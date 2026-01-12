Svadba Dary Rolins bude iná, než všetci čakali: Speváčka priznala, že k dôležitému kroku dôjde už tento rok

Mnohé ženy snívajú o tom, že si oblečú biele princeznovské šaty a s nadšením plánujú svadbu mesiace či roky dopredu – od výberu šiat, cez miesto obradu, až po každý drobný detail oslavy. Známa speváčka je však v tomto očividne iná.
Zdá sa, že Dara Rolins ide proti prúdu. Nielenže naznačila, že precízne harmonogramy a plánovanie u nej nehrozia, ale taktiež ani samotnú svadbu nestihla do roka a do dňa. Keď si Pavel Nedvěd v roku 2024 na Silvestra pokľakol a požiadal ju o ruku, fanúšikovia očakávali, že svadobné zvony zazvonia už čoskoro. Ako však sama naznačila pre Markízu, bude to zrejme na poslednú chvíľu.
Svadba pre nich nie je dôležitá
Svadba bude nakoniec v inom duchu, než mnohí čakali. Žiadne veľké plánovanie, namiesto toho zaľúbená dvojica stavia na spontánnosť a okamihy, ktoré sa nedajú dopredu naplánovať. Dokonca Dare podobne prišiel do života aj jej vyvolený muž. „Nikdy som to nemala tak, že by som to mala na „wishliste“ ako jednu z tých vecí, ktoré by sa mali splniť. Prišlo to bez varovania,“ prezradila Dara o svojom snúbencovi.
Hoci ich láska bude zrejme už čoskoro spečatená, ani u jedného z nich nie je svadba prioritou číslo jeden, čo Dara potvrdila už na začiatku minulého roku. „Som zamilovaná, bola by som s prsteňom aj bez neho,“ priznala speváčka, ktorá dodala, že si posledného Silvestra užili inak, aj keď fanúšikovia čakali niečo iné.
Napriek tomu sa svadba blíži, hoci konkrétne detaily nie sú známe. „Určite k tomuto momentu dôjde. Bavili sme sa, že by sme to chceli zrealizovať budúci rok (v roku 2026, pozn. red.). Nemá to však žiadne detailné obrysy, nie je to alfa a omega našich životov a nášho šťastia. Je to len taká čerešnička na torte,“ ozrejmila Dara o výnimočnej udalosti v ich živote.
