Prezident Pellegrini sa vyjadril k referendu o zrušení protiruských sankcií: Nevypíše ho, toto je dôvod

Prezident Peter Pellegrini sa vyjadril k referendu o zrušení protiruských sankcií. Petíciu do Prezidentského paláca doručili zástupcovia mimoparlamentného Slovenského hnutia obrody (SHO) ešte 5. mája, pričom tvrdia, že sa im podarilo vyzbierať takmer 400-tisíc podpisov.

Slovenské hnutie obrody požaduje, aby sa občania mohli v referende vyjadriť k otázke: „Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?“ Kancelária prezidenta SR na otázky týkajúce sa ďalšieho postupu pred časom reagovala stručne: „Kancelária prezidenta SR bude s petičnými hárkami narábať presne v zmysle zákona.“

Pellegrini dnes predstavil svoj postoj

Pellegrini na tlačovej besede na úvod ozrejmil, ako prebieha celý proces prijímania sankcií. Povedal, že sa schvaľujú jednomyseľne a sú prijímané Európskou úniou. Slovensko na takomto rokovaní zastupuje predseda vlády a teda Robert Fico. Ten zahlasoval za, čo sa nepáčilo niektorým politikom koalície. Sankcie sa tak stali súčasťou poriadku Európskej únie a teda aj Slovenska.

„Ústava Slovenskej republiky ukladá prezidentovi zodpovednosť za ústavnosť a zákonnosť vyhlásenia referenda, ak však prezident zistí, že nebola splnená niektorá z predpísaných ústavných a zákonných podmienok na vykonanie referenda, nemôže ho vyhlásiť a to je aj príklad petície, ktorú som v posledných týždňoch posudzoval. Preto opakujem, požadované referendum jednoducho nie je možné vyhlásiť,“ zdôraznil Pellegrini.

Prezident poukázal na tri nejasnosti v navrhnutej otázke

V požadovanej otázke „Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom aj podnikateľom?“ vidí tri nejasnosti. Nie je podľa Pellegriniho jasné, čo sa myslí pod pojmom Slovenská republika, či ide o štátne orgány, podnikateľský sektor, obce, kraje alebo občana. Tvrdí, že formulácia tejto časti otázky nedáva dostatočnú odpoveď na to, kto je alebo nie je vykonávajúcim subjektom, a tým nezodpovedá ústave.

Ďalšou nejasnosťou je spojenie „sankcie voči Ruskej federácii“. Prezident nevie, či ide o ruské štátne orgány alebo jej občanov. Taktiež nie je jasné, ako sa treba vysporiadať so sankciami voči osobám a firmám z tretích krajín, ktoré sa ocitli na sankčných zoznamoch pre svoju podporu Rusku, ale nepodliehajú jej právomociam. Preto toto spojenie podľa hlavy štátu taktiež porušuje článok ústavy.

Neexistuje mechanizmus, ktorý by určoval škodlivosť sankcií

Tretia časť otázky nejasne uvádza, kto a na základe čoho dokáže jednoznačne stanoviť, ktoré sankcie škodia slovenským občanom, živnostníkom aj podnikateľom a ktorý orgán a podľa akého zákona by to mal posudzovať. „Keďže neexistuje norma, na základe ktorej by sa dala posúdiť škodlivosť sankcií, bol by takýto zákon jednoducho nevykonateľný,“ podotkol Pellegrini. Dodal, že z otázky nevyplýva ani to, či má ísť o rozhodnutie len do budúcnosti, alebo sa má týkať aj tých súčasných sankcií, za ktoré Slovensko už 17-krát hlasovalo.

Výsledkom akéhokoľvek návrhu na vyhlásenie referenda musí byť podľa Pellegriniho záväzná právna norma, ktorá zrozumiteľne a jednoznačne upraví určitý okruh spoločenských vzťahov. „Musí byť preto formulovaný tak, aby bol jasný, určitý a predvídateľný. Musí byť jednoznačný, aby si ho jeho prípadní adresáti nemohli vykladať svojvoľne. Návrh, ktorý som preskúmal, nie je ani jednoznačný, ani určitý, ani predvídateľný, a teda by bol v praxi nevykonateľný,“ priblížil prezident.

Cieľom iniciátorov bolo vyvíjať tlak na rokovania v Bruseli

Referendum iniciovalo mimoparlamentné Slovenské hnutie obrody. Žiadalo vyhlásiť referendum s otázkou v znení: „Súhlasíte s tým, aby SR neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?“ Referendom chcelo hnutie vyvinúť tlak na rokovania vlády SR v Bruseli. Tvrdia, že sankcie voči Rusku škodia Slovensku v podobe veľkých ekonomických strát.

Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Ústava hovorí, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.