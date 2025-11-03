Nechce byť najkrajšia zo všetkých. Dara Rolins úprimne prehovorila o zákrokoch, jej slová neprajníci neustoja

Legendárna speváčka je na internete stále prepieraná pre svoj výzor. Mnohé ženy si nedajú pokoj a vyjadrujú sa na jej adresu v negatívnom duchu, čo nie je práve najpríjemnejšie. Umelkyňa zaujala jasný postoj a zároveň nerozumie jednej veci.
Mnohí prízvukujú dôležitosť vnútornej krásy. Popová diva Dara Rolins však má na to trochu iný názor. Podľa nej záleží aj na vonkajšom výzore, ktorý je prepojený s vnútrom. „Je hlúposť, keď niekto tvrdí, že iba vnútorná krása je krásna: On je taký dobrý, však jeho srdce musíš milovať. Zješ ho na prvýkrát pohľadom a až potom sa mu dostaneš do hlavy a tak ďalej,“ uviedla otvorene v podcaste Europy 2.
Chce sa páčiť sebe
Inak povedané, podľa speváčky ten druhý pre nás musí byť sexi a príťažlivý. A ako ďalej doplnila, aj ona rieši vizuál a nevidí na tom nič zlé. „Ja som sa nikdy neprezentovala ako nejaký archeologický typ divožienky. Taká, ktorá nepoužíva deodorant a lieta po lesoch a nosí drevené korálky. Rešpekt pre každú, ktorá to takto vníma a cíti. Ja to nehovorím vôbec akože pejoratívne,“ pokračovala.
Dara to nemyslí zle, no v žalúdku jej leží jedna vec. „Nemám rada, keď ma začnú kritizovať tieto ženy, že som „moc“. Ty si zase málo na mňa. A keď sa do mňa pustia ženy, ktoré majú na rozdiel odo mňa 1 500 ďalších úprav, tak to mi tiež príde zase ako ďalší extrém,“ vyšla s pravdou von.
Na svoju osobu si prečítala a vypočula už veľa „hejtov“. Neraz zažila situáciu, keď jej nejaká žena napísala, aká je škaredá. „A potom si kliknem na ňu a hovorím si, ty si tiež veľmi pekná,“ dodala speváčka, ktorá nikdy nemala potrebu sa s niekým predbiehať. „Ja nie som modelka. Nechcem byť najkrajšia zo všetkých. Ja sa chcem páčiť sebe. Chcem byť v pohode sama so sebou,“ poznamenala.
