Nechce byť najkrajšia zo všetkých. Dara Rolins úprimne prehovorila o zákrokoch, jej slová neprajníci neustoja

Jana Petrejová
Nevidí na tom nič zlé, že neraz využila estetickú kliniku. 

Legendárna speváčka je na internete stále prepieraná pre svoj výzor. Mnohé ženy si nedajú pokoj a vyjadrujú sa na jej adresu v negatívnom duchu, čo nie je práve najpríjemnejšie. Umelkyňa zaujala jasný postoj a zároveň nerozumie jednej veci.

Mnohí prízvukujú dôležitosť vnútornej krásy. Popová diva Dara Rolins však má na to trochu iný názor. Podľa nej záleží aj na vonkajšom výzore, ktorý je prepojený s vnútrom. „Je hlúposť, keď niekto tvrdí, že iba vnútorná krása je krásna: On je taký dobrý, však jeho srdce musíš milovať. Zješ ho na prvýkrát pohľadom a až potom sa mu dostaneš do hlavy a tak ďalej,“ uviedla otvorene v podcaste Europy 2.

Chce sa páčiť sebe

Inak povedané, podľa speváčky ten druhý pre nás musí byť sexi a príťažlivý. A ako ďalej doplnila, aj ona rieši vizuál a nevidí na tom nič zlé. „Ja som sa nikdy neprezentovala ako nejaký archeologický typ divožienky. Taká, ktorá nepoužíva deodorant a lieta po lesoch a nosí drevené korálky. Rešpekt pre každú, ktorá to takto vníma a cíti. Ja to nehovorím vôbec akože pejoratívne,“ pokračovala.

Dara to nemyslí zle, no v žalúdku jej leží jedna vec. „Nemám rada, keď ma začnú kritizovať tieto ženy, že som „moc“. Ty si zase málo na mňa. A keď sa do mňa pustia ženy, ktoré majú na rozdiel odo mňa 1 500 ďalších úprav, tak to mi tiež príde zase ako ďalší extrém,“ vyšla s pravdou von.

Na svoju osobu si prečítala a vypočula už veľa „hejtov“. Neraz zažila situáciu, keď jej nejaká žena napísala, aká je škaredá. „A potom si kliknem na ňu a hovorím si, ty si tiež veľmi pekná,“ dodala speváčka, ktorá nikdy nemala potrebu sa s niekým predbiehať. „Ja nie som modelka. Nechcem byť najkrajšia zo všetkých. Ja sa chcem páčiť sebe. Chcem byť v pohode sama so sebou,“ poznamenala.

Je to úplne normálne

