Dara Rolins ukázala 82-ročnú mamu: Fanúšikovia sú v šoku, takéto gény by chcel každý

Foto: Instagram (dararolins_vermi)

Frederika Lyžičiar
Vek by jej mame tipoval len málokto.

Keď sa génom darí, vek ide bokom. Spoločná fotografia mamy a dcéry vyvolala na sociálnych sieťach obrovskú vlnu reakcií a obdivu. Mnohí sa zhodli, že krása a vitalita sa v tejto rodine dedia.

Na sociálnej sieti Instagram zverejnila speváčka Dara Rolins fotku so svojou maminou, ktorá tento víkend oslávila úctyhodných 82 rokov. Záber zachytáva výnimočný rodinný moment a u mnohých fanúšikov vyvolal reakcie, v ktorých sa opakovane objavovalo porovnávanie, podobnosť a obdiv k tomu, ako pôsobí jej mama v tomto veku.

Príspevok okamžite zaujal nielen verejnosť, ale aj známe osobnosti a otvoril diskusiu o génoch, rodinných putách a kráse, ktorá sa v prípade Dary často spomína aj v súvislosti s úpravami vzhľadu, o ktorých v minulosti otvorene hovorila. O to viac pozornosti teraz púta jej súkromie, keďže prežíva obdobie veľkých životných zmien a netají sa tým, že tento rok ju čaká svadba.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

V úlohe dcéry a s úsmevom

Speváčka Dara Rolins priznala, že tentoraz si s mamou symbolicky vymenili roly a ona sa ocitla v úlohe dcéry. K jej narodeninám sa vyjadrila s nadhľadom a láskavosťou, keď napísala: „Tu som pre zmenu v úlohe dcéry ja. Moja mamina mala tento víkend narodky. 82. V jej veku je už totiž frajerina priznávať to verejne. Zdá sa, že dobré gény,“ napísala hrdo Dara.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)


Z príspevku zároveň vyplynulo, že za sviežim a elegantným výzorom jej mamy stoja aj dobré gény, vďaka ktorým pôsobí plná energie aj vo vyššom veku.

Komentáre plné obdivu

