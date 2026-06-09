Syn Fica mal dostať desaťtisíce eur: Opozícia premiérovi pripomína slová o politickej zodpovednosti a čaká demisiu

Syn predsedu vlády Roberta Fica a jediný konateľ Agentúry Smer Michal Fico dostával peniaze zo štátneho príspevku za voľby. Upozornilo na to hnutie Progresívne Slovensko. S informáciou, že mal syn premiéra dostať za takmer dva roky okolo 100-tisíc eur, prišiel ako prvý portál Aktuality.sk.
Ten upozornil, že Michal Fico si minulý rok prilepšil o 60-tisíc eur, pričom v priebehu dvoch rokov to môže byť aj viac ako 100-tisíc eur. „Agentúra Smer je v skutočnosti len akousi opačnou práčkou na štátne zdroje, z ktorej strana Smer netransparentne financuje svoje aktivity aj v rámci kampane,“ vyhlásila poslankyňa Beáta Jurík (PS). Ako pripomenula, premiérov syn vlastní dva byty v bratislavskom Starom Meste, ktoré kúpil bez hypotéky.
Progresívne Slovensko žiada vysvetlenia
„Nie je jasné, ako na ne mohol z vlastných príjmov zarobiť takmer 800-tisíc eur. Z dostupných zdrojov je očividné, že Michal Fico nemohol zarobiť ani na jeden, nieto ešte na dva byty bez hypotéky. Premiér sa k tomuto zázračnému riešeniu bytovej krízy odmieta vyjadrovať. Je tajomstvom úspechu narodiť sa ako syn premiéra Fica?” dodala Jurík, a pripomenula, že premiér o tých, ktorí si chcú kúpiť byt v Bratislave, hovorí ako o samovrahoch.
Poslankyňa ďalej pripomenula aj výrok predsedu vlády o tom, že by odstúpil z funkcie, keby takéto niečo na neho vytiahol politický oponent. „Tak teda čakáme na jeho demisiu,” vyhlásila Jurík. Poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) upozornila, že strana Smer-SD dlhodobo obchádza pravidlá transparentnosti volebnej kampane.
Chcú zmenu pravidiel
„Kampane Smeru sú dlhodobo vyhodnocované ako tie najmenej transparentné. Jednu veľkú sumu prevedú na ich agentúru, a tá ďalej so štátnymi peniazmi narába bez možnosti verejnej kontroly ich využitia,” vysvetlila Mesterová.
Progresívci informovali, že v septembri budú iniciovať návrh, aby aj obchodné spoločnosti zriadené politickými stranami mali povinnosť viesť transparentný účet v prípade, že vedú volebnú kampaň pre ich zakladajúcu stranu. Mesterová podotkla, že obchádzanie zákona o transparentnosti je dôvod, prečo sa nevie, z akých zdrojov má Ficov syn vyplácanú mzdu či to, kam išli peniaze na kampaň.
Smer sa ohradil voči zisteniam médií
Ako dodal Denník N, zistenia o odmenách pre Michala Fica vyvolali ostrú reakciu predstaviteľov strany Smer-SD. Tí odmietli výhrady opozície aj médií a tvrdia, že premiérov syn dostáva peniaze za reálne vykonanú prácu v Agentúre Smer, ktorej je jediným konateľom. Predstavitelia strany zároveň kritizovali portál Aktuality, ktorý na vyplácanie odmien upozornil.
Poslanec Ján Richter označil portál za protivládne médium, zatiaľ čo podpredseda parlamentu Tibor Gašpar pohrozil ďalšími právnymi krokmi. Podľa neho sa redakcia venuje témam, ktoré poškodzujú stranu Smer-SD. Generálny manažér strany Marián Saloň argumentoval, že Agentúra Smer nie je financovaná výlučne zo štátnych príspevkov a časť príjmov získava aj z komerčnej činnosti.
Zdôraznil tiež, že Michal Fico podľa neho vykonáva reálnu pracovnú činnosť a odmena, ktorú dostáva, je za jeho prácu. Saloň zároveň odmietol porovnávanie prípadu s kritikou, ktorú v minulosti premiér Robert Fico smeroval voči rodinným príslušníkom predsedu PS Michala Šimečku. Podľa predstaviteľov Smeru ide o odlišné situácie, zatiaľ čo opozícia tvrdí, že verejnosť má právo poznať spôsob nakladania s financiami, ktoré pochádzajú aj zo štátnych príspevkov určených politickým stranám.
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