí, ktorí začali týždeň vo veľkom štýle. A hoci ide o známe tváre, keďže ich diváci spoznali v programe STVR Pečie celé Slovensko, nezdá sa, že by niekto plánoval protestovať proti ich účinkovaniu. Ide totiž o úplne normálnych ľudí s dobrou náladou, ktorí si sadli. Všimli si to aj diváci, ktorí sa vyjadrili jasne a stručne. Kombinácia dobrej partie a skvelého jedla sa vyplatila.

Oceňujú normálnych ľudí v šou

Pondelkový večer bol v znamení inšpirácie, výborných chutí a dojímavých emócií. Ďoďove pohostenie urobilo na hostí veľký dojem, ktorý zanechali tiež tradičné pirohy. Dokonca mu vyhŕkli slzy a dostal plný počet bodov. Podobne skončil i ďalší večer s Julkou, ktorá zase stavila na famózny segedínsky guláš. Výsledok? Opäť prišla odmena v podobe plného počtu bodov.

Nadšení sú suťažiaci, ale i diváci. Po častiach Bez servítky, na ktoré reagovali nie práve najpríjemnejšie, si konečne vydýchli. „Takto má vyzerať relácia. Super partia… Radosť pozerať,“ znel komentár od jednej diváčky. Mnohí sa zhodli na jednom, tešia sa z toho, čo vidia na televíznych obrazovkách. „Veľmi príjemní súťažiaci. Teším sa na celý týždeň,“ napísala ďalšia. „Super partia, dobrá nálada a radosť pozerať. Teším sa,“ neskrývala nadšenie iná žena.

Normálni súťažiaci sú presne tým dôvodom, pre ktorý narážali diváci na to, že si relácia zlepšila reputáciu. „Na Jojke konečne pochopili, že sledovanosť môžu získať aj inak ako doteraz? Že normálni ľudia sa radšej pozrú na partiu, v ktorej si navzájom prajú a sú k sebe ľudskí? Bolo načase,“ vyjadril sa divák, pričom podobný názor mali aj iní. „Super. Takto by to malo vyzerať každý týždeň a nedávajte tam tie svoje „skvosty“, ale normálnych ľudí, o tom by to malo byť,“ teší sa ďalší. Na sociálnej sieti sa tak stretli ľudia, ktorí si pochvaľujú nový týždeň v kuchárskej šou. „Konečne sa je na čo pozerať. Úroveň relácie značne zdvihla latku,“ napísala úprimne diváčka.

Bez hádok a intríg