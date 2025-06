Danko chce debatovať o zrušení voľby poštou: Ministerstvo vnútra reaguje na jeho obavy

Ministerstvo vnútra (MV) SR v súčasnosti nepripravuje úpravu voľby poštou zo zahraničia, ktorá je možná pre voľby do Národnej rady (NR) SR a pre referendum. Tajnosť hlasovania cez voľbu poštou je podľa rezortu zabezpečená.

Pre TASR to uviedli z tlačového odboru MV. Doposiaľ sa pri voľbách zo zahraničia nezistila žiadna nezrovnalosť ani únik informácií, takáto voľba býva aj predmetom poslaneckých kontrol.

Diskusiu na zrušenie voľby zo zahraničia pripustil v utorok (3. 6.) šéf SNS Andrej Danko. Hovoril o podozreniach, že pri hlasovaní zo zahraničia dochádza k únikom informácií a manipuláciám. Ak sa systém nezmení, bolo by podľa neho lepšie takéto hlasovanie zrušiť.

Bojí sa voličov zo zahraničia

Koalícia sa obáva hlasov voličov zo zahraničia, preto sa hovorí o prípadnom zrušení voľby poštou. Myslí si to líder hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý odmietol slová šéfa SNS Andreja Danka o tom, že by sa diali manipulácie s hlasmi zo zahraničia.

Upozornil, že ľudia zo zahraničia v posledných parlamentných voľbách odovzdali o tisíce hlasov viac súčasnej opozícii ako koalícii. Danko podľa Matoviča klame, keď hovorí, že existuje vážne podozrenie o zásadnej manipulácii alebo porušení tajnosti volieb.

„Predpokladám, že nikto to na Slovensku nepostrehol, lebo som v súvislosti s voľbami, ktoré boli pred rokom a pol, nepostrehol nikde v médiách tému, že ľudia, ktorí volili zo zahraničia alebo ktokoľvek iný, kto stráži čestnosť volieb, že by mal pocit, že sa nejako manipulovalo s hlasovaním ľudí zo zahraničia,“ skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii Matovič.

Voľba poštou

Hlasovanie poštou je v slovenských voľbách možné už 20 rokov. MV pripomína, že je štandardom vo väčšine štátov Európskej únie.

„Tajnosť hlasovania je zabezpečená systémom dvoch nepriehľadných obálok, pričom volič svoj hlas vkladá do hlasovacej obálky, ktorú následne vkladá do návratnej obálky, ktorú zasiela ministerstvu vnútra. Návratné obálky sú spracúvané v chránenom režime, ukladané do úložných jednotiek, ktoré sú zapečatené a skladované v zabezpečenej miestnosti na ministerstve vnútra v súlade s riadnym bezpečnostným projektom,“ vysvetlili pre TASR z tlačového odboru MV.

Celý proces býva pravidelne predmetom poslaneckých kontrol, ktorá bola aj pred voľbami do NR SR v roku 2023, doposiaľ nebola zistená žiadna nezrovnalosť.

Pri hlasovaní voliča v jeho domácnosti je zachovanie tajnosti v prvom rade jeho zodpovednosť. To však podľa MV platí aj pri hlasovaní vo volebnej miestnosti. „Všetky volebné materiály sa voličovi zasielajú na jeho meno do vlastných rúk, a to až po overení jeho totožnosti, ktorú preukazuje uvedením svojho rodného čísla a čísla dokladu totožnosti. Ani v tejto súvislosti však neevidujeme žiadne konkrétne podnety na možné porušovanie zásady tajnosti hlasovania,“ priblížil rezort vnútra.

Neevidujú únik informácií

V deň konania volieb sa zapečatené úložné jednotky s návratnými obálkami voličov doručia zamestnancami odboru volieb v súčinnosti s Policajným zborom do sídla volebných komisií pre voľbu poštou. Členovia týchto komisií sú delegovaní politickými stranami, ktoré kandidujú vo voľbách do NR SR, rovnako ako to je pri „bežných“ okrskových volebných komisiách.

„Až títo členovia osobitných volebných komisií úložné jednotky odpečaťujú, otvárajú návratné obálky, krúžkujú poradové čísla voličov podľa údajov z návratných obálok a vkladajú hlasovacie obálky do volebnej schránky,“ ozrejmili proces z MV.

Pri následnom vyberaní hlasovacích obálok a sčítavaní hlasov členmi komisie teda nie je možné priradiť hlas ku konkrétnemu voličovi.

„Rovnako neevidujeme ani žiadny únik informácií skôr, ako prebehol riadny proces sčítavania hlasov po skončení hlasovania a uzatvorení všetkých volebných miestností,“ dodal rezort vnútra.