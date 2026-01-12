Svadba Dary Rolins bude iná, než všetci čakali: Speváčka priznala, že k dôležitému kroku dôjde už tento rok

Foto: Instagram.com/dararolins_vermi

Jana Petrejová
Bez plánov a stresu. 

Mnohé ženy snívajú o tom, že si oblečú biele princeznovské šaty a s nadšením plánujú svadbu mesiace či roky dopredu – od výberu šiat, cez miesto obradu, až po každý drobný detail oslavy. Známa speváčka je však v tomto očividne iná.

Zdá sa, že Dara Rolins ide proti prúdu. Nielenže naznačila, že precízne harmonogramy a plánovanie u nej nehrozia, ale taktiež ani samotnú svadbu nestihla do roka a do dňa. Keď si Pavel Nedvěd v roku 2024 na Silvestra pokľakol a požiadal ju o ruku, fanúšikovia očakávali, že svadobné zvony zazvonia už čoskoro. Ako však sama naznačila pre Markízu, bude to zrejme na poslednú chvíľu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Svadba pre nich nie je dôležitá

Svadba bude nakoniec v inom duchu, než mnohí čakali. Žiadne veľké plánovanie, namiesto toho zaľúbená dvojica stavia na spontánnosť a okamihy, ktoré sa nedajú dopredu naplánovať. Dokonca Dare podobne prišiel do života aj jej vyvolený muž. „Nikdy som to nemala tak, že by som to mala na „wishliste“ ako jednu z tých vecí, ktoré by sa mali splniť. Prišlo to bez varovania,“ prezradila Dara o svojom snúbencovi.

Hoci ich láska bude zrejme už čoskoro spečatená, ani u jedného z nich nie je svadba prioritou číslo jeden, čo Dara potvrdila už na začiatku minulého roku. „Som zamilovaná, bola by som s prsteňom aj bez neho,“ priznala speváčka, ktorá dodala, že si posledného Silvestra užili inak, aj keď fanúšikovia čakali niečo iné.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Napriek tomu sa svadba blíži, hoci konkrétne detaily nie sú známe. „Určite k tomuto momentu dôjde. Bavili sme sa, že by sme to chceli zrealizovať budúci rok (v roku 2026, pozn. red.). Nemá to však žiadne detailné obrysy, nie je to alfa a omega našich životov a nášho šťastia. Je to len taká čerešnička na torte,“ ozrejmila Dara o výnimočnej udalosti v ich živote.

Pôjdu rovno na vec

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac